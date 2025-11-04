LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Yum Brands, Waters, Harley-Davidson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté mardi, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées des technologies après que les directeurs généraux des principales banques de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , aient averti que les marchés boursiers pourraient se diriger vers une baisse .

.N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute alors que le fonds d'investissement norvégien envisage de rejeter la rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk et que les ventes en Chine chutent

nL4N3WG0OW

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** EQT Corp EQT.N :

** Coterra Energy Inc CTRA.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie sont en baisse alors que le brut chute en raison des inquiétudes sur l'offre excédentaire et de la hausse du dollar nL4N3WG0T7

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que l'or baisse en raison d'un dollar américain plus fort nL4N3WG0V6

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Investit dans des projets de 5.800 MW dans le Maryland; les actions chutent nL4N3WG0UG

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - JPMorgan augmente le PT de L3Harris en raison de la solidité de ses marges, les perspectives de croissance de l'espace nL4N3WG0XG

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - Baisse après l'abaissement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG0YC

** Grab Holdings Inc GRAB.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel est supérieur aux estimations, mais les actions chutent nL6N3WG0MG

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3WG0MP

** Henry Schein Inc HSIC.O :

BUZZ - L'action progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3WG0U1

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent, le métal prolongeant ses pertes en raison d'un dollar plus fort et de la crainte de la demande nL4N3WG10N

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - L'action gagne suite à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG12U

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de bénéfices du troisième trimestre nL4N3WG12V

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - Baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3WG0WT

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Baisse, prévoit un bénéfice de base ajusté au 4ème trimestre légèrement inférieur aux estimations nL4N3WG0U3

** Norwegian Cruise Line Holdings Inc NCLH.N :

BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre nL6N3WG0T7

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3WG17L

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de revenus pour le troisième trimestre nL4N3WG17T

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un essai de confirmation sur des médicaments approuvés contre les troubles musculaires

nL4N3WG1A7

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - Saute après l'accélération des plans de lancement d'un médicament contre la dépression nL4N3WG1A0

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - L'action progresse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N3WG1AI

** iHeartMedia Inc IHRT.O :

BUZZ - S'envole après un rapport indiquant que la société est en pourparlers pour accorder des licences de podcasts vidéo à Netflix nL6N3WG0ZV

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En hausse après la publication d'un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes et l'annonce d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars

nL6N3WG10T

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur aux estimations, les options pour Pizza Hut sont à l'étude

nL6N3WG0MH

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - Baisse suite à la prévision d'une baisse des ventes annuelles à magasins comparables nL4N3WG1B3

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - L'action progresse après une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3WG1C0

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WG1BG

** Harley-Davidson Inc HOG.N :

BUZZ - Les actions augmentent après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL4N3WG16Y

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3WG13E

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis juin nL6N3TB0OT