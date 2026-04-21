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Les actions américaines finissent en baisse, le pétrole progresse alors que l'Iran rejette les pourparlers de paix
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 22:36

Les actions de Wall Street ont
suivi leurs homologues mondiaux pour clôturer en baisse mardi et
les prix du brut ont étendu leurs gains sur fond d'inquiétudes
concernant les derniers développements de la guerre en Iran.
Les trois principaux indices boursiers américains ont accentué
leurs pertes vers la fin de la séance après que l'Iran a rejeté
 un deuxième cycle de négociations, déclarant qu'il ne
participerait que si les États-Unis abandonnaient leur politique
de pression et de menaces.
Après la clôture de la séance, le président américain Donald
Trump  a déclaré qu'il prolongerait le cessez-le-feu
 dans la guerre jusqu'à ce qu'une proposition iranienne
soit soumise.
La démarche de l'Iran fait suite à la saisie  du
porte-conteneurs Touska, battant pavillon iranien, par les
forces américaines pour faire respecter le blocus décrété par
Trump.
    "Ce qui se passe au Moyen-Orient est le principal moteur du
marché à très court terme, et ce très court terme peut varier
d'une minute à l'autre", a déclaré Chuck Carlson, directeur
général d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.
"Je ne suis pas surpris par la façon dont le marché se comporte
à l'approche de cette échéance."
    
    WARSH FACE AU SÉNAT
    Kevin Warsh , le candidat choisi par Trump pour
succéder à Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale,
a appelé à un "changement de régime" à la banque centrale dans
ses commentaires devant la commission bancaire du Sénat. Kevin
Warsh a appelé à une nouvelle approche du contrôle de
l'inflation et à une refonte de la communication qui pourrait
décourager ses collègues d'en dire trop sur l'orientation de la
politique monétaire.
Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au
détail américaines  étaient plus robustes que les
analystes ne le prévoyaient en mars, mais une grande partie de
la surprise était due à une augmentation de 15,5 % des recettes
des stations-service en raison de la hausse des prix liée à la
guerre en Iran.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 292,96
points, soit 0,59%, à 49 149,60, le S&P 500  .SPX  a perdu 45,12
points, soit 0,63%, à 7 064,02 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 144,43 points, soit 0,59%, à 24 259,96. 
    
    BAISSE DES ACTIONS EUROPÉENNES ET MONDIALES
    Les actions européennes  ont terminé en baisse,
l'appétit pour le risque s'étant émoussé en raison des
inquiétudes liées à la guerre en Iran.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
6,51 points, soit 0,61%, pour s'établir à 1 065,48.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,87%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
22,64 points, soit 0,91%.
    Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont augmenté de
10,37 points, soit 0,65%, à 1 610,75. L'indice MSCI le plus
large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS 
a clôturé en hausse de 0,77%, à 824,64, tandis que le Nikkei
japonais  .N225  a augmenté de 524,28 points, soit 0,89%, à 59
349,17.
    
    
Le dollar américain  a progressé alors que le rapport sur
les ventes au détail a signalé une force économique.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté
de 0,48% à 98,54, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,54% à 1,1723
$.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,51% à 159,6.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a chuté de
1,55% à 75 130,32 dollars. L'ethereum  ETH=  a reculé de 1,65% à
2 299,82 dollars.
    Les prix du pétrole  ont inversé une baisse antérieure
après que Trump a déclaré plus tôt qu'il ne voulait pas
prolonger le cessez-le-feu.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 2,81% pour s'établir
à 92,13 dollars le baril, tandis que le Brent  LCOc1  s'est
établi à 98,48 dollars le baril, en hausse de 3,14% sur la
journée. 
Les rendements des bons du Trésor américain  ont augmenté
après que les données sur les ventes au détail ont renforcé les
attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux cette
année.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 6,3 points de base à 4,313%,
contre 4,25% lundi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 3,4 points de base à 4,9152%, contre 4,881% lundi soir.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 8,6 points de base à
3,802%, contre 3,716% lundi soir.
    Le prix de l'or  a baissé en raison du raffermissement
du dollar. L'or au comptant  XAU=  a baissé de 2,95% à 4 677,54
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont baissé de 2,71% à 4 676,40 dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
75 387,0639 USD CryptoCompare -0,24%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 149,38 Pts Index Ex -0,59%
EUR/USD SPOT
1,1742 USD Six - Forex 1 +0,03%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 259,96 Pts Index Ex -0,59%
Nikkei 225
59 349,17 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 718,65 USD Six - Forex 1 +0,12%
Pétrole Brent
99,30 USD Ice Europ +5,86%
Pétrole WTI
90,25 USD Ice Europ +0,71%
S&P 500 INDEX
7 064,01 Pts CBOE -0,63%
STOXX Europe 600
616,03 Pts DJ STOXX -0,87%
USA BENCHMARK 10A
4,352 Rates +0,91%
USA BENCHMARK 2A
3,825 Rates +1,10%
USD/JPY SPOT
159,3810 Six - Forex 1 -0,01%
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