Les actions américaines progressent alors que la baisse inattendue des chiffres de l'emploi apaise les craintes d'une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices progressent: Dow Jones +0,1 %, S&P +0,25 %, Nasdaq +0,69 %

* Atlassian s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

* Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis avril

* Les créations d'emplois non agricoles de juillet s'établissent à -23 000 contre une estimation de +80 000

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait perdu de manière inattendue des emplois le mois dernier, jetant le doute sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre .

Un rapport du ministère du Travail a révélé que les emplois non agricoles avaient reculé de 23 000 en juillet, un chiffre bien inférieur aux 80 000 créations d'emplois attendues par les économistes interrogés par Reuters.

“Même avec ces chiffres négatifs sur l'emploi, le marché du travail reste en bonne santé. Mais cela donne à la Fed une certaine marge de manœuvre pour marquer une pause en septembre”, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

“Il semblait que la Fed mettait davantage l’accent sur l’inflation, mais les chiffres d’aujourd’hui pourraient recadrer le débat et remettre l’accent sur le volet “emploi” de son mandat.”

Les données du marché monétaire ont montré que les opérateurs avaient revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, la probabilité d’une hausse s’établissant désormais à environ 20%, contre 55% avant la publication du rapport, selon les données compilées par LSEG.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la banque centrale américaine a fourni peu d’indications prospectives aux investisseurs sur la politique monétaire , ce qui a renforcé l’attention portée aux données économiques et aux commentaires des décideurs.

Les chiffres de l'emploi ont toutefois tendance à être plus faibles en juillet, et les économistes considèrent que le marché du travail se trouve actuellement dans une phase de “recrutement lent, licenciements lents”.

À 9h58 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 55,37 points, soit 0,10%, à 53.940,47, le S&P 500

.SPX gagnait 18,87 points, soit 0,25%, à 7.728,83 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 181,72 points, soit 0,69%, à 26.530,07.

Cinq des onze secteurs du S&P affichaient des hausses, le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD menant la danse, tandis que celui de l'énergie .SPNY restait à la traîne.

Le fabricant de logiciels de collaboration Atlassian

TEAM.O a bondide 34,5% en début de séance, tandis que le fabricant de puces Microchip Tech MCHP.O a progressé de11,4%, après que les deux sociétés ont annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations.

Ces résultats ont également stimulé des secteurs plus larges,l’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX progressant de 2,3% et l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS s’appréciant de 1,3%.

La société de cybersécurité Cloudflare NET.N a également gagné 12% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant au-dessus des estimations.

Les principaux indices américains s’orientaient vers de solides hausses hebdomadaires: le S&P 500 et le Dow Jones étaient en passe d’enregistrer leur meilleure semaine depuis avril, tandis que le Nasdaq s’apprêtait à connaître sa plus forte progression depuis mai, si ces gains se confirmaient.

Les résultats supérieurs aux attentes des entreprises du secteur de l’IA lors de cette saison des résultats ont propulsé le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records, tout en aidant le Nasdaq à se remettre d’un recul qui l’avait brièvement fait chuter de près de 10% par rapport à son précédent sommet. Parmi les plus de 400 entreprises de l’indice S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu’à présent ce trimestre, plus de 85% ont dépassé les attentes des analystes, un taux supérieur aux 68% observés lors d’un trimestre type depuis 1994, selon les données de LSEG I/B/E/S. Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, la société de location de vacancesAirbnb ABNB.O a progressé de 13,5% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du deuxième trimestre , tandis que Trade Desk TTD.O a chutéde 24,8% après que cette entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux attentes.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,95 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,98 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.