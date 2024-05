LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-TC Energy, Cloudflare, Coterra Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 3 mai - Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu ait ravivé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, tandis que les gains d'Apple et d'Amgen ont également aidé. .N A 13:49 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 1,23% à 38 696,56. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,27% à 5 128,4 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,97% à 16 152,501. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Amgen Inc AMGN.O , en hausse de 12,2% ** Live Nation Entertainment Inc LYV.N , en hausse de 8,3% ** Apple Inc AAPL.O , en hausse de 7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Expedia Group Inc EXPE.O , en baisse de 14% ** Fortinet Inc FTNT.O , en baisse de 8,5% ** Ingersoll Rand IR.N , en baisse de 6,1% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Nft Ltd NFT.N , + 55,2% ** Kuke Music Holding Ltd KUKE.N , + 29,9% ** WideOpenWest Inc WOW.N , + 29,6% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Owens & Minor Inc OMI.N , en baisse de 21,3% ** Cloudflare Inc NET.N , en baisse de 17,6% ** Custom Truck One Source Inc CTOS.N , en baisse de 15,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Beneficient BENF.O , en hausse de 314,6% ** Safe & Green Holdings Corp SGBX.O , en hausse de 102,7% ** AERWINS Technologies Inc AWIN.O , en hausse de 35,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mobile-Health Network Solutions MNDR.O , en baisse de 79,9% ** Sprout Social Inc SPT.O , en baisse de 37,5% ** LAMF Global Ventures Corp I NUVO.O , en baisse de 27,6% ** Fortinet Inc FTNT.O : baisse de 8,4% BUZZ - Glisse après des prévisions de facturation décevantes nL4N3H65K9 ** Amgen Inc AMGN.O : en hausse de 12,2% BUZZ - La société se dit "encouragée" par l'analyse intermédiaire d'un médicament pour la perte de poids nL4N3H65MX ** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N : baisse de 15,0% BUZZ - chute suite aux résultats décevants du premier trimestre nL4N3H65PX ** Opendoor Technologies Inc OPEN.O : en hausse de 10,8% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre, prévisions optimistes nL4N3H65XZ ** Cloudflare Inc NET.N : baisse de 17,6% BUZZ - Baisse après une perte d'exploitation plus importante au 1er trimestre nL4N3H65WX ** Hershey Co HSY.N : +1,4% BUZZ - En hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs à la moyenne grâce à la demande de chocolat et à des prix plus élevés nL4N3H663H ** XPO Inc XPO.N : + 4,4 % BUZZ - Hausse après la publication de résultats supérieurs aux estimations pour le 1er trimestre nL4N3H664H ** Expedia Group Inc EXPE.O : baisse de 14,0% BUZZ - baisse après avoir réduit les prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2024 nL4N3H661P ** Fluor Corp FLR.N : baisse de 5,3% BUZZ - baisse après avoir manqué les résultats du premier trimestre nL4N3H66BP ** TC Energy Corp TRP.N : +2,5% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre nL4N3H6707 ** Coterra Energy Inc CTRA.N : plus 3.0% BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur à celui du T1, et une augmentation des perspectives de production de pétrole pour 2024 nL4N3H66MW ** Plug Power Inc PLUG.O : +8,8% BUZZ - En hausse après un accord avec Allied Green Ammonia nL4N3H66VC ** Sprout Social Inc SPT.O : baisse de 37,5% BUZZ - En passe de connaître sa pire journée après la réduction de ses prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3H66ZG ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,6% ** Southern Copper Corp SCCO.N : +1,6% BUZZ - Les minières de cuivre progressent grâce à la baisse du dollar nL4N3H6746 ** Owens & Minor Inc OMI.N : baisse de 21,3% BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel de base par rapport aux estimations nL4N3H677B ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : +1,7% BUZZ - Hausse après l'embauche de Varela, un cadre de Volvo, en tant que directeur des opérations nL4N3H67BB ** Union Pacific Corp UNP.N : +1,3% BUZZ - Les actions augmentent après que Stifel les ait relevées à 'achat' nL4N3H67CQ ** Plains All American Pipeline LP PAA.O : +0,5% BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice positif pour le premier trimestre nL4N3H67EP ** Ameren Corp AEE.N : en baisse de 1,9% BUZZ - Chute après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires en baisse au 1er trimestre nL4N3H67OE Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,70 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,74 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,27 Energie .SPNY en baisse de 0,56 Finance .SPSY en hausse de 0,50 Santé .SPXHC en hausse de 0,27 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,72 Technologies de .SPLRCT en hausse de 3,14% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,05 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,73 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,61