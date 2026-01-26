 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Steel Dynamics, Eaton, CoreWeave
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - Wall Street s'apprête à ouvrir peu changée ce lundi, alors que les investisseurs se préparent à une série de résultats importants et à une décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale qui sera suivie de près plus tard dans la semaine. .N

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 5 100 $/oz nL4N3YR0IQ

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - Le titre s'envole après qu'un rapport de Reuters ait indiqué que l'administration Trump prendrait une participation de 10% dans la société nL4N3YR0KT

** IONQ Inc IONQ.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de l'achat de SkyWater Technology par l'entreprise d'informatique quantique

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent en pré-marché après que le métal blanc ait atteint son plus haut niveau historique

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Le titre plonge après l'annonce que Merck n'est plus en pourparlers pour un rachat nL6N3YR0IX

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Hausse après que les données sur 3 ans montrent que la thérapie génique ralentit le déclin de la maladie musculaire

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la tempête hivernale provoque des annulations massives de vols nL4N3YR0P2

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Bernstein réduit le PT de Grab en raison d'inquiétudes sur la rentabilité à court terme nL4N3YR0P0

** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - Le titre gagne du terrain suite à la hausse de ses bénéfices au 4ème trimestre nL4N3YE0XL

** Allied Gold Corp AAUC.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à son acquisition par le chinois Zijin Gold nL4N3YR0TQ

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - Hausse suite à la mise à jour par la FDA de l'étiquette de l'insuline inhalée Afrezza nL4N3YR0US

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les rigueurs de l'hiver perturbent la production américaine nL6N3YR0PP

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3YR0Y6

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Baisse après l'annonce de suppressions d'emplois et de plans de restructuration nL6N3YR0OV

** Eaton Corp ETN.N :

BUZZ - Se sépare de ses unités de véhicules et d'eMobilité; les actions sont en hausse nL6N3YR0Q3

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Jefferies relève son objectif de cours pour Bloom Energy sur la base d'estimations plus élevées pour 2026

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - L'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia et l'expansion de l'accord font grimper l'action nL4N3YR12I

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,7000 USD NASDAQ +0,20%
ANGLOGOLD ASH
111,550 USD NYSE +5,00%
BAKER HUGHES RG-A
55,9550 USD NASDAQ +3,77%
BLOOM ENERGY-A
143,151 USD NYSE -1,19%
CHEVRON
167,831 USD NYSE +0,68%
COEUR MINING
27,210 USD NYSE +4,23%
CONOCOPHILLIPS
98,875 USD NYSE +0,54%
COREWEAVE
105,8800 USD NASDAQ +13,87%
DELTA AIR LINES
67,795 USD NYSE -0,19%
EATON CORP -NPV-
330,040 USD NYSE -0,40%
ENDEAVOUR SILVER
14,920 USD NYSE +5,70%
ENPHASE ENERGY
40,0000 USD NASDAQ +1,37%
EXXON MOBIL
135,780 USD NYSE +0,62%
GHL RG-A
3,850 EUR Tradegate -0,80%
GHL RG-A
4,5545 USD NASDAQ -0,56%
GOLD FIELDS SP ADR
57,350 USD NYSE +7,72%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
24,260 USD NYSE +3,39%
HECLA MINING
33,490 USD NYSE +5,30%
IONQ
50,180 USD NYSE +6,09%
MANNKIND
5,5400 USD NASDAQ +1,47%
NEWMONT
127,700 USD NYSE +2,74%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,400 USD NYSE +0,70%
Pétrole Brent
65,38 USD Ice Europ -1,37%
Pétrole WTI
60,54 USD Ice Europ -1,22%
REVOLUTION MEDIC
94,5100 USD NASDAQ -19,65%
SAREPTA
24,0002 USD NASDAQ +13,58%
SOUTHWEST AIRLIN
42,301 USD NYSE +0,86%
STEEL DYNAMICS
181,1200 USD NASDAQ -0,11%
UNITED AIRLINES
107,5200 USD NASDAQ -0,20%
USA RARE EARTH RG-A
28,5200 USD NASDAQ +15,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
