LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Snap, Oracle, Broadcom

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 11 décembre - Le S&P 500 et le Nasdaq ont été modérés lundi à l'approche d'une semaine riche en action qui comprendra la réunion de la Réserve fédérale et les données sur l'inflation, qui mettront toutes deux à l'épreuve l'optimisme des investisseurs quant à la baisse des taux d'intérêt l'année prochaine .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,36% à 36 377,02. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,28% à 4 617,42 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,09% à 14 416,649. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Cigna CI.N , en hausse de 16,4% ** Broadcom AVGO.O , en hausse de 9% ** Etsy ETSY.O , en hausse de 6,7% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Eli Lilly LLY.N , en baisse de 3,5% ** Paramount Global PARA.OQ , en baisse de 3,2% ** Carnival CCL.N , en baisse de 2,9% Les deux plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Macy's M.N , + 21,5 % ** Cigna CI.N , + 16,4 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Pineapple Financial PAPL.N , en baisse de 22,8% ** Adit EdTech Acquisition ADEX.N , en baisse de 19% ** M-tron Industries MPTI.N , en baisse de 17,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Jet.AI JTAI.O , en hausse de 85% ** Marker Therapeutics MRKR.O , en hausse de 32,2% ** Innoviz Technologies INVZ.O , en hausse de 27,5% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Cogent Biosciences COGT.O , en baisse de 53,9 % ** Esports Entertainment Group GMBLP.O , en baisse de 49,8 % ** XBP Europe Holdings XBP.O , en baisse de 37,5 % ** Macy's Inc M.N : en hausse de 21,5% BUZZ - En hausse après l'annonce d'un groupe d'investisseurs préparant une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars nL4N3D62ST ** Cigna Group CI.N : + 16,4 % BUZZ - En hausse après un plan de rachat de 10 milliards de dollars et l'annonce de l'abandon de la poursuite de Humana nL4N3D62VL ** Pinterest Inc PINS.N : +1,7% BUZZ - En hausse après que RBC ait relevé le titre à "surperformer" et augmenté les prévisions à un niveau élevé nL4N3D62U0 ** Coinbase Global Inc COIN.O : en baisse de 6,7 ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 14,9% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 13,8% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : en baisse de 14,3% BUZZ - Les valeurs cryptographiques en baisse alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau en une semaine nL4N3D6267 ** DoorDash Inc DASH.O : +2,0 *mongoDB Inc MDB.O : +4,0% * CDW Corp ** CDW Corp CDW.O : +1,5% BUZZ - A ajouter au Nasdaq 100; JD.com, Lucid, Zoom à retirer nL4N3D62BO ** Nike Inc NKE.N : +2,6% BUZZ - Citigroup passe le titre à 'buy' et augmente le PT nL4N3D62BB ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +0,7% BUZZ - Achat de CrownRock pour 12 milliards de dollars, hausse des actions nL4N3D62T9 ** Sea Ltd SE.N : baisse de 6,0% BUZZ - Les ADRs chutent alors que TikTok achète l'unité de commerce électronique de son rival GoTo nL4N3D62L9 ** Best Buy Co Inc BBY.N : +2,3% BUZZ - Jefferies devient optimiste sur le cycle de remplacement des achats nL1N3D60ZV ** Blackberry Ltd BB.N : -0,5% BUZZ - Baisse après l'abandon du projet de scission de l'IoT; nomination d'un nouveau directeur général nL4N3D62NU ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 0,8% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,4% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : baisse de 1,6% ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 0,5% BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause d'un dollar plus ferme nL4N3D62IA *yPF SA YPF.N : baisse de 1,2% * Central Puerto SA CEPU.N : baisse de 0,5% ** Central Puerto SA CEPU.N : baisse de 0,8% BUZZ - Les ADRs argentins en baisse après que Milei ait mis en garde contre un choc économique nL4N3D620Y ** Kontoor Brands Inc KTB.N : +3,8% BUZZ - Le plan de rachat d'actions atteint son plus haut niveau depuis 2 ans nL1N3D61A4 ** L3Harris Technologies Inc LHX.N : +2,7% BUZZ - Hausse après que la société ait conclu un accord avec un actionnaire et formé un comité pour revoir ses activités nL4N3D62QQ ** Shake Shack Inc SHAK.N : +7,3% BUZZ - Le directeur général Randy Garutti prend sa retraite en 2024, les actions augmentent nL4N3D62RB ** RingCentral Inc RNG.N : baisse de 6,4% BUZZ - Chute après le départ brutal du directeur général nL1N3D61BO ** Tellurian Inc TELL.N : baisse de 18,8% BUZZ - Chute après l'éviction du co-fondateur Souki nL4N3D62TU ** Ramaco Resources Inc METC.O : baisse de 2,6% BUZZ - Baisse de la valeur après que Wolfpack ait pris une position courte nL4N3D62Z6 ** Globalfoundries Inc GFS.O : hausse de 5,9% ** Netflix Inc NFLX.O : +2,4% BUZZ - Midday tech: Broadcom en tête des fabricants de puces nL4N3D632R ** Snap Inc SNAP.N : +5,0% BUZZ - Wells Fargo revoit à la hausse ses prévisions et augmente le prix de l'action nL4N3D637V ** Eli Lilly and Co LLY.N : baisse de 3,5% BUZZ - baisse suite à des données sur des patients qui ont repris beaucoup de poids après avoir arrêté le Zepbound nL4N3D6368 ** Oracle Corp ORCL.N : +1,2% BUZZ - Hausse à la veille de la publication de son rapport avec l'accent mis sur l'informatique dématérialisée nL1N3D61I5 ** Broadcom Inc AVGO.O : +9,0% BUZZ - Atteint un niveau record après que Citigroup ait repris la couverture avec 'buy' nL4N3D638H Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,13 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,16 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,69 Energie .SPNY en baisse de 0,03 Finance .SPSY en hausse de 0,79 Santé .SPXHC en hausse de 0,30% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,90 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,26 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,56 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,31 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,46%