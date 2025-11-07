 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, mines d'or et d'argent
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:17

*

*

*

7 novembre - Les contrats à terme sur les actions américaines ont eu du mal à s'imposer vendredi, après une semaine hésitante pour Wall Street, marquée par des inquiétudes sur l'économie et des valorisations très élevées dans le secteur de la technologie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - En baisse suite à un accord sur la tarification des produits amaigrissants aux Etats-Unis. nL8N3WJ0DB

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En hausse après que les actionnaires ont approuvé le plan de rémunération du directeur général Elon Musk

nL4N3WJ0QC

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - Les actions chutent après que les bénéfices du troisième trimestre ont manqué les estimations nL4N3WJ0S1

** Newmont Corp NEM.N : ** Barrick Mining B.N ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison des espoirs de réduction des taux américains et des problèmes liés à la fermeture du gouvernement

nL4N3WJ0SQ

** Peloton Interactive Inc PTON.O :

BUZZ - Le titre bondit après que le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations nL6N3WI178

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Le titre monte après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3WJ0JV

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur l'optimisme de la réduction des taux de la Fed américaine nL4N3WJ0V2

** 10x Genomics Inc TXG.O :

BUZZ - Le titre bondit après avoir annoncé des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux estimations nL4N3WJ0V8

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Le titre chute après que Novo et Lilly ont conclu un accord avec la Maison Blanche pour des médicaments amaigrissants

nL6N3WJ0M1

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Le titre monte grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3WJ0VK

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Le titre monte grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N3WJ0ML

** Innodata Inc INOD.O :

BUZZ - Le titre monte après un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N3WJ0MR

** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après la publication du rapport du troisième trimestre et l'annonce de plans de vente d'actions

nL6N3WJ0M8

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - Le titre chute après que la FDA américaine a interrompu des essais cliniques clés sur les maladies cardiaques suite au décès d'un patient nL4N3WJ0Y8

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
13,0000 USD NASDAQ -3,63%
AIRBNB RG-A
120,5300 USD NASDAQ -1,61%
BARRICK MINING
45,930 CAD TSX -0,69%
BLOCK RG-A
70,960 USD NYSE -3,65%
COEUR MINING
14,440 USD NYSE +1,76%
FLUOR
44,580 USD NYSE -5,97%
GOLD FIELDS SP ADR
37,725 USD NYSE -1,14%
HECLA MINING
13,555 USD NYSE +11,75%
HIMS&HERS HLTH RG-A
41,530 USD NYSE -5,12%
INNODATA
60,9000 USD NASDAQ -5,86%
INTELLIA THERAPE
12,3200 USD NASDAQ -9,21%
KINROSS GOLD
23,755 USD NYSE -1,31%
NEWMONT
82,530 USD NYSE +1,11%
NORDISK SP ADR-B
46,495 USD NYSE -4,05%
OPENDOOR TECH
6,5600 USD NASDAQ -9,27%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
6,7100 USD NASDAQ -5,89%
SIBANYE SP ADR
10,385 USD NYSE +3,69%
TESLA
445,9100 USD NASDAQ -3,50%
THE TRADE DESK RG-A
45,9000 USD NASDAQ -3,77%
WHEATON PRECIOUS
96,310 USD NYSE -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
