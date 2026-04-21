Les actions américaines finissent en baisse, le pétrole progresse alors que l'Iran rejette les pourparlers de paix

Les actions de Wall Street ont suivi leurs homologues mondiaux pour clôturer en baisse mardi et les prix du brut ont étendu leurs gains sur fond d'inquiétudes concernant les derniers développements de la guerre en Iran. Les trois principaux indices boursiers américains ont accentué leurs pertes vers la fin de la séance après que l'Iran a rejeté un deuxième cycle de négociations, déclarant qu'il ne participerait que si les États-Unis abandonnaient leur politique de pression et de menaces. Après la clôture de la séance, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait le cessez-le-feu dans la guerre jusqu'à ce qu'une proposition iranienne soit soumise. La démarche de l'Iran fait suite à la saisie du porte-conteneurs Touska, battant pavillon iranien, par les forces américaines pour faire respecter le blocus décrété par Trump. "Ce qui se passe au Moyen-Orient est le principal moteur du marché à très court terme, et ce très court terme peut varier d'une minute à l'autre", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Je ne suis pas surpris par la façon dont le marché se comporte à l'approche de cette échéance." WARSH FACE AU SÉNAT Kevin Warsh , le candidat choisi par Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale, a appelé à un "changement de régime" à la banque centrale dans ses commentaires devant la commission bancaire du Sénat. Kevin Warsh a appelé à une nouvelle approche du contrôle de l'inflation et à une refonte de la communication qui pourrait décourager ses collègues d'en dire trop sur l'orientation de la politique monétaire. Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au détail américaines étaient plus robustes que les analystes ne le prévoyaient en mars, mais une grande partie de la surprise était due à une augmentation de 15,5 % des recettes des stations-service en raison de la hausse des prix liée à la guerre en Iran. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 292,96 points, soit 0,59%, à 49 149,60, le S&P 500 .SPX a perdu 45,12 points, soit 0,63%, à 7 064,02 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 144,43 points, soit 0,59%, à 24 259,96. BAISSE DES ACTIONS EUROPÉENNES ET MONDIALES Les actions européennes ont terminé en baisse, l'appétit pour le risque s'étant émoussé en raison des inquiétudes liées à la guerre en Iran. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 6,51 points, soit 0,61%, pour s'établir à 1 065,48. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,87%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 22,64 points, soit 0,91%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont augmenté de 10,37 points, soit 0,65%, à 1 610,75. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 0,77%, à 824,64, tandis que le Nikkei japonais .N225 a augmenté de 524,28 points, soit 0,89%, à 59 349,17. Le dollar américain a progressé alors que le rapport sur les ventes au détail a signalé une force économique. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté de 0,48% à 98,54, avec l'euro EUR= en baisse de 0,54% à 1,1723 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,51% à 159,6. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 1,55% à 75 130,32 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 1,65% à 2 299,82 dollars. Les prix du pétrole ont inversé une baisse antérieure après que Trump a déclaré plus tôt qu'il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu. Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,81% pour s'établir à 92,13 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 98,48 dollars le baril, en hausse de 3,14% sur la journée. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données sur les ventes au détail ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux cette année. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 6,3 points de base à 4,313%, contre 4,25% lundi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,4 points de base à 4,9152%, contre 4,881% lundi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 8,6 points de base à 3,802%, contre 3,716% lundi soir. Le prix de l'or a baissé en raison du raffermissement du dollar. L'or au comptant XAU= a baissé de 2,95% à 4 677,54 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 2,71% à 4 676,40 dollars l'once.