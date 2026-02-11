information fournie par Reuters • 11/02/2026 à 15:05

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Shopify, GlobalFoundries, Constellation Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 février - Wall Street s'apprêtait à connaître un début solide mercredi, les données sur l'emploi meilleures que prévu témoignant de la résilience de l'économie américaine, tandis que le taux de chômage a légèrement diminué en janvier. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Les revenus de la crypto-monnaie sont décevants, poussant les actions à la baisse avant le marché nL4N3Z70JI

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a refusé d'examiner la demande de vaccin contre la grippe nL6N3Z70DU

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Chute alors que la tempête hivernale et une concurrence plus rude impactent les prévisions nL6N3Z70CJ

** Mattel Inc MAT.O :

BUZZ - Les actions chutent en raison du "blues" de Barbie et de bénéfices du quatrième trimestre inférieurs aux prévisions

nL6N3Z70E3

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - Les bénéfices devraient être soutenus par les ventes américaines et internationales nL6N3Z6180

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - Chute alors que les perspectives pour 2026 ne sont pas à la hauteur des estimations nL4N3Z70N5

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - S'envole grâce à de bonnes perspectives de ventes annuelles et au premier trimestre nL4N3Z70MS

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot monte grâce à un dollar plus faible et à la baisse des rendements des bons du Trésor nL4N3Z70PV

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le dollar et les rendements baissent avant les données clés sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3Z70HO

** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Chute en raison de prévisions de bénéfices annuels faibles nL4N3Z70SM

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Chute après avoir prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations nL4N3Z70VS

** BETA Technologies Inc BETA.N :

BUZZ - S'envole après qu'Amazon a révélé une participation

nL4N3Z70TB

** Upstream Bio Inc UPB.O :

BUZZ - chute après que le médicament contre l'asthme ait raté la barre du 'home run' nL4N3Z714V

** Avantor Inc AVTR.N :

BUZZ - Chute; la société annonce un bénéfice du 4ème trimestre conforme aux attentes nL6N3Z70JX

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'acquisition de Kodiak pour 2,25 milliards de dollars nL4N3Z70WC

** Curbline Properties Corp CURB.N :

BUZZ - Fléchit suite à la fixation du prix d'une offre d'actions de 204 millions de dollars nL6N3Z70KX

** Parsons Corp PSN.N :

BUZZ - Chute après que les bénéfices trimestriels aient manqué les estimations nL4N3Z710Q

** Shopify Inc SHOP.O :

BUZZ - Grimpe grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre et à un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars nL4N3Z70TA

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - chute après l'arrêt du projet de scission et des prévisions annuelles moroses nL6N3Z70MI

** Hinge Health Inc HNGE.N :

BUZZ - Grimpe après avoir prévu des revenus pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations nL6N3Z70KD

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre gagnent du terrain alors que les prix du métal rouge augmentent grâce à un dollar américain plus faible. nL4N3YY0PS

** Precision BioSciences Inc DTIL.O :

BUZZ - Bondit après que la FDA a donné son feu vert à l'essai d'un traitement contre les maladies musculaires

nL4N3Z7128

** Tempest Therapeutics Inc TPST.O :

BUZZ - Augmente grâce à un plan financé par un partenaire pour de nouveaux médicaments contre le cancer nL4N3Z710Y

** Galecto Inc GLTO.O :

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 275 millions de dollars nL6N3Z70MG

** BorgWarner Inc BWA.N :

BUZZ - Remonte alors que le bénéfice et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre dépassent les estimations

nL4N3Z714L

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Baisse en raison d'un nombre d'abonnés sans fil moins élevé que prévu au 4ème trimestre nL4N3Z70Q0

** Ryder System Inc R.N :

BUZZ - baisse après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations nL4N3Z715L

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le 1er trimestre nL6N3Z70MT

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Gagne du terrain après que Barclays a rétabli sa couverture avec 'surpondération'. nL6N3Z70L5

** Tenet Healthcare Corp THC.N :

BUZZ - baisse en raison de prévisions de revenus annuels défavorables nL6N3Z70OZ