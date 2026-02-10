 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vistra Corp, Quest Diagnostics, Jacobs Solutions
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés atones mardi, après un fort rebond lors de la séance précédente, les valeurs technologiques s'étant remises d'une forte baisse. Les investisseurs attendent avec impatience les chiffres des ventes au détail qui marquent le début d'une série de publications importantes cette semaine.

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - chute après le rejet par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie rare nL6N3Y90IU

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - monte après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" en raison de la reprise de la demande nL6N3Z60LP

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Les actions chutent d'environ 2% après la baisse du chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL4N3Z618U

** Upwork Inc UPWK.O :

BUZZ - Baisse après des perspectives décevantes pour le premier trimestre nL4N3Z60VO

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Chute après une baisse des prévisions de bénéfices

nL4N3Z60XP

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours de FTAI Aviation alors que le secteur de l'énergie prend de l'ampleur

nL4N3Z60Y9

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que l'appétit pour le risque fait grimper les actions mondiales nL6N3Z60OS

** Spotify Inc SPOT.N :

BUZZ - bondit après des prévisions de bénéfices optimistes

nL4N3Z6104

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Le titre gagne après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL4N3Z6119

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - Chute après que Citigroup ait rétrogradé l'action à "vendre" nL6N3Z60P6

** Willis Tower Watson PLC WTW.O :

BUZZ - Les courtiers d'assurance américains restent stables après avoir chuté à cause des risques liés à l'IA nL6N3Z60MI

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute après que Novo Nordisk ait poursuivi l'entreprise pour violation de brevet nL6N3Z60P3

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - Les actions chutent après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre inférieur aux attentes nL4N3Z611S

** Dakota Gold Corp DC.N :

BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N3Z60PV

** Personalis Inc PSNL.O :

BUZZ - Le titre monte suite à l'extension par Medicare de la couverture des tests de dépistage du cancer du poumon

nL4N3Z6136

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de FedEx sur la base d'une croissance alimentée par l'intelligence artificielle

nL4N3Z610V

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre supérieur aux attentes nL4N3Z6142

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - Les actions chutent après qu'au moins deux courtiers aient abaissé la valeur de l'action nL6N3Z60OH

** Tectonic Therapeutic Inc TECX.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'abandon par AstraZeneca d'un médicament rival à base de relaxine nL4N3Z6150

** Harley-Davidson Inc HOG.N :

BUZZ - Chute suite à l'aggravation de la perte du 4ème trimestre nL4N3Z615S

** Nektar Therapeutics Inc NKTR.O :

BUZZ - Le titre monte après qu'un médicament contre l'eczéma ait montré des bénéfices sur un an. nL4N3Z618M

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Le titre gagne après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" nL6N3Z60R6

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - BofA relève l'objectif de cours de Caterpillar en raison de l'élargissement de la demande de turbines nL4N3Z618R

**Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N :

BUZZ - En hausse suite à une opération de privatisation de 6,2 milliards de $ nL6N3Z60PD

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Les actions augmentent après des prévisions optimistes pour 2026 nL4N3Z61CZ

** Polyrizon Ltd PLRZ.O :

BUZZ - Hausse suite à l'achat de 51% de l'opérateur d'ambulances aériennes nL4N3Z61A6

** RingCentral Inc RNG.N :

BUZZ - Augmentation de l'action en prévision de son entrée dans l'indice S&P SmallCap nL6N3Z60S1

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - baisse après avoir réitéré ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N3Z60ZY

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Benchmark relève l'objectif de cours de General Motors pour refléter une meilleure exécution en 2025

nL4N3Z61BA

** LATAM Airlines Group Inc LTM.N :

BUZZ - Baisse après la fixation du prix de l'offre secondaire de 743 millions de dollars nL6N3Z60T0

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - chute après des prévisions de revenus annuels en baisse nL6N3Z60RS

** Jacobs Solutions Inc J.N :

BUZZ - obtient un contrat avec l'agence américaine de défense antimissile; les actions augmentent nL4N3Z61F9

** Masco Corp MAS.N :

BUZZ - en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions nL6N3Z60UN

** Evommune Inc EVMN.N :

BUZZ - Bondit après que la thérapie contre l'eczéma se soit révélée prometteuse lors d'un essai à mi-parcours nL4N3Z61JL

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - Glisse après un chiffre d'affaires trimestriel raté et de faibles prévisions pour le premier trimestre nL6N3Z60OR

** Wesco International Inc WCC.N :

BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations nL4N3Z61IM

