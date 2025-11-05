Cinq points chauds de la dette dans le boom des centres de données d'IA

La fièvre de l'IA a propulsé les actions mondiales à des niveaux record, mais les centres de données nécessaires pour alimenter la révolution promise sont de plus en plus financés par une dette complexe que les investisseurs scrutent à la recherche de signes d'une bulle.

Les enthousiastes affirment que, contrairement aux épisodes précédents de manie boursière - comme le boom des dotcoms à la fin des années 1990 -, celui-ci est porté par des entreprises rentables, aux poches bien garnies et à l'argumentaire indéniable.

Toutefois, certains observateurs, dont la Banque d'Angleterre, estiment que des poches de risque se développent dans certaines parties du système financier constituées d'actifs opaques, difficiles à négocier et illiquides.

Voici cinq graphiques qui illustrent l'émergence de la dette finançant la course à l'espace de l'IA .

1) LES EMPRUNTS DE QUALITÉ DE L'IA EXPLOSENT

Les données de BofA montrent que 75 milliards de dollars d'emprunts américains de qualité émis par les Big Tech axées sur l'IA ont été mis sur le marché au cours des seuls mois de septembre et d'octobre, soit plus du double de l'émission annuelle moyenne du secteur, qui s'élève à 32 milliards de dollars entre 2015 et 2024.

Le total comprend 30 milliards de dollars de Meta et 18 milliards de dollars d'Oracle. Ajoutez à cela le nouvel emprunt d'Alphabet, propriétaire de Google, , annoncé lundi, ou un prêt de haute qualité de 38 milliards de dollars lié aux centres de données Vantage d'Oracle, récemment rapporté par Bloomberg.

Les 75 milliards de dollars d'opérations réalisées en septembre et en octobre ne représentent que 5 % des 1 500 milliards de dollars d'émissions de dette américaine de qualité depuis le début de l'année.

Mais Barclays affirme que l'émission de dette technologique liée à l'IA est le principal facteur déterminant de l'offre potentielle sur le marché du crédit en 2026.

La dette prend également des formes hybrides.

Par exemple, Meta a convenu d'un financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour son plus grand projet de centre de données, en utilisant une structure complexe qui maintient la dette hors de ses propres livres.

JP Morgan estime que les entreprises liées à l'IA représentent 14 % de son indice "investment grade", dépassant les banques américaines en tant que secteur dominant.

2) ORACLE: DES ACTIONS EXCEPTIONNELLES, UN RISQUE DE CRÉDIT CROISSANT

Les actions d'Oracle ont grimpé de 54 % en 2025, s'apprêtant à connaître leur plus forte hausse annuelle depuis 1999. L'explosion de son chiffre d'affaires due à l'IA en a fait l'une des entreprises les plus précieuses de Wall Street.

Pourtant, la hausse des swaps de défaut de crédit - une forme d'assurance contre le défaut de paiement pour les détenteurs d'obligations - montre que les investisseurs s'inquiètent du niveau d'endettement du géant américain de la technologie.

3) DAVANTAGE D'OBLIGATIONS DE PACOTILLE LIÉES À L'IA

Les émissions liées à l'IA commencent également à apparaître sur le marché de la dette à haut rendement, ou "junk", qui comporte un risque de défaillance plus élevé mais offre des rendements plus importants.

Le mois dernier, le mineur de bitcoin s devenu opérateur de centre de données TeraWulf a émis une obligation à haut rendement de 3,2 milliards de dollars notée BB- par S&P Global, tandis que le fournisseur de nuages d'IA CoreWeave, soutenu par Nvidia, a émis des obligations à haut rendement d'une valeur de 2 milliards de dollars en mai.

4) LE RÔLE CROISSANT DU CRÉDIT PRIVÉ DANS LE FINANCEMENT DE L'IA

Le crédit privé en forte croissance - accordé aux entreprises par des entités, telles que des sociétés d'investissement, plutôt que par des banques - finance également de plus en plus les centres de données d'IA, selon UBS.

La banque estime que les prêts privés liés à l'IA pourraient avoir presque doublé au cours des 12 mois précédant le début de l'année 2025.

Ces prêts offrent une plus grande flexibilité, mais peuvent être plus difficiles à négocier en cas de turbulences sur les marchés, ce qui risque d'aggraver les tensions sur les marchés financiers .

Morgan Stanley estime que les marchés du crédit privé pourraient fournir plus de la moitié des 1 500 milliards de dollars nécessaires à la construction des centres de données jusqu'en 2028.

5) UNE CURE DE JOUVENCE POUR LES ABS?

Les produits titrisés, tels que les titres adossés à des actifs (ABS), contribueront également à financer la croissance de l'industrie de l'IA, selon Morgan Stanley. Ils regroupent des actifs illiquides tels que des prêts, des dettes de cartes de crédit ou - dans le contexte de l'IA - des loyers payables au propriétaire d'un centre de données par un locataire de la Big Tech, en un titre négociable.

Alors que l'infrastructure numérique ne représente que 5 %, soit 80 milliards de dollars, du marché américain des ABS (environ 1 600 milliards de dollars), BofA note qu'elle a été multipliée par huit en moins de cinq ans. Elle estime que les centres de données soutiennent 64 % de ce marché, qui devrait atteindre 115 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine, principalement grâce à la construction de centres de données.

Les ABS sont des instruments de financement standard, mais ils sont considérés avec une certaine prudence depuis la crise financière de 2008, lorsque des milliards de dollars de produits se sont avérés être garantis par des créances douteuses et des actifs très illiquides et complexes.