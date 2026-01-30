Les actions américaines se replient alors que les investisseurs évaluent le choix du nouveau président de la Fed et les derniers résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trois grands indices boursiers américains en baisse

*

Les matériaux sont en tête des secteurs en baisse de l'indice S&P 500; Cons Disc est le seul secteur en hausse

*

L'indice Euro STOXX 600 est en hausse de ~0,8%

*

Reprise du dollar; légère hausse du pétrole brut; baisse du bitcoin >1,5 %; baisse de l'or >6 %

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans remonte à ~4,25%

30 janvier - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

LES ACTIONS AMÉRICAINES SONT EN BAISSE, LES INVESTISSEURS PESANT LE NOUVEAU CHOIX DU PRÉSIDENT DE LA FED, LES DERNIERS BÉNÉFICES

Les actions américaines sont en légère baisse dans des échanges agités tôt vendredi, les investisseurs digérant la nouvelle selon laquelle le président Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine lorsque le mandat de Jerome Powell prendra fin en mai, et pesant également les derniers rapports sur les bénéfices des grandes entreprises, y compris Apple.

Les ventes sont généralisées, la quasi-totalité des 11 secteurs du S&P 500 .SPX étant en baisse.

Les actions d'Apple AAPL.O sont presque stables en début de séance. La société a annoncé jeudi une croissance plus importante que prévu de son chiffre d'affaires pour le trimestre de mars.

Les actions d'Exxon Mobil XOM.N sont également en baisse d'environ 1%, même si la société a dépassé les objectifs de Wall Street lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre vendredi.

Trump a poussé la Fed à abaisser davantage les taux d'intérêt. Certains acteurs du marché considèrent que Kevin Warsh serait favorable à une baisse des taux, mais qu'il s'abstiendrait de procéder à un assouplissement plus agressif, comme le feraient probablement d'autres candidats potentiels.

Voici le premier aperçu du marché

(Caroline Valetkevitch)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: LES MINEURS DE MÉTAUX PRÉCIEUX PRÊTS À S'EFFONDRER DANS LE CADRE D'UN VIOLENT RENVERSEMENT DU RATIO OR/ARGENT CLIQUEZ ICI

CHINA LUXURY: BRAND BY BRAND CLIQUEZ ICI ()

LES OPTIONS SUR L'OR ATTEIGNENT DES NIVEAUX DE CRISE ALORS QUE LE PRIX S'EFFONDRE CLIQUEZ ICI L'APPRÉCIATION DE L'EURO EST UNE ARME À DOUBLE TRANCHANT POUR LES ACTIONS DE LA RÉGION CLIQUEZ ICI LES BÉNÉFICES FONT GRIMPER LE STOXX, MAIS LES MINIÈRES SOMBRENT CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LES BÉNÉFICES POSITIFS ADOUCISSENT L'AMBIANCE CLIQUEZ ICI ATTENTION À CE QUE VOUS ATTENDEZ CLIQUEZ ICI