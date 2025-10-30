 Aller au contenu principal
CAC 40
8 143,51
-0,70%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Wolfspeed, Carvana, Metsera
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

30 octobre - Les contrats à terme de Wall Street étaient en légère baisse jeudi alors que les investisseurs évaluaient les remarques de la Réserve fédérale, les bénéfices des grandes entreprises technologiques et l'accord commercial récemment annoncé entre les États-Unis et la Chine. .N

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Les actions s'essoufflent alors que la réduction des prévisions laisse les investisseurs avides de croissance

nL4N3WB0ZQ

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Chute après une réduction des prévisions de revenus annuels nL4N3WB156

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - Chute après que la FDA ait mis en suspens ses essais de thérapie génique nL4N3WB13H

** Wolfspeed Inc WOLF.N :

BUZZ - Les actions chutent après des prévisions de chiffre d'affaires faibles pour le deuxième trimestre nL4N3WB1XJ

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Baisse après un manque de profit au 3ème trimestre malgré des ventes record nL6N3WB0JN

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Monte grâce à la hausse des bénéfices trimestriels; Meta et Microsoft baissent nL4N3WB140

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - Chute après des prévisions négatives pour le trimestre des fêtes de fin d'année nL6N3WB0K2

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux prévisions au troisième trimestre nL6N3WB0L1

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - Bondit après que Novo a défié Pfizer dans la guerre d'enchères pour le développeur de médicaments contre l'obésité

nL4N3WB1I8

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Chute après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels [nL4N3WB1BJ

** Cigna Group CI.N :

BUZZ - Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3WB15R

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - S'envole après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL6N3WB0MS

** TransMedics Group Inc TMDX.O :

BUZZ - Chute après que les revenus du troisième trimestre ont manqué les estimations des analystes nL6N3WB0NC

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WB1FJ

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à des ventes de parfums stables

nL6N3WB0O6

** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :

BUZZ - Monte après que son bénéfice du T3 a dépassé les estimations nL4N3WB1GQ

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Monte après une augmentation de l'émission d'obligations convertibles de 900 millions de dollars pour financer un centre de données nL6N3WB0OR

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels nL4N3WB1H5

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Monte après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels nL4N3WB149

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Glisse après une vente d'actions de 964 millions de dollars nL6N3WB0PD

** Hershey Co HSY.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WB0PG

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - Baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3WB0OJ

** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :

BUZZ - Les actions ont plus que doublé suite à des résultats prometteurs d'essais cliniques sur le cancer nL4N3WB1RW

** Trilogy Metals Inc TMQ.N : ** USA Rare Earth Inc USAR.O : ** MP Materials Corp MP.N : ** NioCorp Developments Ltd NB.O :

BUZZ - Les minières de terres rares en hausse après l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine nL6N3WB0QG

** Mind Medicine Inc MNMD.O :

BUZZ - Les actions sont en baisse après une transaction de 225 millions de dollars nL6N3WB0RN

** SiriusXM Holdings Inc SIRI.O :

BUZZ - Monte après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3WB0QA

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Monte grâce à des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu nL4N3WB1CS

** Veru Inc VERU.O :

BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions et de bons de souscription de 25 millions de dollars nL6N3WB0SA

** Restaurant Brands International Inc QSR.N :

BUZZ - Monte après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N3WB0NV

** Altria Group Inc MO.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3WB0R3

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

nL6N3WB0SK

** LKQ Corp LKQ.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3WB1XR

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,1400 USD NASDAQ +2,03%
ALTRIA GROUP
57,435 USD NYSE -7,29%
BAXTER INTL
19,270 USD NYSE -14,03%
BIOGEN
146,2500 USD NASDAQ -1,09%
BRISTOL-MYERSSQU
44,000 USD NYSE +3,19%
C.H.ROBINSON WLD
153,1450 USD NASDAQ +18,37%
CARDINAL HEALTH
191,810 USD NYSE +16,55%
CARVANA-A
303,300 USD NYSE -14,29%
CHIPOTLE MEXICAN
32,340 USD NYSE -18,70%
CLEVELAND-CLIFFS
12,525 USD NYSE -11,23%
COMCAST-A
26,8600 USD NASDAQ -5,85%
EBAY
84,3500 USD NASDAQ -15,26%
ELI LILLY & CO
831,970 USD NYSE +2,20%
ESTEE LAUDER RG-A
98,158 USD NYSE +0,81%
HERSHEY
168,405 USD NYSE -3,79%
INTELLIA THERAPE
12,3805 USD NASDAQ -5,64%
INTENSITY THERAP
0,7293 USD NASDAQ +173,25%
KIMBERLY-CLARK
119,7300 USD NASDAQ +2,58%
LKQ
32,3700 USD NASDAQ +7,76%
MERCK
84,485 USD NYSE -2,36%
METSERA
63,4200 USD NASDAQ +21,47%
MGM RESORTS ITL
30,125 USD NYSE -3,57%
MIND MEDICINE
10,790 EUR Tradegate -2,09%
MIND MEDICINE
13,0500 USD NASDAQ +1,08%
MP MATERIALS RG-A
63,600 USD NYSE -1,04%
NIOCORP DEVEL
7,5850 USD NASDAQ -0,07%
RESTAURANT BRAND
65,980 USD NYSE -0,11%
SHAKE SHACK RG-A
91,120 USD NYSE +1,45%
SIRIUSXM HOLD
22,4500 USD NASDAQ +6,60%
TERAWULF
14,2080 USD NASDAQ -2,01%
THE CIGNA
270,630 USD NYSE -9,87%
TRANSMEDICS GRP
133,8500 USD NASDAQ -0,35%
USA RARE EARTH RG-A
19,9900 USD NASDAQ -0,55%
VERU
3,0350 USD NASDAQ -13,29%
WOLFSPEED
25,065 USD NYSE -21,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

