LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SciSparc, Teekay Tankers

19 janvier - Le S&P 500 a atteint un record intrajournalier vendredi pour la première fois en deux ans, grâce aux gains des fabricants de puces et des valeurs technologiques lourdes sur l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (AI). .N À 13:42 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,90% à 37 804,3. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,98% à 4 827,95 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,15% à 15 229,185. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** The Travelers Companies Inc TRV.N , en hausse de 5,5% ** PayPal Holdings Inc PYPL.OQ , en hausse de 5,4% ** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 5,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 3,9% ** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , en baisse de 3,6% ** Delta Air Lines Inc DAL.N , en baisse de 2,9% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Kaman Corporation KAMN.N , en hausse de 101,4% ** Tricon Residential Inc TCN.N , en hausse de 28,1% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Global X MSCI China Utilities ETF CHIU.N , en baisse de 14,8% ** Volato Group Inc SOAR.N , en baisse de 14,7% ** ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.N , en baisse de 12,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Osisko Development Equity Warrant ODVWZ.O , en hausse de 138,8% ** Alvotech SA ALVOW.O , en hausse de 54,8% ** NewAmsterdam Pharma Company NV NAMSW.O , en hausse de 37,1% Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Irobot IRBT.O , en baisse de 27,2% ** AST SpaceMobile Inc ASTS.O , en baisse de 24,8% ** Adagene Inc ADAG.O , en baisse de 19,9% ** Travelers Companies Inc TRV.N : en hausse de 5,5% BUZZ - Sauts après des résultats trimestriels optimistes nL4N3E9394 ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : hausse de 34,2 ** Nvidia Corp NVDA.O : hausse de 3,4 *advanced Micro Devices Inc AMD.O : hausse de 4,0% * Broadcom Inc AVGO.O : hausse de 4,0% * Nvidia Corp ** Broadcom Inc AVGO.O : +5,1% BUZZ - L'indice des puces atteint un niveau record alors que les perspectives optimistes de Super Micro stimulent le secteur nL4N3E933B ** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : baisse de 6,3% BUZZ - Glissement de l'offre d'actions à forte décote nL1N3E90PF ** Coherus BioSciences Inc CHRS.O : +2,7% BUZZ - Hausse après que le traitement du cancer du foie se soit révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours nL4N3E92AE ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : + 23,2 % BUZZ - La société étudie les possibilités de refinancement de sa dette nL4N3E923G ** International Business Machines Corp IBM.N : +2,4% BUZZ - Hausse après que les courtiers aient revu à la hausse les dépenses des entreprises nL4N3E92D0 ** Wayfair Inc W.N : +8,9% BUZZ - Le distributeur de meubles supprime 1650 emplois nL4N3E92IJ ** Schlumberger NV SLB.N : +2,3% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre et augmentation du dividende nL4N3E92ZZ ** AST SpaceMobile Inc ASTS.O : baisse de 24,8% BUZZ - baisse après une offre d'actions, de nouveaux investissements de AT&T, Google nL1N3E90VI ** Huntsman Corp HUN.N : baisse de 0,6% BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions d'Ebitda nL4N3E92JX ** Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : en hausse de 24,5% BUZZ - En hausse suite à l'extension de l'essai de traitement du cancer du sein nL4N3E92RG ** Kirkland's Inc KIRK.O : +15,5% BUZZ - Hausse des ventes pour les fêtes, changement de directeur général nL4N3E93AA ** Kaman Corp KAMN.N : + 101,4 % BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat de 1,8 milliard de dollars par Arcline Investment nL4N3E92SA ** State Street Corp STT.N : + 2,2 % BUZZ - Hausse suite à la publication de résultats supérieurs à ceux du 4ème trimestre nL4N3E92W2 ** Silk Road Medical Inc SILK.O : + 14,2 % BUZZ - Stifel passe à 'buy' et augmente le PT nL4N3E92VL ** Intuitive Surgical Inc ISRG.O : +0,9% BUZZ - Wells Fargo relève le PT nL4N3E930P ** Ally Financial Inc ALLY.N : plus 9,8% BUZZ - En hausse après que Synchrony ait acheté les activités de points de vente de la société nL4N3E92RL ** Modular Medical Inc MODD.O : +8,0% BUZZ - Hausse après une demande d'autorisation de la FDA pour une pompe à insuline nL4N3E933R ** Mesa Air Group Inc MESA.O : +60,5% BUZZ - Les actions décollent après un nouvel accord avec UAL nL1N3E91HM ** Chesapeake Energy Corp CHK.O : baisse de 1,1 ** New Fortress Energy Inc NFE.O : baisse de 3,4 ** United States Natural Gas Fund LP UNG.N : en baisse de 6,3% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel se replient sur des prévisions plus chaudes pour la fin du mois de janvier nL4N3E938F ** Texas Instruments Inc TXN.O : en hausse de 4,6% BUZZ - Gains après la mise à niveau d'UBS à "acheter" nL1N3E91LI ** Teekay Tankers Ltd TNK.N : +3,8% BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé la note à "achat" et augmenté le PT nL4N3E93OB ** Iterum Therapeutics PLC ITRM.O : +5,8% BUZZ - Maxim initie Iterum à 'achat' nL4N3E93R3 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,30 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,67 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,18 Energie .SPNY en hausse de 0,01 Finance .SPSY en hausse de 1,32 Santé .SPXHC en hausse de 0,23% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,53 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,89 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,15 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,83 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,30