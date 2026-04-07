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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Virgin Galactic, Humana, Broadcom
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, les investisseurs ayant évalué les commentaires indiquant que le conflit au Moyen-Orient pourrait s'intensifier, avant la date limite fixée par le président Donald Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Hausse avant bourse grâce à un accord à long terme pour développer les puces d'intelligence artificielle personnalisées de Google nL4N40Q0HL

** CVS Health Corp CVS.N :

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Les assureurs santé bondissent alors que les Etats-Unis finalisent une hausse de 2,48% des paiements Medicare Advantage nL4N40Q0I3

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse alors que de nouvelles données élargissent le marché potentiel des médicaments contre le cancer du sein

nL4N40Q0N6

** Organogenesis Holdings Inc ORGO.O :

BUZZ - Bondit après que la FDA ouvre la voie au dépôt d'un médicament contre la douleur au genou nL4N40Q0OA

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Bondit suite à l'intérêt accru pour Artemis II et l'industrie spatiale nL6N40Q0LK

** CG Oncology Inc CGON.O :

BUZZ - Hausse après que la société de courtage a relevé l'objectif de cours en prévision de la publication de données clés sur le cancer de la vessie nL4N40Q0MS

** Xponential Fitness Inc XPOF.N :

BUZZ - Gains après le lancement d'une revue stratégique

nL4N40Q0OV

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - Hausse après que Jefferies a relevé la valeur à "acheter" nL6N40Q0M4

** Mach Natural Resources LP MNR.N :

BUZZ - Baisse suite à une offre secondaire de 117,5 millions de dollars nL6N40Q0MJ

** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O :

BUZZ - HC Wainwright relève le PT après l'accord avec Soleno

nL4N40Q0PW

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Bondit en raison de la hausse des taux de Medicare; Wells Fargo relève sa recommandation nL4N40Q0R7

Valeurs associées

BROADCOM
314,4300 USD NASDAQ 0,00%
CG ONCOLOGY
67,5500 USD NASDAQ 0,00%
CVS HEALTH
73,275 USD NYSE 0,00%
ELEVANCE HEALTH
302,570 USD NYSE 0,00%
GRNWICH LIFESCI
22,0300 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX 0,00%
HUMANA
182,805 USD NYSE 0,00%
MACH NATURAL UTS
14,170 USD NYSE 0,00%
MERCADOLIBRE
1 710,3700 USD NASDAQ 0,00%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
132,4800 USD NASDAQ 0,00%
ORGANGNSS HLDG RG-A
2,2400 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
110,48 USD Ice Europ +1,36%
Pétrole WTI
114,91 USD Ice Europ +2,04%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE 0,00%
VIRGIN GALACTIC
3,030 USD NYSE 0,00%
XPNENTIAL FTNS RG-A
6,750 USD NYSE 0,00%
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