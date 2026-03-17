 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ALSTOM : La tendance baissière peut reprendre
information fournie par TEC 17/03/2026 à 07:05

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 26.98 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 19.48 EUR, puis à 17.04 EUR et la résistance est à 26.78 EUR, puis à 29.22 EUR.


Dernier cours : 23.25
Support : 19.48 / 17.04
Resistance : 26.78 / 29.22
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

ALSTOM : La tendance baissière peut reprendre

ALSTOM : La tendance baissière peut reprendre

Valeurs associées

ALSTOM
23,250 EUR Euronext Paris 0,00%
COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 07:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure sur le plateau du journal télévisé de France 2, le 16 mars 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: les dés bientôt jetés en vue du second tour, le PS ciblé pour ses alliances avec LFI
    information fournie par AFP 17.03.2026 08:08 

    Allié à La France insoumise dans de nombreuses villes à l'exception de Paris et Marseille, le Parti socialiste est ciblé par les critiques de ses opposants en vue du second tour des élections municipales, à quelques heures du délai limite de dépôt des listes mardi. ... Lire la suite

  • Le logo de BNP Paribas à Nantes
    BNP Paribas Asset Management vise €350 mds de collecte nette cumulée d'ici 2030
    information fournie par Reuters 17.03.2026 08:03 

    BNP Paribas a ‌dévoilé mardi la trajectoire financière 2025-2030 de BNP Paribas ​Asset Management et dit anticiper 350 milliards d'euros de collecte nette cumulée d'ici 2030 pour sa nouvelle plateforme ​de gestion d'actifs, avec une croissance annuelle des actifs ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    Prudence en vue en Europe avec l'Iran et avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.03.2026 08:01 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi dans un contexte de poursuite des tensions ‌géopolitiques avec la guerre en Iran qui entre dans son 13e jour, tandis que la politique monétaire est surveillée par ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 17.03.2026 07:59 

    * KERING PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin. * BNP PARIBAS BNPP.PA a dévoilé mardi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank