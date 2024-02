LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, New York Community Bancorp, GlobalFoundries

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 5 février - Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait fermement rejeté les spéculations du marché sur des réductions imminentes des taux d'intérêt, tandis que les investisseurs ont évalué les bénéfices des entreprises américaines. .N À 10:32 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,92% à 38 299,49. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,62% à 4 927,83 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,69% à 15 521,157. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Estee Lauder EL.N , en hausse de 13,7% ** Catalent CTLT.N , en hausse de 10% **ON Semiconductor ON.O , en hausse de 7,2% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Air Products and Chemicals APD.N , en baisse de 15,3% ** Enphase Energy ENPH.O , en baisse de 7,2% ** Tesla TSLA.O , en baisse de 5,4% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Estee Lauder EL.N , en hausse de 13,7% ** Catalent CTLT.N , en hausse de 10% ** M-tron Industries MPTI.N , en hausse de 9,5% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Oragenics OGEN.N , en baisse de 24,6% ** Express EXPR.N , en baisse de 19% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** 4D Molecular Therapeutics FDMT.O , en hausse de 87,6% ** Chenghe Acquisition CHEA.O , en hausse de 87,4% ** Rail Vision RVSN.O , en hausse de 35,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Intelligent Bio Solutions INBS.O , en baisse de 43,2% ** Solidion Technology STI.O , en baisse de 41,5% ** Bit Origin BTOG.O , en baisse de 32,9% ** Boeing Co BA.N : baisse de 1,6% BUZZ - Les actions chutent en raison d'un nouveau problème de qualité qui va retarder certaines livraisons de 737 MAX nL4N3EQ2BQ ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 2,5% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,6% *angloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 2,2%* Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : en baisse de 3,4% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots chutent en raison de la hausse du dollar américain nL4N3EQ3WQ ** Caterpillar Inc CAT.N : +1,5% BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels en hausse sur une forte demande d'équipements nL4N3EQ2YP ** McDonald's Corp MCD.N : baisse de 3,4% BUZZ - Baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N3EQ3IL ** NanoString Technologies Inc NSTG.O : -72,2% BUZZ - plonge après avoir déposé le bilan au titre du chapitre 11 nL4N3EQ2HL ** Eli Lilly and Co LLY.N : + 6,0 % BUZZ - Jefferies est optimiste sur Eli Lilly, le médicament pour la perte de poids suscite des espoirs; l'action est en hausse nL4N3EQ2NI ** 4D Molecular Therapeutics Inc FDMT.O : plus 87,6% BUZZ - Les données intermédiaires d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament contre les maladies oculaires sont en hausse nL4N3EQ2NK ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 5,3% BUZZ - Piper Sandler réduit le PT nL4N3EQ2OU ** Air Products and Chemicals Inc APD.N : baisse de 15,3% BUZZ - Chute après que le bénéfice du premier trimestre et les prévisions pour 2024 aient manqué les estimations nL4N3EQ3S0 ** Catalent Inc CTLT.N : en hausse de 10,0% BUZZ - La société mère Novo Nordisk accepte de l'acheter pour 11,5 milliards de dollars nL4N3EQ2QP ** Zscaler Inc ZS.O : baisse de 5,7 BUZZ - Chute suite au départ du COO nL4N3EQ2VV ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : +6,4% BUZZ - Hausse suite à la vente de l'activité aquatique à Merck pour 1,3 milliards de dollars nL4N3EQ2YG ** Estee Lauder Companies Inc EL.N : +13,7% BUZZ - Hausse suite à un plan de licenciements visant à augmenter les marges bénéficiaires nL4N3EQ3IG ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 5,6% BUZZ - La baisse se poursuit après une semaine brutale nL4N3EQ3SX ** Tyson Foods Inc TSN.N : + 3,4 % BUZZ - La société atteint son plus haut niveau depuis plus de 9 mois après un premier trimestre solide nL4N3EQ3PG ** Novo Nordisk A/S NVO.N : + 3,0 % BUZZ - La société mère s'est engagée à acheter Catalent nL4N3EQ36J ** Nvidia Corp NVDA.O : +2,9% BUZZ - Gains après que GS ait augmenté son PT sur la demande soutenue de l'IA nL4N3CS2X5 ** Everbridge Inc EVBG.O : +18,2% BUZZ - Le rachat de Thoma Bravo pour 1,5 milliards de dollars nL1N3EQ1CC ** GlobalFoundries Inc GFS.O : baisse de 5,6% BUZZ - chute suite à la rétrogradation de JP Morgan à "neutre" nL1N3EQ1G8 ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : +9,8% BUZZ - Hausse suite à l'obtention de brevets supplémentaires pour son principal médicament contre l'agitation nL4N3EQ35U ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O : +6,9% BUZZ - Prévisions de revenus pour 2024 supérieures aux estimations; hausse des actions nL4N3EQ3WD ** Bowlero Corp BOWL.N : + 8,2 % BUZZ - Rebondissement après une amélioration du chiffre d'affaires et le versement de son tout premier dividende nL1N3EQ1T5 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,34 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 2,14 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,60 Energie .SPNY en baisse de 1,21 Finance .SPSY en baisse de 0,81 Santé .SPXHC en hausse de 0,46% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,86 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,09 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 2,48 Immobilier .SPLRCR en baisse de 2,02 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,48%