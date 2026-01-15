information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 14:06

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Spotify, BlackRock, Morgan Stanley

15 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi après que TSMC ait réalisé un trimestre exceptionnel, déclenchant un nouveau rallye pour les fabricants de puces, tandis que Wall Street se prépare à recevoir les résultats des poids lourds de la finance. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - RBC initie une couverture sur les semi-conducteurs et les actions SemiCap avec une vue AI haussière [nL6N3YG0FM

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc

AVGO.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces gagnent du terrain après les bons résultats de TSMC nL4N3YG0TD

BUZZ - Les actions du secteur de l'équipement des puces bondissent grâce aux prévisions de dépenses élevées de TSMC

nL4N3M71XV

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions américaines s'envolent après de bons résultats et des prévisions annuelles nL4N3YG0UX

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3YG16U

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que JP Morgan l'ait reclassée à "surpondérer" nL6N3YG0P6

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Devon Energy Corp DVN.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent avec la baisse des prix du brut nL6N3YG0PE

** Spotify Inc SPOT.N :

BUZZ - Hausse après avoir augmenté le prix des abonnements dans certains marchés nL6N3YG0QI

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3YG0Z6

** KLA Corp KLAC.O :

BUZZ - Remontée après que RBC ait initié sa couverture avec la mention "sector perform" nL6N3YG0RP

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Chute après l'annonce d'un retard dans la décision de la FDA sur la pilule amaigrissante nL6N3YG0QH

** Baker Hughes Co BKR.O :

** Halliburton Co HAL.N : ** Schlumberger NV SLB.N :

BUZZ - RBC augmente le PT des sociétés de services pétroliers en citant des bénéfices stables et des valorisations attrayantes nL6N3YG0RC

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Bernstein relève le PT de SanDisk; les actions augmentent nL4N3YG10V

** Caledonia Mining Corporation PLC CMCL.N :

BUZZ - Glissement après la vente d'une obligation convertible de 125 millions de $ nL6N3YG0S0

** First Horizon Corp FHN.N :

BUZZ - En hausse après que le bénéfice du 4ème trimestre ait dépassé les prévisions nL6N3YG0SE

** Penumbra Inc PEN.N :

BUZZ - bondit après l'accord de rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars nL4N3YG12W

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - KeyBanc rétrograde Rocket Lab à "pondération sectorielle"; les actions baissent nL4N3YG13N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Barclays passe à "surpondérer" en raison de la force de l'IA nL6N3YG0TE

** Talen Energy Corp TLN.O :

BUZZ - L'accord de 3,5 milliards de dollars pour l'achat d'usines de gaz fait grimper le cours de l'action nL4N3YG166

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Montée après une victoire dans un litige sur un brevet américain nL4N3YG17B