+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Revolution Medicines, Artiva, Jefferies
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

17 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, les inquiétudes croissantes sur les risques et la détérioration de la qualité du crédit ayant déclenché une chute des banques régionales, ce qui a encore affaibli la confiance des investisseurs, mise à mal par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. .N

** Eli Lilly and Co LLY.N : ** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Les actions chutent après que Trump ait ciblé les médicaments amaigrissants nL3N3VY0HN

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - L'objectif de chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée suscite le scepticisme nL3N3VY0HH

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Morgan Stanley MS.N : ** Bank of America Corp BAC.N ** Zions Bancorporation NA ZION.O : BUZZ - Les valeurs bancaires américaines chutent, les inquiétudes sur le crédit ébranlent les investisseurs

nL3N3VY0HT

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires augmente de 8,5% nL6N3VX14G

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - La FDA américaine a ajouté son médicament à la liste des médicaments à procédure accélérée nL3N3VY0KR

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - La FDA américaine a ajouté une procédure accélérée pour la thérapie cellulaire nL3N3VY0KM

** Energy Transfer LP ET.N : ** ONEOK Inc OKE.N : ** Enterprise Products Partners LP EPD.N : ** Williams Companies Inc WMB.N :

BUZZ - TD Cowen dit que l'optimisme à l'égard du gaz naturel alimente les valorisations du secteur intermédiaire, les inquiétudes à l'égard de l'approvisionnement persistent

nL3N3VY0NM

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Hausse après qu'Oppenheimer ait relevé la valeur de l'action nL3N3VY0NO

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, les prix du métal rouge s'effondrent à cause des craintes sur le crédit aux Etats-Unis nL3N3VY0OM

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** EOG Resources Inc EOG.N : BUZZ - Les compagnies pétrolières en baisse sur fond de surabondance de brut et de rencontre Trump-Poutine

nL3N3VY0N0

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de CSX après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations

nL3N3VY0OI

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Chute; Reuters rapporte que le fabricant de puces abandonne ses activités dans le domaine des puces pour serveurs en Chine nL3N3VY0P9

** Standard Lithium Ltd SLI.N :

BUZZ - baisse suite à une augmentation de l'offre d'actions de 130 millions de dollars nL6N3VY0IN

** Bitfarms Ltd BITF.O :

BUZZ - baisse après que la vente d'obligations convertibles ait été augmentée à 500 millions de dollars nL6N3VY0JB

** Truist Financial Corp TFC.N : ** Regions Financial Corp RF.N : ** Fifth Third Bancorp FITB.O : ** Bank OZK OZK.O :

BUZZ - Les banques américaines marchent sur la corde raide alors que les investisseurs évaluent les bénéfices et les craintes liées au crédit nL3N3VY0RG

