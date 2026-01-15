information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 15:09

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Spotify, BlackRock, KLA Corp

15 janvier - Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de TSMC aient déclenché un rallye dans les fabricants de puces, tandis que les investisseurs ont analysé les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs qui ont clôturé la saison des rapports des grandes banques. .N

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - RBC initie une couverture sur les semi-conducteurs et les actions SemiCap avec une vue AI haussière [nL6N3YG0FM

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces gagnent du terrain après les bons résultats de TSMC nL4N3YG0TD BUZZ - Le marché des puces électroniques s'envole après les prévisions d'investissement de TSMC nL4N3M71XV

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions américaines s'envolent après de bons résultats et des prévisions annuelles nL4N3YG0UX

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3YG16U

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que JP Morgan l'ait reclassée à "surpondérer" nL6N3YG0P6

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent avec la baisse des prix du brut nL6N3YG0PE

** Spotify Inc SPOT.N :

BUZZ - Hausse après avoir augmenté le prix des abonnements dans certains marchés nL6N3YG0QI

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice du T4 supérieur aux attentes

** KLA Corp KLAC.O :

BUZZ - Hausse après que RBC ait initié la couverture avec la mention "performance sectorielle" nL6N3YG0RP

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Chute après l'annonce d'un retard dans la décision de la FDA sur la pilule amaigrissante nL6N3YG0QH

** Baker Hughes Co BKR.O : ** Halliburton Co HAL.N : ** Schlumberger NV SLB.N :

BUZZ - RBC augmente le PT des sociétés de services pétroliers en citant des bénéfices stables et des valorisations attrayantes nL6N3YG0RC

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Bernstein relève le PT de SanDisk; les actions augmentent nL4N3YG10V

** Caledonia Mining Corporation PLC CMCL.N : BUZZ - Glissement après une vente d'obligations convertibles de 125 millions de dollars de taille accrue nL6N3YG0S0

** First Horizon Corp FHN.N :

BUZZ - en hausse après que le bénéfice du quatrième trimestre ait dépassé les prévisions nL6N3YG0SE

** Penumbra Inc PEN.N :

BUZZ - bondit après l'accord de rachat de Boston Scientific pour 14,5 milliards de dollars nL4N3YG1A0

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - KeyBanc rétrograde Rocket Lab à "pondération sectorielle"; les actions baissent nL4N3YG13N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé sa recommandation à "surpondérer" en raison de la force de l'IA

** Talen Energy Corp TLN.O :

BUZZ - L'accord de 3,5 milliards de dollars pour l'achat d'usines de gaz fait grimper le cours de l'action nL4N3YG166

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Hausse après une victoire dans un litige sur un brevet américain nL4N3YG17B

** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : ** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : ** Expeditors International of Washington Inc EXPD.N :

BUZZ - Barclays augmente le PT sur les sociétés de transport américaines en raison de l'amélioration des perspectives de fret

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Benchmark lève le PT sur Warner Bros Discovery

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Le titre recule, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre étant inférieur aux estimations nL6N3YG0TU

** Asana Inc ASAN.N :

BUZZ - Gains après que Citigroup l'ait relevé à "acheter"

** Middleby Corp MIDD.O :

BUZZ - Jefferies relève la prévision de cours de Middleby et prévoit des changements majeurs en 2026 nL4N3YG18P

** Ocugen Inc OCGN.O :

BUZZ - Le titre monte, la thérapie génique s'avérant prometteuse dans le traitement d'une maladie oculaire cécitante

** Hyperfine Inc HYPR.O :

BUZZ - Le titre monte alors que l'étude sur l'IRM portable de contraste commence nL4N3YG1AT

** Rockwell Automation Inc ROK.N :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours de Rockwell Automation et prévoit une croissance régulière nL4N3YG1BB

** Calavo Growers Inc CVGW.O :

BUZZ - L'acquisition de Mission Produce pour 430 millions de dollars fait bondir le titre nL6N3YG0UN