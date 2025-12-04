LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Salesforce, Dollar General, Minières aurifères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu varié jeudi, les investisseurs marquant une pause après que les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale aient porté les principaux indices de Wall Street à de nouveaux sommets lors de la séance précédente, tandis que la prudence prévalait avant une nouvelle série de données économiques. .N

** STMicroelectronics NV STM.N : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les valeurs européennes des semi-conducteurs se redressent grâce à la reprise de l'automobile et de l'industrie, et à l'expansion de l'industrie chinoise des semi-conducteurs

nL6N3XA0HX

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Les actions grimpent, les perspectives pour l'exercice fiscal 26 ayant été relevées malgré un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions nL4N3XA0IY

** UiPath Inc PATH.N :

BUZZ - Les actions montent après que le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3XA0J4

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Chute après les résultats trimestriels nL4N3XA0L9

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - Devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats jeudi matin nL6N3X91IU

** Five Below Inc FIVE.O :

BUZZ - Le titre gagne après le relèvement de ses prévisions de ventes nettes et de bénéfices pour l'exercice fiscal

nL4N3XA0NC

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed américaine

nL4N3X91B4

** Axogen Inc AXGN.O :

BUZZ - Le titre monte après l'approbation par la FDA du greffon de l'entreprise pour la réparation nerveuse nL6N3XA0LZ

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - BMO réduit le PT d'Alexandria Real Estate, signale des vents contraires politiques nL4N3XA0RN

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les minières aurifères sont en baisse en raison de la vigueur des marchés boursiers, alors que les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Fed nL4N3R21RN

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - Le titre monte après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations nL6N3XA0ND

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Le titre baisse après que JP Morgan a réduit sa recommandation sur l'action à "sous-pondérer" nL4N3XA0T6

** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - Berenberg réduit l'objectif de cours de PPG Industries en raison de l'incertitude sur les ventes de produits de finition automobile nL6N3XA0MQ

** First Majestic Silver Corp AG.N :

BUZZ - Le titre baisse après la vente de 300 millions de dollars d'obligations convertibles nL6N3XA0NY