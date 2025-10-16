 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Taiwan Semiconductor, HP, Salesforce
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, stimulés par une solide mise à jour trimestrielle de TSMC qui a renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'IA, prolongeant un rallye dans les stocks de puces au cours des sessions précédentes. .N

** Nio Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de HK ont atteint leur plus bas niveau en 5 semaines suite à un procès intenté par le GIC de Singapour

nL2N3VX072

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Les actions augmentent grâce à un objectif de 60 milliards de dollars de revenus et un rachat de 7 milliards de dollars nL3N3VX0HV

** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N :

BUZZ - Baisse des prévisions de revenus et de bénéfices pour 2026 nL6N3VX0JR

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Chute; les résultats sont attendus avant la cloche jeudi nL6N3VW11U

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3VX0M8

** Fossil Group Inc FOSL.O :

BUZZ - L'offre d'échange de billets de premier rang est de nouveau prolongée nL6N3VX0ND

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Hausse après que le fabricant de puces ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires nL3N3VX0P5

** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament oral contre la douleur ait surpassé la morphine dans une étude animale nL3N3VX0PR

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de J.B. Hunt après une hausse des bénéfices au troisième trimestre

nL3N3VX0PZ

** Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI.O :

BUZZ - Glissement après l'annonce d'une nouvelle vente d'actions nL6N3VX0P7

** Jack in the Box Inc JACK.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de $ nL6N3VX0P1

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - S'envole après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de dollars nL3N3VX0SG

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
78,570 USD NYSE +4,44%
DRAGON ENER HLDG
1,3300 USD NASDAQ -32,49%
FOSSIL GROUP
2,6400 USD NASDAQ -29,60%
GOLD FIELDS SP ADR
46,620 USD NYSE +6,44%
HARMONY GOLD SP ADR
21,905 USD NYSE +3,50%
HP ENTERPRISE
22,520 USD NYSE -9,96%
J.B.HUNT TRANSP
169,5700 USD NASDAQ +22,14%
JACK IN THE BOX
17,6100 USD NASDAQ -8,66%
MIRA PHAR
1,8000 USD NASDAQ +36,36%
NEWMONT
98,250 USD NYSE +4,99%
NIO SP ADS-A
6,855 USD NYSE +0,44%
PRAXIS PRECIS
162,7100 USD NASDAQ +183,71%
SALESFORCE
245,890 USD NYSE +3,89%
TRAVELERS COS
261,730 USD NYSE -2,81%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
299,970 USD NYSE -1,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
