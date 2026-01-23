 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques augmentent après le maintien des taux d'intérêt par la Banque du Japon
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 05:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices de référence régionaux fluctuent après les gains de Wall Street

*

La BOJ maintient son statu quo comme prévu, le gouverneur Ueda s'exprimera à 0630 GMT

*

Le dollar se stabilise près de ses niveaux les plus faibles de l'année après la plus forte baisse en une journée depuis six semaines

(Ajout de la BOJ, commentaires sur l'or, mise à jour des marchés) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé dans les échanges asiatiques vendredi après que la Banque du Japon ait laissé les taux d'intérêt de référence inchangés , tandis que l'or et l'argent ont atteint de nouveaux sommets alors que le dollar américain a été soumis à une nouvelle pression.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,5%, tandis que le Nikkei 225 .N225 a grimpé de 0,3%. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont fluctué entre gains et pertes, s'échangeant en hausse de 0,2%.

Le yen JPY= s'est affaibli de 0,1% contre le billet vert après la décision de la BOJ, s'échangeant en dernier lieu à 158,61 yens pour un dollar.

"Le ton semble hawkish", a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour l'Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour. "La BOJ a revu à la hausse quatre de ses six projections d'inflation et a indiqué que de nouvelles hausses de taux sont probables si ces prévisions se réalisent."

Toutefois, la déclaration n'a pas commenté la récente volatilité des obligations d'État japonaises. "Il est évident que l'administration Takaichi surveille de près le marché obligataire et s'inquiète de l'effondrement récent", a ajouté David Chao. "Il serait rassurant de voir la BOJ faire preuve du même niveau d'attention."

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, tiendra une conférence de presse pour expliquer la décision à 15h30 heure locale (0630 GMT).

Plus tôt dans la séance, les données gouvernementales ont montré que les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 2,4% en décembre par rapport à l'année précédente, en ligne avec les estimations des analystes.

Les actions à Wall Street ont prolongé leur rebond pour la deuxième journée après que le président américain Donald Trump soit revenu sur ses menaces de tarifs douaniers sur les produits européens et ait exclu de prendre le contrôle du Groenland par la force. Le S&P 500 .SPX a grimpé de 0,5% et le Nasdaq Composite .IXIC s'est redressé de 0,9%.

"Les marchés ont accueilli favorablement ce changement, avec un rebond des actifs à risque et un aplatissement des courbes de rendement des obligations d'État", ont écrit les analystes de Société Générale dans un rapport de recherche. "L'incertitude politique reste toutefois élevée. D'autres rebondissements sont probables."

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,1% à 98,38, oscillant autour de ses niveaux les plus bas de l'année après avoir enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis six semaines jeudi.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 96 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,2 point de base à 4,237 %.

Les marchés des métaux précieux ont établi de nouveaux records alors que le dollar s'est traîné autour de ses plus bas niveaux de l'année. L'or XAU= a progressé pour la cinquième journée, augmentant de 0,1% à 4 943,43 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= était en hausse de 2,8% à 98,88 dollars l'once. Le platine XPT= a également atteint de nouveaux sommets.

"La faiblesse du dollar est liée à la perte de crédibilité et de prestige des États-Unis", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal du marché chez Capital.com à Melbourne. "La hausse de l'or est l'inverse de la perte de crédibilité des États-Unis", a-t-il ajouté. "Il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'or. Mais le principal moteur cette semaine est la perte de confiance dans les États-Unis"

Les actions sud-coréennes ont mené les gains en Asie, avec le KOSPI .KS11 en hausse de 0,9% pour la troisième journée. L'indice a franchi la barre des 5 000 pour la première fois jeudi, une étape que le président Lee Jae Myung avait promis d'atteindre grâce à des réformes du marché et à des mesures fiscales visant à combler le "rabais coréen".

Les gains de l'indice technologique, ancré par le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS , sont survenus après qu'Intel INTC.O ait prévu jeudi des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché. Le fabricant de puces américain a eu du mal à satisfaire la demande de puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter ses actions de 11 % dans les échanges après les heures de bureau.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,9% à 64,61 dollars le baril, se stabilisant après que le ton plus doux de Trump à l'égard du Groenland et de l'Iran a apaisé les craintes de risques géopolitiques perturbant l'approvisionnement.

Le bitcoin BTC= a gagné 0,7 % à 89 817,64 $, tandis que l'éther ETH= était en hausse de 0,6 % à 2 961,52 $.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

