LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tegna, Kroger, mineurs d'argent

9 février - Les marchés à terme de Wall Street se sont stabilisés lundi, après une semaine marquée par le déclin des valeurs technologiques et les inquiétudes liées à l'IA qui ont entraîné le marché à la baisse, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales ainsi que des indications de la banque centrale américaine sur les réductions potentielles de taux. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Prolonge ses gains alors que Hims abandonne sa pilule amaigrissante à 49$

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - chute après l'avertissement de la FDA sur la pilule amaigrissante composée; Novo, Lilly gagnent du terrain

nL4N3Z50QD

** Tegna Inc TGNA.N :

BUZZ - En hausse après le soutien de Trump à la fusion avec Nexstar Media

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Gains après l'annonce de la nomination de Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général

nL6N3Z50L2

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mines d'argent en hausse grâce à un dollar plus faible

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - 'AI is eating Microsoft', dit Melius, rétrograde à 'hold'

** TransDigm Group Inc TDG.N :

BUZZ - Jefferies augmente le PT de TransDigm sur la base de transactions et de la production d'avions