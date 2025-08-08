information fournie par Reuters • 08/08/2025 à 15:22

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Under Armour, Pinterest, Take-Two Interactive

8 août - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont connu un début positif vendredi, alors que le choix temporaire du président américain Donald Trump pour un poste de gouverneur de la Réserve fédérale a alimenté les attentes d'un conseil d'administration de la banque centrale plus dovish. .N

** Light & Wonder Inc < LNW.O >:

BUZZ - Les actions ASX de Light & Wonder prolongent leurs pertes sur les résultats, Jarden réduit le PT .N * Block Inc < XYZZ.O >: .N nL4N3U00LU

** Block Inc < XYZ.N >:

BUZZ - L'action Block Inc, cotée à l'ASX, s'envole après des résultats en hausse et un relèvement des prévisions

BUZZ - L'action Block Inc. monte en flèche après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices bruts annuels

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes s'effondrent; en passe de réaliser un gain hebdomadaire alors que le Nasdaq bat des records nL4N3U00SJ

** Novo Nordisk A/S < NOV.N >:

BUZZ - L'action continue de se redresser après les résultats décevants de Lilly nL8N3U01B4

** Pinterest Inc < PINS.N >:

BUZZ - L'action dégringole alors que les bénéfices ne sont pas à la hauteur des attentes nL6N3U00DL

** Trade Desk Inc < TTD.O >:

BUZZ - Les actions chutent après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

** JFrog Ltd < FROG.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après une hausse du chiffre d'affaires et des prévisions nL4N3U016T

** Microchip Technology Inc < MCHP.O >:

BUZZ - Chute après les résultats du 1er trimestre

** Take-Two Interactive Software Inc < TTWO.O >:

BUZZ - Les actions progressent grâce à la forte demande de jeux, au lancement de GTA VI nL4N3U0154

** Monster Beverage Corp < MNST.O >:

BUZZ - Les résultats trimestriels de Monster Beverage Corp

** Parker-Hannifin Corp < PH.N >:

BUZZ - Jefferies relève le PT de Parker-Hannifin après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3U01AB

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Tout ce qui brille: Les minières aurifères gagnent du terrain sur les contrats à terme sur l'or américain

** MP Materials Inc < MP.N >:

BUZZ - Des gains sur une perte trimestrielle moins importante nL4N3U01B6

** Avidbank Holdings Inc < AVBH.O >:

BUZZ - Prêt à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars nL6N3U00F1

** Expedia Group Inc < EXPE.O >:

BUZZ - Augmentation des prévisions annuelles nL4N3T5186

** Sezzle Inc < SEZL.O >:

BUZZ - plonge après les résultats trimestriels; l'analyste principal dit que "la barre était plus haute nL6N3U00GC

** Instacart Inc < CART.O >:

BUZZ - Sauts après que la valeur brute de la transaction ait dépassé les estimations nL6N3U00GD

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: BUZZ - bondit après une prévision de valeur brute supérieure aux estimations:

** BHP Group Ltd < BHP.N >:

** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les espoirs de réduction des taux américains et la demande chinoise

** Solventum Corp < SOLV.N >:

BUZZ - Les minerais de cuivre gagnent sur les espoirs de réduction des taux américains et sur la demande chinoise * Solventum Corp nL6N3U00HB

** Under Armour Inc < UAA.N >:

BUZZ - Baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre nL6N3U00H3

** Canadian Natural Resources Ltd < CNQ.N >:

BUZZ - Raymond James relève le PT de Canadian Natural Resources en raison d'une augmentation de la production et d'une amélioration des coûts unitaires nL4N3U01J6

** Doximity Inc < DOCS.N >:

BUZZ - Le titre grimpe en raison de prévisions annuelles optimistes nL4N3U01KB

** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Hausse suite à une rencontre avec la FDA américaine pour un traitement des troubles musculaires nL4N3U01KZ