LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Toll Brothers, Natgas firms, Eton Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 21 février - Les investisseurs se sont préparés à la publication des résultats du concepteur de puces Nvidia, qui pourrait nuire à l'euphorie de cette année en matière d'intelligence artificielle si les résultats ne sont pas brillants. Ils ont également attendu les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale. .N À 10:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,24% à 38 472,83. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,26% à 4 962,55 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,62% à 15 533,91. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Garmin Ltd Ord GRMN.N , en hausse de 11,9% ** EQT Corporation EQT.N , en hausse de 8,2% ** CoteraEnergy Ord CTRA.N , en hausse de 4,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Palo Alto Networks PANW.OQ , en baisse de 26,7% ** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N , en baisse de 9,2% ** Keysight Technologies KEYS.N , en baisse de 8,1% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Emergent BioSolutions EBS.N , en hausse de 40,1% ** ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.N , en hausse de 19,6% ** MediaAlpha Inc MAX.N , en hausse de 18,4% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Community Health Systems CYH.N , en baisse de 26,4% ** Unisys Corporation UIS.N , en baisse de 25,1% ** Teladoc Health TDOC.N , en baisse de 24,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Ventyx Biosciences VTYX.O , en hausse de 70,2% ** Sound Group SOGP.O , en hausse de 47,1% ** RAPT Therapeutics RAPT.O , en hausse de 28,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Synchronoss Technologies SNCR.O , en baisse de 29,1% ** MoneyHero Limited MNY.O , en baisse de 28,4% ** Medallion Financial Corp MFIN.O , en baisse de 27,6% ** Amazon.com Inc AMZN.O : +0,5% BUZZ - En passe de rejoindre le Dow Jones Industrial Average; actions en hausse nL3N3F6242 ** Palo Alto Networks Inc PANW.O : baisse de 26,7 ** Fortinet Inc FTNT.O : baisse de 5,9% *crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : baisse de 10,6%* SentinelOne Inc ** SentinelOne Inc S.N : en baisse de 12,3% BUZZ - Les entreprises américaines de cybersécurité chutent après les prévisions moroses de Palo Alto nL3N3F625K ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 4,4% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 5,6% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 2,6%* Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : en baisse de 3,9% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent après la chute du bitcoin nL3N3F52YT ** Enphase Energy Inc ENPH.O : down 3.1% *sunrun Inc RUN.O : baisse de 2,5% * Sunnova Energy International Inc *sunnova Energy International Inc NOVA.N : baisse de 1,0%* Sunpower Corp ** Sunpower Corp SPWR.O : baisse de 3,0% BUZZ - Les valeurs solaires chutent après les prévisions de revenus moroses de SolarEdge nL3N3F62NQ ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : -6,3% BUZZ - Les actions baissent suite aux prévisions de baisse des bénéfices en 2023 nL3N3F63MF ** Teladoc Health Inc TDOC.N : baisse de 24,2% BUZZ - Baisse des prévisions pour 2024 nL3N3F62TN ** Community Health Systems Inc CYH.N : baisse de 26,4% BUZZ - Chute après une perte surprise au 4ème trimestre nL3N3F62RB ** Vertiv Holdings Co VRT.N : baisse de 2.0% BUZZ - chute après des résultats et des prévisions médiocres au 4ème trimestre nL3N3F62V9 ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N : + 40,1 % BUZZ - Remontée après la nomination d'un ancien dirigeant de Bausch + Lomb au poste de directeur général nL3N3F63EO ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : baisse de 1,5% BUZZ - Hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3F6302 ** Garmin Ltd GRMN.N : en hausse de 11,9% BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de revenus annuels optimistes et à une amélioration des résultats au 4ème trimestre nL3N3F631T ** Shutterstock Inc SSTK.N : baisse de 5,1% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse et des résultats trimestriels décevants nL3N3F635O ** Repligen Corp RGEN.O : baisse de 0,1% BUZZ - baisse suite à des prévisions de résultats annuels en baisse nL3N3F635K ** Wingstop Inc WING.O : -3,1% BUZZ - Chute après que la chaîne de restaurants ait prévu des dépenses plus élevées pour l'année fiscale 24 nL3N3EX1RI ** Nvidia Corp NVDA.O : baisse de 2,0 ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 3,2 ** Palantir Technologies Inc PLTR.N : baisse de 3,5 ** Arm Holdings PLC ARM.O : +1,2% BUZZ - D'autres valeurs liées à l'IA chutent avant le rapport de Nvidia nL2N3F61CW ** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : baisse de 9,2% BUZZ - Baisse des prévisions pour l'année fiscale, les courtiers réduisent le PT nL3N3F63HL ** Icahn Enterprises LP IEP.O : baisse de 7,9% BUZZ - baisse après la nomination d'un nouveau directeur général nL3N3F62EZ ** Toll Brothers Inc TOL.N : +6,1% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a atteint un niveau record nL3N3F63M7 ** Chesapeake Energy Corp CHK.O : + 6,4% ** CNX Resources Corp CNX.N : + 5,7% *eQT Corp EQT.N : hausse de 8,2%* Cheniere Energy Inc ** Cheniere Energy Inc LNG.N : +1,5% BUZZ - Les sociétés de gaz naturel augmentent après que Chesapeake ait réduit sa production nL3N3F63HK ** Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : +3,2% BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un brevet américain pour la formulation d'un stéroïde oral nL3N3F630Z Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,43 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,63 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,15 % Energie .SPNY en hausse de 1,41 Finance .SPSY en baisse de 0,10 Santé .SPXHC en baisse de 0,55 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,21 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,04 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,21 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,39 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,91