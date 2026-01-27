 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Salesforce, UPS, General Motors
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

27 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains, le S&P 500 et le Nasdaq, ont progressé mardi, les investisseurs se positionnant en prévision d'une série de résultats des constructeurs automobiles et des compagnies aériennes plus tard dans la journée. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Bondit alors que le plan de 24 milliards de dollars de l'usine de Singapour intensifie l'effort en matière de mémoire pour l'IA nL4N3YS0SD

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent font un bond en avant sur le marché alors que les prix au comptant augmentent de près de 8%

nL4N3YS0T9

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - La société progresse après avoir remporté un contrat de 5,6 milliards de dollars avec l'armée américaine nL4N3YS0V7

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions chutent avant la publication des résultats du 4ème trimestre nL6N3YR155

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Chute après une hausse des taux plus faible que prévu pour les plans Medicare Advantage nL4N3YS0ZB

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain et le lingot augmente en raison de la demande de valeurs refuges nL6N3YS0OA

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2026 sont en hausse; les actions augmentent nL4N3YS10H

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - TD Cowen déclasse Procter & Gamble alors que les pressions du marché américain augmentent nL6N3YS0PC

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la hausse du bénéfice de base au 4ème trimestre nL4N3YS11I

** Humana Inc HUM.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

** Molina Healthcare Inc MOH.N : BUZZ - Les assureurs santé américains chutent alors que la proposition Medicare Advantage est décevante nL6N3YS0KA

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En passe de gagner pour la quatrième séance, l'agent d'intelligence artificielle Clawdbot suscitant l'engouement en ligne nL4N3YS0Y4

** Ellington Financial Inc EFC.N :

BUZZ - Baisse après la vente de 119 millions de dollars d'actions de mREIT nL6N3YS0RK

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
108,080 USD NYSE +1,73%
BOEING CO
248,250 USD NYSE -1,53%
CLOUDFLARE RG-A
189,350 USD NYSE +9,17%
COEUR MINING
25,450 USD NYSE -2,51%
CVS HEALTH
83,860 USD NYSE +1,04%
ELEVANCE HEALTH
376,920 USD NYSE +1,60%
ENDEAVOUR SILVER
13,950 USD NYSE -1,17%
GENERAL MOTORS
79,420 USD NYSE -0,31%
GOLD FIELDS SP ADR
54,670 USD NYSE +2,69%
HARMONY GOLD SP ADR
23,570 USD NYSE +0,45%
HECLA MINING
29,945 USD NYSE -5,85%
HUMANA
263,560 USD NYSE -1,08%
MICRON TECHNOLOGY
389,0900 USD NASDAQ -2,64%
MOLINA HEALTHCAR
201,065 USD NYSE -0,47%
NEWMONT
125,890 USD NYSE +1,28%
PROCTER&GAMBLE
149,510 USD NYSE -0,42%
SALESFORCE
229,390 USD NYSE +0,57%
UNITEDHEALTH GRO
351,580 USD NYSE -1,32%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
106,950 USD NYSE -0,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
