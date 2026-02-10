LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Spotify, DuPont, Hasbro

information fournie par Reuters • 10/02/2026 à 13:07

10 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés atones mardi, après un fort rallye lors de la séance précédente, les valeurs technologiques ayant rebondi après une correction brutale. Les investisseurs attendent les chiffres des ventes au détail qui marquent le début d'une série de publications de données clés cette semaine.

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - chute après le rejet par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie rare

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - augmente après que Jefferies ait relevé le titre à "acheter" en raison de la reprise de la demande

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre sont attendus en hausse nL6N3Z513C

** Upwork Inc UPWK.O :

BUZZ - baisse après des perspectives décevantes pour le T1

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - chute après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours de FTAI Aviation alors que le secteur de l'énergie prend de l'ampleur

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que l'appétit pour le risque fait grimper les actions mondiales nL6N3Z60OS

** Spotify Inc SPOT.N :

BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de bénéfices optimistes nL4N3Z6104

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Le titre gagne sur des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL4N3Z6119

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - chute après que Citigroup ait rétrogradé l'action à "vendre" nL6N3Z60P6

** Willis Tower Watson PLC WTW.O :

BUZZ - Les courtiers d'assurance américains restent stables après avoir chuté à cause des risques liés à l'IA nL6N3Z60MI

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - chute après que Novo Nordisk ait poursuivi l'entreprise pour violation de brevet nL6N3Z60P3

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - Les actions chutent après avoir manqué leurs prévisions de chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3Z611S

** Dakota Gold Corp DC.N :

BUZZ - baisse suite à une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N3Z60PV

** Personalis Inc PSNL.O :

BUZZ - Le titre augmente alors que Medicare étend sa couverture aux tests de dépistage du cancer du poumon

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de FedEx sur la base d'une croissance alimentée par l'intelligence artificielle

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - hausse après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre supérieur aux prévisions nL4N3Z6142

** Wingstop Inc WING.O :

BUZZ - Les actions reculent après qu'au moins deux courtiers aient abaissé leur recommandation sur le titre nL6N3Z60OH

** Tectonic Therapeutic Inc TECX.O :

BUZZ - Les actions plongent après qu'AstraZeneca ait abandonné son médicament rival à base de relaxine nL4N3Z6150