LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Revvity, Southern Co, Duke Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 29 avril - Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans des échanges volatils lundi, les actions de Tesla et d'Apple ayant progressé tandis que les investisseurs ont fait preuve de prudence avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt qui interviendra plus tard dans la semaine. .N À 11:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,20% à 38 314,52. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,19% à 5 109,49 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,17% à 15 955,192. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Tesla Inc TSLA.OQ , en hausse de 14,5% ** Albemarle Corp ALB.N , en hausse de 6,7% ** Quest Diagnostics Inc DGX.N , en hausse de 5,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Franklin Resources Inc BEN.N , en baisse de 4,4% ** Dollar Tree Inc DLTR.OQ , en baisse de 3,3% ** Alphabet Inc GOOGL.OQ , en baisse de 2,9% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Air Industries Group AIRI.N , en hausse de 40,8% ** Koninklijke Philips NV PHG.N , en hausse de 29,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Annovis Bio Inc ANVS.N , en baisse de 59,3% ** AdvisorShares Pure Cannabis ETF YOLO.N , en baisse de 17,1% ** CleanCore Solutions Inc ZONE.N , en baisse de 12,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Deciphera Pharmaceuticals Inc DCPH.O , +72% ** HWH International Inc HWH.O , +43,4% ** Soleno Therpeutics Inc SLNO.O , +31,7% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Addex Therapeutics Ltd ADXN.O , en baisse de 47,7% ** GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD.O , en baisse de 28,9% ** T-Rex 2X Inverse TESLA Daily Target ETF TSLZ.O , en baisse de 28,9% ** Tesla Inc TSLA.O : en hausse de 14,5% BUZZ - Montée en puissance après avoir franchi un obstacle majeur pour son logiciel de conduite autonome en Chine nL4N3H21TA ** Apple Inc AAPL.O : +3% BUZZ - Hausse après l'annonce de discussions avec OpenAI pour des fonctions d'intelligence artificielle générative pour l'iPhone nL4N3H21UG BUZZ - La société Bernstein devient haussière et monte en puissance nL4N3H23KR ** Paramount Global PARA.O : +4,7% BUZZ - Hausse après l'annonce de concessions faites par Redstones et Ellison aux investisseurs nL4N3H21VV ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : +4,8% BUZZ - Hausse à un plus haut de deux ans après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 1er trimestre nL4N3H23TJ ** Fulton Financial Corp FULT.O : +9% BUZZ - S'envole après avoir lancé une offre d'actions pour soutenir son accord avec Republic First nL4N3H22D2 ** Deciphera Pharmaceuticals Inc DCPH.O : + 72 % BUZZ - En hausse après son acquisition par ONO Pharmaceutical pour 2,4 milliards de dollars nL4N3H230K ** UMB Financial Corp UMBF.O : baisse de 3,6% BUZZ - Baisse après l'acquisition de Heartland Financial pour 2 milliards de dollars nL4N3H23A8 ** VivoPower International PLC VVPR.O : en hausse de 9,3% BUZZ - Grimpe suite à la vente d'une unité nL4N3H23GM ** Altimmune Inc ALT.O : en baisse de 8,1% BUZZ - Guggenheim déclasse Altimmune car "le bateau a probablement coulé" pour le médicament contre l'obésité nL4N3H2377 ** Globe Life Inc GL.N : +4,2% BUZZ - Hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 1,3 milliards de dollars nL1N3H219E ** Southwest Airlines Co LUV.N : baisse de 1,8% BUZZ - Baisse après l'annonce par Jefferies d'une rétrogradation de l'action à "sous-performance" nL1N3H21FX ** Revvity Inc RVTY.N : +5,1% BUZZ - Hausse après que le bénéfice et le chiffre d'affaires du 1er trimestre aient dépassé les estimations nL4N3H2445 ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 3,9% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 1,5% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 3,6% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : -3,7% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent avec la baisse du bitcoin nL4N3H244P ** Antelope Enterprise Holdings Ltd AEHL.O : -1,5% BUZZ - Chute des valeurs cryptographiques; la société va lancer une unité de transmission d'énergie nL4N3H23WZ ** Southern Co SO.N : +1,1% BUZZ - Hausse, l'unité 4 de Vogtle entre en service commercial nL4N3H249P ** Altus Power Inc AMPS.N : +1,5% BUZZ - Le co-CEO Norell se retire, Felton est nommé seul CEO; les actions sont en hausse nL4N3H247I ** Arcadium Lithium PLC ALTM.N : hausse de 16,6% ** Albemarle Corp ALB.N : hausse de 6,7 *piedmont Lithium Inc PLL.O : hausse de 8,9% * Sigma Lithium Corp ** Sigma Lithium Corp SGML.O : hausse de 4,5% BUZZ - Les mineurs de lithium gagnent après la hausse des actions EV nL4N3H24FZ ** Duke Energy Corp DUK.N : +0,9% BUZZ - Hausse après avoir terminé la mise à niveau de quatre unités nL4N3H24GI Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,77% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,62 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,25 Energie .SPNY en hausse de 0,34 Finance .SPSY en hausse de 0,03 Santé .SPXHC en hausse de 0,34 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,63 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,09 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,78 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,82 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,23%