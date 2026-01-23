 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ericsson: le bénéfice net bondit de 75% au 4T grâce aux efforts sur les coûts
information fournie par Boursorama avec AFP 23/01/2026 à 10:27

( TT NEWS AGENCY / MIKAELA LANDESTROEM )

( TT NEWS AGENCY / MIKAELA LANDESTROEM )

L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a enregistré une hausse de 75% de son bénéfice net au quatrième trimestre grâce à ses efforts pour limiter les coûts, a-t-il annoncé vendredi.

Ce bénéfice net a atteint 8,6 milliards de couronnes (810 millions d'euros) pour un chiffre d'affaires en recul de 5% à 69,3 milliards de couronnes (+6% à périmètres et changes constants), a-t-il précisé dans son communiqué.

"Les mesures opérationnelles que nous avons prises ces dernières années ont permis d'améliorer les marges et les flux de trésorerie, avec une augmentation de la marge EBITA ajustée pour le neuvième trimestre consécutif par rapport à l'année précédente", a commenté Börje Ekholm, le directeur général d'Ericsson, cité dans le communiqué.

Le groupe a ainsi réduit ses effectifs à 89.000 salariés fin 2025, contre 94.000 un an plus tôt. Ericsson a par ailleurs annoncé mi-janvier le licenciement de 1.600 employés en Suède, soit plus d'un employé sur dix.

Sur le dernier trimestre, son bénéfice d'exploitation a bondi de 40% à 11,2 milliards de couronnes.

En termes de ventes, le dernier trimestre a été marqué par une stabilité de la zone Amérique du nord, une hausse de 13% de la zone Europe/Moyen Orient Afrique, portée par des modernisations de réseaux en Arabie Saoudite et Algérie, tandis que l'opérateur continue de faire état d'investissements réduits dans la 5G en Inde, pays très scruté par les équipementiers.

Sur l'ensemble de l'année, Ericsson affiche un bénéfice de 28,7 milliards de couronnes (400 millions en 2024), pour un chiffre d'affaires en recul de 5%.

Pour 2026, "l'incertitude reste grande quant aux perspectives, tant en termes de potentielles évolutions des taxes douanières que du contexte macroéconomique plus général", écrit l'équipementier.

Le groupe suédois annonce par ailleurs qu'il porte son dividende à 3 couronnes par action (2,85 un an plus tôt) et un rachat d'actions pour 15 milliards de couronnes.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    France: recul de l'activité du secteur privé en janvier, lien avec le "contexte politique actuel" (PMI Flash)
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 11:04 

    L'activité du secteur privé en France s'est repliée en janvier, pour la première fois depuis octobre 2025, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi, qui attribue ce mouvement à "la réticence des clients à passer commande compte tenu du contexte politique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.01.2026 11:01 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, à Paris, le 20 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Budget: Lecornu affronte deux motions de censure, avant un nouveau 49.3
    information fournie par AFP 23.01.2026 10:59 

    "Coup de force", "reniement": Eric Coquerel (LFI) et Marine Le Pen (RN) s'en sont pris avec force vendredi à la décision de Sébastien Lecornu de recourir au 49.3 pour faire passer le budget. Mais les motions de censures de la gauche hors PS et de l'extrême droite ... Lire la suite

  • L'Espagnol Carlos Alcaraz (en bas) signe des autographes après avoir battu le Français Corentin Moutet au troisième tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 23 janvier 2026 ( AFP / DAVID GRAY )
    Open d'Australie: Alcaraz, Gauff et Sabalenka au rendez-vous des 8es
    information fournie par AFP 23.01.2026 10:58 

    Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique". En attendant le match d'Alexander ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank