Les actions américaines et mondiales baissent, le pétrole grimpe, les investisseurs jonglent avec les inquiétudes liées à la guerre et les résultats mitigés

Les actions de Wall Street ont légèrement baissé jeudi et les prix du pétrole brut ont poursuivi leur ascension alors que l'Iran a fait étalage de son contrôle sur le détroit d'Ormuz et que les investisseurs ont digéré une série de rapports de résultats d'entreprises mitigés. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, le S&P 500 et le Nasdaq se détournant de leur dernier record en date. L'or a baissé alors que le dollar était nominalement plus élevé. L'Iran a affiché son emprise sur le détroit d'Ormuz jeudi avec une vidéo de ses commandos prenant d'assaut un cargo après l'échec des négociations de paix et la prolongation indéfinie du cessez-le-feu par le président américain Donald Trump. "Les marchés essaient de tester jusqu'où ils peuvent aller avant d'avoir des preuves tangibles que la résolution, ou que l'Iran, se dirige vers une résolution réelle", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Nous avons assisté à une incroyable mobilisation autour de la promesse et du changement de direction vers la paix, mais à un certain moment, nous avons besoin de preuves plus tangibles." "Nous sommes passés d'une situation qui s'aggravait et évoluait à une situation qui s'améliorait au moins, à des pourparlers, puis nous nous sommes concentrés, plus largement, sur les fondamentaux", a ajouté M. Mayfield. Sur le front économique, les nouvelles demandes d'allocations de chômage sont restées modérées, tandis que l'indice PMI avancé de S&P Global a montré que l'activité commerciale s'accélère ce mois-ci, bien que les prix à la production aient atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet 2022, reflétant les complications de la chaîne d'approvisionnement découlant du conflit au Moyen-Orient. Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats du premier trimestre, American Airlines AA.O et Honeywell HON.N , entre autres, ont fourni des prévisions décevantes en raison de la hausse des coûts et d'autres perturbations liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 30,02 points, soit 0,06%, à 49.459,03, le S&P 500 .SPX a perdu 2,49 points, soit 0,03%, à 7.135,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 72,11 points, soit 0,29%, à 24.586,11. Les actions européennes ont été nominalement plus élevées, inversant la faiblesse précédente alors que les investisseurs ont pesé les développements au Moyen-Orient et une vague de résultats d'entreprise. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 1,33 point, soit 0,12%, pour atteindre 1.069,98. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,1%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 4,52 points, soit 0,18%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 5,99 points, soit 0,37%, à 1.601,08. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en baisse de 0,38%, à 819,56, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 445,63 points, soit 0,75%, à 59.140,23. Les prix du pétrole ont réduit leurs gains antérieurs, mais le Brent est resté au-dessus de 100 dollars le baril, alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sont dans l'impasse et que les restrictions de trafic à travers le détroit d'Ormuz se poursuivent. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,37% à 93,32 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 102,76 dollars le baril, en hausse de 0,8% sur la journée. Le dollar est resté stable, mais s'apprête à enregistrer des gains hebdomadaires, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran ayant sapé les espoirs de cessez-le-feu. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,03% à 98,58, avec l'euro EUR= en hausse de 0,05% à 1,1709 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,04% à 159,42. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a baissé de 0,59% à 77.993,77 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 2,46% à 2.333,21 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé dans un marché limité, l'incertitude entourant le cessez-le-feu continuant de compliquer l'évaluation du sentiment de risque sur le marché. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,6 point de base à 4,288%, contre 4,294% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,2 point de base à 4,8897%, contre 4,902% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, est resté stable à 3,794%, contre 3,794% mercredi soir. Les prix de l'or ont inversé les gains antérieurs suite aux nouvelles d'une extension possible de la trêve israélo-libanaise. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,16% à 4.730,14 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 sont restés stables à 4.732,40 dollars l'once.