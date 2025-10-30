information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 14:10

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Wolfspeed, Carvana, Metsera

30 octobre - Les contrats à terme de Wall Street étaient en légère baisse jeudi alors que les investisseurs évaluaient les remarques de la Réserve fédérale, les bénéfices des grandes entreprises technologiques et l'accord commercial récemment annoncé entre les États-Unis et la Chine. .N

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Les actions s'essoufflent alors que la réduction des prévisions laisse les investisseurs avides de croissance

nL4N3WB0ZQ

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Chute après une réduction des prévisions de revenus annuels nL4N3WB156

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - Chute après que la FDA ait mis en suspens ses essais de thérapie génique nL4N3WB13H

** Wolfspeed Inc WOLF.N :

BUZZ - Les actions chutent après des prévisions de chiffre d'affaires faibles pour le deuxième trimestre nL4N3WB1XJ

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Baisse après un manque de profit au 3ème trimestre malgré des ventes record nL6N3WB0JN

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Monte grâce à la hausse des bénéfices trimestriels; Meta et Microsoft baissent nL4N3WB140

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - Chute après des prévisions négatives pour le trimestre des fêtes de fin d'année nL6N3WB0K2

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux prévisions au troisième trimestre nL6N3WB0L1

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - Bondit après que Novo a défié Pfizer dans la guerre d'enchères pour le développeur de médicaments contre l'obésité

nL4N3WB1I8

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Chute après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels [nL4N3WB1BJ

** Cigna Group CI.N :

BUZZ - Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3WB15R

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - S'envole après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL6N3WB0MS

** TransMedics Group Inc TMDX.O :

BUZZ - Chute après que les revenus du troisième trimestre ont manqué les estimations des analystes nL6N3WB0NC

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WB1FJ

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à des ventes de parfums stables

nL6N3WB0O6

** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :

BUZZ - Monte après que son bénéfice du T3 a dépassé les estimations nL4N3WB1GQ

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Monte après une augmentation de l'émission d'obligations convertibles de 900 millions de dollars pour financer un centre de données nL6N3WB0OR

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels nL4N3WB1H5

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Monte après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels nL4N3WB149

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Glisse après une vente d'actions de 964 millions de dollars nL6N3WB0PD

** Hershey Co HSY.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WB0PG

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - Baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3WB0OJ

** Intensity Therapeutics Inc INTS.O :

BUZZ - Les actions ont plus que doublé suite à des résultats prometteurs d'essais cliniques sur le cancer nL4N3WB1RW

** Trilogy Metals Inc TMQ.N : ** USA Rare Earth Inc USAR.O : ** MP Materials Corp MP.N : ** NioCorp Developments Ltd NB.O :

BUZZ - Les minières de terres rares en hausse après l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine nL6N3WB0QG

** Mind Medicine Inc MNMD.O :

BUZZ - Les actions sont en baisse après une transaction de 225 millions de dollars nL6N3WB0RN

** SiriusXM Holdings Inc SIRI.O :

BUZZ - Monte après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3WB0QA

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Monte grâce à des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu nL4N3WB1CS

** Veru Inc VERU.O :

BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions et de bons de souscription de 25 millions de dollars nL6N3WB0SA

** Restaurant Brands International Inc QSR.N :

BUZZ - Monte après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N3WB0NV

** Altria Group Inc MO.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N3WB0R3

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

nL6N3WB0SK

** LKQ Corp LKQ.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3WB1XR