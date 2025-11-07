LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, mines d'or et d'argent

7 novembre - Les contrats à terme sur les actions américaines ont eu du mal à s'imposer vendredi, après une semaine hésitante pour Wall Street, marquée par des inquiétudes sur l'économie et des valorisations très élevées dans le secteur de la technologie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

En baisse suite à un accord sur la tarification des produits amaigrissants aux Etats-Unis.

** Tesla Inc TSLA.O :

En hausse après que les actionnaires ont approuvé le plan de rémunération du directeur général Elon Musk

** Block Inc XYZ.N :

Les actions chutent après que les bénéfices du troisième trimestre ont manqué les estimations

** Newmont Corp NEM.N : ** Barrick Mining B.N ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison des espoirs de réduction des taux américains et des problèmes liés à la fermeture du gouvernement

** Peloton Interactive Inc PTON.O :

Le titre bondit après que le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations

** Trade Desk Inc TTD.O :

Le titre monte après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

Les mineurs d'argent gagnent sur l'optimisme de la réduction des taux de la Fed américaine

** 10x Genomics Inc TXG.O :

Le titre bondit après avoir annoncé des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux estimations

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

Le titre chute après que Novo et Lilly ont conclu un accord avec la Maison Blanche pour des médicaments amaigrissants

** Airbnb Inc ABNB.O :

Le titre monte grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre

** Fluor Corp FLR.N :

Le titre monte grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre

** Innodata Inc INOD.O :

Le titre monte après un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes

** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

Le titre s'effondre après la publication du rapport du troisième trimestre et l'annonce de plans de vente d'actions

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

Le titre chute après que la FDA américaine a interrompu des essais cliniques clés sur les maladies cardiaques suite au décès d'un patient