LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tegna, Kroger, mineurs d'argent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:06

Traduction automatisée par Reuters

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

9 février - Les marchés à terme de Wall Street se sont stabilisés lundi, après une semaine marquée par le déclin des valeurs technologiques et les inquiétudes liées à l'IA qui ont entraîné le marché à la baisse, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales ainsi que des indications de la banque centrale américaine sur les réductions potentielles de taux. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Prolonge ses gains alors que Hims abandonne sa pilule amaigrissante à 49$ nL8N3Z50F4

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - chute après l'avertissement de la FDA sur la pilule amaigrissante composée; Novo, Lilly gagnent du terrain

** Tegna Inc TGNA.N :

BUZZ - En hausse après le soutien de Trump à la fusion avec Nexstar Media nL4N3Z50T4

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Gains après l'annonce de la nomination de Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mines d'argent en hausse grâce à un dollar plus faible nL6N3Z50MJ

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - 'AI is eating Microsoft', dit Melius, rétrograde à 'hold' nL6N3Z50NA

** TransDigm Group Inc TDG.N :

BUZZ - Jefferies augmente le PT de TransDigm sur la base de transactions et de la production d'avions nL4N3Z50Y2

Valeurs associées

COEUR MINING
21,440 USD NYSE +12,19%
ENDEAVOUR SILVER
11,360 USD NYSE +8,86%
HECLA MINING
22,775 USD NYSE +6,92%
HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
KROGER
67,500 USD NYSE +1,24%
MICROSOFT
401,1400 USD NASDAQ +1,90%
NORDISK SP ADR-B
47,675 USD NYSE +9,98%
TEGNA
19,070 USD NYSE +0,34%
TRANSDIGM
1 285,700 USD NYSE +1,83%
