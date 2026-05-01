Les actions Apple progressent, l'iPhone 17 et le MacBook Neo alimentant les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le texte a été réécrit et condensé dans son ensemble, et de nouvelles informations concernant la demande de remboursement des droits de douane déposée par Apple ont été ajoutées aux paragraphes 12 et 13)

* Le MacBook Neo stimule les ventes de Mac au-delà des estimations, en ciblant le marché des ordinateurs portables à bas prix

* Les ventes d'iPhone sont légèrement en deçà des estimations en raison de contraintes d'approvisionnement, a déclaré le directeur général Tim Cook à Reuters

* Le chiffre d'affaires des services dépasse les prévisions, les ventes en Chine dépassent les estimations, un rachat d'actions de 100 milliards de dollars est autorisé

par Stephen Nellis et Juby Babu

Apple AAPL.O a vanté jeudi la demande exceptionnelle pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo, qui ont contribué à alimenter des prévisions de ventes solides et ont fait grimper son action de près de 4 % après la clôture.

Apple a toutefois mis en garde contre la persistance des contraintes d'approvisionnement en puces, et ses prévisions ont souligné comment la société parvenait à faire face aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des coûts des puces mémoire grâce à la forte demande pour son nouveau Mac Neo, à la croissance résiliente de ses services et à ses ventes robustes en Chine.

Ces perspectives optimistes et un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars ont rassuré les investisseurs qui s'interrogeaient sur la transition à la tête d'Apple dans un contexte de concurrence accrue dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les dirigeants d'Apple ont déclaré s'attendre à une croissance des ventes de 14 % à 17 % au cours du troisième trimestre fiscal en cours, ce qui est supérieur aux estimations de Wall Street, qui tablaient sur une croissance de 9,5 % pour atteindre 102,93 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Au cours du dernier trimestre, les ventes de l'iPhone, qui reste le produit le plus vendu de la société près de 20 ans après son lancement, se sont élevées à 56,99 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 57,21 milliards de dollars.

Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les ventes d'iPhone avaient été freinées au cours du trimestre par des contraintes d'approvisionnement en puces de processeurs avancés qui constituent le cerveau de l'appareil. Les puces de la gamme iPhone 17 sont fabriquées à partir d'une variante de la même technologie de fabrication de puces TSMC 2330.TW que celle utilisée pour de nombreuses puces d'IA de pointe.

"La demande a été exceptionnelle. Et la chaîne d'approvisionnement offre actuellement un peu moins de flexibilité pour obtenir davantage de composants", a déclaré Tim Cook à Reuters.

"MOINS DE FLEXIBILITÉ" DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT Le MacBook Neo , vendu 500 dollars aux étudiants, a également contribué aux résultats d'Apple au deuxième trimestre fiscal. Les analystes estiment qu'il pourrait aider Apple à conquérir un nouveau marché de 20 milliards de dollars pour les ordinateurs portables à bas prix, actuellement dominé par les Chromebooks de Google. Apple a déclaré que les ventes de Mac, qui incluaient plusieurs semaines de ventes du Neo, s'élevaient à 8,4 milliards de dollars, contre des estimations de 8,02 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaireset le bénéfice par action se sont élevés respectivement à 111,18 milliards de dollars et 2,01 dollars pour le deuxième trimestre fiscal clos le 28 mars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 109,66 milliards de dollars et 1,95 dollar par action.

Au cours du deuxième trimestre fiscal, les stocks existants de puces mémoire ont aidé Apple à faire face à la hausse de leurs prix. Apple a déclaré que ses marges brutes s'élevaient à 49,27 %, dépassant les estimations de 48,38 %. Mais les coûts de la mémoire vont rattraper Apple à partir du trimestre en cours, qui se termine en juin. Apple prévoit des marges brutes comprises entre 47,5 % et 48,5 %, avec un point médian légèrement inférieur à celui du trimestre qui vient d'être publié. Ce chiffre reste toutefois supérieur aux estimations des analystes, qui s'établissaient à 47,6 %.

"Nous nous attendons à une hausse significative des coûts de la mémoire", a déclaré Tim Cook lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "Bien que nous ne donnions pas de détails au-delà du mois de juin, je peux vous dire qu'après le trimestre de juin, nous pensons que les coûts de la mémoire auront un impact croissant sur notre activité."

Tim Cook a également indiqué qu'Apple cherchait à obtenir le remboursement des droits de douane payés sous le deuxième mandat du président américain Donald Trump, et qu'elle réinvestirait ces fonds dans la fabrication aux États-Unis.

Apple organise sa conférence annuelle des développeurs de logiciels en juin, au cours de laquelle la société devrait dévoiler plus de détails sur ses projets en matière d'IA.

Bien qu'Apple ne dépense pas des dizaines de milliards de dollars par trimestre en IA comme ses concurrents, ses coûts de recherche et développement ont augmenté de 33,5 % pour atteindre 11,42 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre fiscal.

Apple a également déclaré jeudi qu'elle s'orientait à nouveau vers une détention potentielle de liquidités plus importante.

Elle ne cherchera plus à ramener sa trésorerie nette – trésorerie moins dette – à un niveau neutre, a déclaré Kevan Parekh, directeur financier d'Apple, lors d'une conférence téléphonique. Apple s'était fixé cet objectif en 2018, mais disposait encore de 54 milliards de dollars de trésorerie nette à la fin du premier trimestre fiscal en janvier.

Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a déclaré que cette décision visait probablement à donner plus de flexibilité à Apple. "Non seulement Apple s'offre un nouveau directeur général, mais le directeur financier Kevan Parekh pourrait également être en train d'imposer une nouvelle approche de la gestion de trésorerie", a-t-il déclaré.

L'activité de services d'Apple, qui comprend les revenus de son App Store, soumis à une surveillance réglementaire en Europe et ailleurs, a généré 30,98 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre fiscal, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 30,39 milliards de dollars.

Les ventes d'Apple en Chine continentale se sont élevées à 20,5 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 19,45 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha.