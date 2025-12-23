 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-prémarché
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - Les marchés à terme de Wall Street ont progressé mardi, les investisseurs attendant la dernière série de données économiques clés de l'année pour trouver des indices qui pourraient modifier les attentes concernant les réductions potentielles des taux d'intérêt l'année prochaine. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Hausse suite à l'approbation par les États-Unis d'une pilule amaigrissante nL8N3XT0AV

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot prolonge sa course record grâce à la faiblesse du dollar et aux incertitudes géopolitiques nL4N3XT0I3

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Baisse après que son rival Novo a obtenu l'approbation des États-Unis pour sa pilule amaigrissante

nL4N3XT0IZ

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix au comptant atteignent un sommet historique nL4N3XT0J1

** Huntington Ingalls Industries Inc HII.N :

BUZZ - Hausse après que Trump a dévoilé les navires de guerre de la "classe Trump" nL4N3XT0IX

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Sursaut après l'approbation du plan de redémarrage du pipeline nL4N3XT0L6

