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Les actions américaines et mondiales baissent, le pétrole grimpe, les investisseurs jonglent avec les inquiétudes liées à la guerre et les résultats mitigés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:13

Les actions de Wall Street ont
légèrement baissé jeudi et les prix du pétrole brut ont
poursuivi leur ascension alors que l'Iran a fait étalage de son
contrôle sur le détroit d'Ormuz et que les investisseurs ont
digéré une série de rapports de résultats d'entreprises mitigés.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
légèrement baissé, le S&P 500 et le Nasdaq se détournant de leur
dernier record en date.
    L'or a baissé alors que le dollar était nominalement plus
élevé.
L'Iran a affiché son emprise  sur le détroit d'Ormuz jeudi
avec une vidéo de ses commandos prenant d'assaut un cargo après
l'échec des négociations de paix et la prolongation indéfinie du
cessez-le-feu par le président américain Donald Trump.
    "Les marchés essaient de tester jusqu'où ils peuvent aller
avant d'avoir des preuves tangibles que la résolution, ou que
l'Iran, se dirige vers une résolution réelle", a déclaré Ross
Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à
Louisville, dans le Kentucky. "Nous avons assisté à une
incroyable mobilisation autour de la promesse et du changement
de direction vers la paix, mais à un certain moment, nous avons
besoin de preuves plus tangibles."
  
    "Nous sommes passés d'une situation qui s'aggravait et
évoluait à une situation qui s'améliorait au moins, à des
pourparlers, puis nous nous sommes concentrés, plus largement,
sur les fondamentaux", a ajouté M. Mayfield.
  
Sur le front économique, les nouvelles demandes d'allocations de
chômage  sont restées modérées, tandis que l'indice PMI
avancé de S&P Global  a montré que l'activité commerciale
s'accélère ce mois-ci, bien que les prix à la production aient
atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet 2022, reflétant
les complications de la chaîne d'approvisionnement découlant du
conflit au Moyen-Orient.
Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats du premier
trimestre, American Airlines   AA.O  et Honeywell 
 HON.N , entre autres, ont fourni des prévisions décevantes en
raison de la hausse des coûts et d'autres perturbations liées à
la guerre entre les États-Unis et l'Iran.
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 30,02 points,
soit 0,06%, à 49.459,03, le S&P 500  .SPX  a perdu 2,49 points,
soit 0,03%, à 7.135,41 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
72,11 points, soit 0,29%, à 24.586,11. 
    Les actions européennes ont été nominalement plus élevées,
inversant la faiblesse précédente alors que les investisseurs
ont pesé les développements au Moyen-Orient et une vague de
résultats d'entreprise.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 1,33
point, soit 0,12%, pour atteindre 1.069,98.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,1%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a gagné
4,52 points, soit 0,18%.
Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont perdu 5,99
points, soit 0,37%, à 1.601,08. L'indice MSCI le plus large des
actions de la région Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a
clôturé en baisse de 0,38%, à 819,56, tandis que le Nikkei
japonais  .N225  a chuté de 445,63 points, soit 0,75%, à
59.140,23.
    Les prix du pétrole  ont réduit leurs gains
antérieurs, mais le Brent est resté au-dessus de 100 dollars le
baril, alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran
sont dans l'impasse et que les restrictions de trafic à travers
le détroit d'Ormuz se poursuivent. 
Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,37% à 93,32 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 102,76 dollars le baril,
en hausse de 0,8% sur la journée.
    Le dollar  est resté stable, mais s'apprête à
enregistrer des gains hebdomadaires, les tensions entre les
Etats-Unis et l'Iran ayant sapé les espoirs de cessez-le-feu.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,03%
à 98,58, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,05% à 1,1709 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,04% à
159,42.
Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a baissé de 0,59%
à 77.993,77 dollars. L'ethereum  ETH=  a reculé de 2,46% à
2.333,21 dollars.
Les rendements des obligations du Trésor américain  ont
baissé dans un marché limité, l'incertitude entourant le
cessez-le-feu continuant de compliquer l'évaluation du sentiment
de risque sur le marché.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a baissé de 0,6 point de base à 4,288%, contre
4,294% mercredi en fin de journée.
Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a baissé de
1,2 point de base à 4,8897%, contre 4,902% mercredi soir.
Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, est resté stable à 3,794%, contre 3,794%
mercredi soir.
    Les prix de l'or  ont inversé les gains antérieurs
suite aux nouvelles d'une extension possible de la trêve
israélo-libanaise.
L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,16% à 4.730,14 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  sont
restés stables à 4.732,40 dollars l'once.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,0050 USD NASDAQ +4,39%
BTC/USD
78 467,8201 USD CryptoCompare -0,41%
CSI 300 INDEX
4 786,33 Pts Six - Forex 1 -0,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 409,96 Pts Index Ex -0,16%
EUR/USD SPOT
1,1702 USD Six - Forex 1 -0,06%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
HONEYWELL INTL
214,3500 USD NASDAQ -2,55%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 915,20 Pts Six - Forex 1 -0,95%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 571,50 Pts Index Ex -0,35%
Nikkei 225
59 140,23 Pts Six - Forex 1 -0,75%
Or
4 718,01 USD Six - Forex 1 -0,44%
Pétrole Brent
103,56 USD Ice Europ +1,98%
Pétrole WTI
94,40 USD Ice Europ +1,79%
S&P 500 INDEX
7 132,31 Pts CBOE -0,08%
STOXX Europe 600
614,63 Pts DJ STOXX +0,12%
USA BENCHMARK 10A
4,370 Rates +0,75%
USA BENCHMARK 2A
3,872 Rates +0,67%
USD/JPY SPOT
159,4600 Six - Forex 1 0,00%
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