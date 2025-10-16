LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Taiwan Semiconductor, HP, Salesforce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, stimulés par une solide mise à jour trimestrielle de TSMC qui a renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'IA, prolongeant un rallye dans les stocks de puces au cours des sessions précédentes. .N
** Nio Inc NIO.N :
BUZZ - Les actions de HK ont atteint leur plus bas niveau en 5 semaines suite à un procès intenté par le GIC de Singapour
** Salesforce Inc CRM.N :
BUZZ - Les actions augmentent grâce à un objectif de 60 milliards de dollars de revenus et un rachat de 7 milliards de dollars nL3N3VX0HV
** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N :
BUZZ - Baisse des prévisions de revenus et de bénéfices pour 2026 nL6N3VX0JR
** Travelers Companies Inc TRV.N :
BUZZ - Chute; les résultats sont attendus avant la cloche jeudi nL6N3VW11U
** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3VX0M8
** Fossil Group Inc FOSL.O :
BUZZ - L'offre d'échange de billets de premier rang est de nouveau prolongée nL6N3VX0ND
** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :
BUZZ - Hausse après que le fabricant de puces ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires nL3N3VX0P5
** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O :
BUZZ - Hausse après que le médicament oral contre la douleur ait surpassé la morphine dans une étude animale nL3N3VX0PR
** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :
BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de J.B. Hunt après une hausse des bénéfices au troisième trimestre
** Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI.O :
BUZZ - Glissement après l'annonce d'une nouvelle vente d'actions nL6N3VX0P7
** Jack in the Box Inc JACK.O :
BUZZ - Hausse après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de $ nL6N3VX0P1
** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :
BUZZ - S'envole après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de dollars nL3N3VX0SG
