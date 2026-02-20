Les actions américaines et européennes augmentent, les rendements des bons du Trésor progressent après que la Cour suprême a annulé les droits de douane imposés par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La décision de la Cour suprême affectera les marchés mondiaux

*

Le S&P 500 et le Nasdaq en passe de réaliser des gains hebdomadaires

*

Le STOXX 600 enregistre un record de clôture

*

Ralentissement de la croissance du PIB américain, hausse de l'inflation

*

Le dollar devrait connaître sa plus forte hausse hebdomadaire de l'année

(Mise à jour des échanges américains en milieu d'après-midi) par Stephen Culp

Les actions américaines et européennes ont progressé vendredi et les rendements du Trésor ont augmenté, les investisseurs ayant absorbé la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant les tarifs douaniers du président Trump, tout en analysant un faible rapport sur le PIB et des données sur l'inflation plus élevées que prévu.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé immédiatement après la décision de la Cour suprême. Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer des gains sur la semaine.

L'indice européen STOXX 600 a prolongé ses gains à la suite de la décision, tandis que les prix de l'or ont continué à progresser.

L'arrêt de la Cour suprême (6-3) a annulé les droits de douane considérables imposés par M. Trump en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, et a de vastes répercussions sur l'économie mondiale.

"On pense que les droits de douane ont en fait nui à l'économie, et c'est peut-être ce qui ressort des faibles chiffres du PIB que nous avons reçus plus tôt aujourd'hui", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"La suppression de ces droits de douane sera bénéfique pour les résultats et les bénéfices des entreprises", a déclaré M. Ghriskey, ajoutant que la décision "a des ramifications dans l'ensemble du spectre économique, mais que de nombreuses perturbations sont à prévoir, et nous devrons voir la réaction de la Maison-Blanche"

Plus tard, M. Trump a déclaré qu'il signerait un décret imposant des droits de douane mondiaux supplémentaires de 10 % en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974.

Avant l'ouverture de Wall Street, le département du Commerce a publié son estimation anticipée du PIB du quatrième trimestre , qui a montré que l'économie américaine a connu une croissance fortement ralentie de 1,4 % sur une base trimestrielle annualisée au cours des derniers mois de l'année 2025.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale américaine, a révélé que la croissance des prix s'est accélérée en décembre .

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 153,36 points, soit 0,31%, à 49 548,52, le S&P 500 .SPX a gagné 39,67 points, soit 0,58%, à 6 901,56 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 178,26 points, soit 0,79%, à 22 860,99.

Les actions européennes ont atteint un nouveau record après la décision de la Cour suprême et ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis le début du mois de janvier.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 4,72 points, soit 0,44%, pour atteindre 1 051,87.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,84%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 20,96 points, soit 0,84%.

Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont progressé de 3,82 points, soit 0,24%, à 1 567,17. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 0,14%, à 802,31, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a perdu 642,13 points, soit 1,12%, à 56 825,70.

LA DEMANDE D'OR PERSISTE

Le prix de l'or a progressé, la faiblesse du PIB ayant compensé la vigueur de l'inflation, et les investisseurs ayant pris en compte la décision sur les droits de douane. Les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran ont également soutenu la demande de métal refuge.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,44% à 5 070,99 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 1,91% à 5 071,00 dollars l'once.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté suite à la décision de la Cour suprême.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,3 point de base à 4,088%, contre 4,075% jeudi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,3 points de base à 4,7274%, contre 4,704% jeudi soir.

Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,2 point de base à 3,482%, contre 3,47% jeudi soir.

Le dollar a baissé après la décision du tribunal américain sur les tarifs douaniens, mais était toujours en voie de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis le mois d'octobre.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a diminué de 0,09% à 97,80, avec l'euro EUR= en hausse de 0,06% à 1,1779 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,09% à 155,12.

Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,35% à 67 816,68 dollars. L'ethereum ETH= a progressé de 1,07% à 1 968,94 dollars.

Les prix du brut se sont stabilisés alors que les marchés s'attendaient à ce que l'action militaire américaine contre l'Iran ne se produise pas avant la semaine prochaine, mais ils sont restés prêts à enregistrer des gains hebdomadaires.

Le brut américain CLc1 a baissé de 0,06% pour s'établir à 66,39 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 71,76 dollars le baril, en hausse de 0,14% sur la journée.