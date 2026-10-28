Les actions américaines progressent légèrement, la courbe des taux s'accentue alors que la Fed maintient sa politique inchangée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent en légère hausse

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; celui des services publics est le plus faible

* Le dollar recule; l'or progresse; le bitcoin gagne environ 1 %; le brut américain >1,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,03 %

28 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN LÉGÈRE HAUSSE, LA COURBE DES TAUX S’ACCENTUE ALORS QUE LA FED MAINTIENT SES TAUX INCHANGÉS

Les principaux indices américains ont terminé en légère hausse, tandis que la courbe des taux des bons du Trésor s’est accentuée mercredi après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d’intérêt inchangés, comme prévu par la plupart des observateurs.

La Fed a réaffirmé son engagement en faveur de la stabilité des prix et du retour de l’inflation à son objectif de 2 %. Elle a également revu à la hausse son évaluation de l’économie, passant d’une "solide" expansion à une expansion "forte" lors de sa réunion de septembre.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a également indiqué que l’une des huit réunions annuelles de la banque centrale l’année prochaine serait consacrée à la stratégie et ne donnerait lieu à aucune décision de politique monétaire. Ce nombre passera à deux sur les huit réunions en 2028.

La décision de mercredi fait peser la responsabilité sur les données à venir pour déterminer si une nouvelle hausse est justifiée avant la fin de l’année. Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 82 % d’une hausse des taux en décembre.

L’indice S&P 500 .SPX a clôturé en hausse de 0,28 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,27 % et que le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,19 %.

Le secteur des technologies .SPLRCT a été le plus performant de l’indice S&P 500 .SPX , tandis que celui des services aux collectivités .SPLRCU a été le moins performant. Dans l’ensemble, les fluctuations sectorielles ont été relativement modérées.

Voici un aperçu de la clôture des marchés ce mercredi:

(Karen Brettell)

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