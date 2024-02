LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Permian Resources, Vivani, Incannex

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 28 février - Les principaux indices de Wall Street ont glissé mercredi avant une lecture de l'inflation plus tard dans la semaine qui influencerait les paris sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt. .N A 10:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,29% à 38 858,67. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,22% à 5 067,05 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,53% à 15 949,718. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Axon Enterprise AXON.O , en hausse de 6,6% ** Ebay EBAY.O , en hausse de 6,5% ** Agilent Technologies A.N , en hausse de 4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** UnitedHealth Group Incorporated UNH.N , en baisse de 5,3% ** Henry Schein HSIC.O , en baisse de 3,8% ** Viatris VTRS.O , en baisse de 3,1% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Life Time Group Holdings LTH.N , +21,1% ** B&G Foods BGS.N , +19,6% ** Allurion Technologies ALUR.N , +16,5% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Palatin Technologies PTN.N , en baisse de 34,6% ** Eventbrite EB.N , en baisse de 29,7% ** Lemonade LMND.N , en baisse de 27,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Vivani Medical VANI.O , plus 391,1% ** BitBrother <BETS .O>, plus 76,3% ** vTv Therapeutics VTVT.O , plus 59,2% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Integral Ad Science Holding IAS.O , en baisse de 38,9% ** Inogen INGN.O , en baisse de 35,3% ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 4,4% ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 0,6% ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : +6,8% BUZZ - Les crypto-actions brillent alors que le bitcoin dépasse les 59 000 $ pour la première fois depuis 2021 nL3N3FD2J3 ** Beyond Meat Inc BYND.O : + 45,4 % BUZZ - Les actions bondissent suite à une réduction des coûts et à une amélioration du chiffre d'affaires nL3N3FD2KN ** First Solar Inc FSLR.O : + 3,1 % BUZZ - Hausse des perspectives de ventes en 2024, bénéfice au 4ème trimestre nL3N3FD2LD ** Applied Materials Inc AMAT.O : baisse de 2,9% BUZZ - Baisse après l'assignation de la SEC sur les livraisons en Chine nL3N3FD2NI ** Flywire Corp FLYW.O : en hausse de 17,4% BUZZ - Sursaut après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations nL3N3FC3IG ** eBay Inc EBAY.O : +6,5% BUZZ - Gains après que les résultats du 4ème trimestre aient dépassé les estimations nL3N3FD2UI ** Bumble Inc BMBL.O : baisse de 9,1% BUZZ - Baisse après des prévisions sombres; les courtiers réduisent les PTs nL3N3FD2WX ** Alibaba.com Ltd BABA.N : baisse de 3,3% ** JD.com Inc JD.O : baisse de 4,1 *pinduoduo Inc PDD.O : baisse de 2,3%* Bilibili Inc ** Bilibili Inc BILI.O : en baisse de 5,6% BUZZ - Les ADR chinoises chutent en raison des inquiétudes persistantes dans le secteur de l'immobilier nL3N3FD34F ** Urban Outfitters Inc URBN.O : baisse de 12,9% BUZZ - Le bénéfice du 4ème trimestre a été "surpris" par la baisse des coûts nL3N3FD44S ** Baidu Inc BIDU.O : moins 6,7% BUZZ - Baisse après des estimations de revenus inférieures à la réalité pour le 4ème trimestre nL3N3FD3DB ** Absci Corp ABSI.O : baisse de 8,7% BUZZ - baisse suite à une offre d'actions nL2N3FD16B ** Vertex Energy Inc VTNR.O : baisse de 27,1% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 3 ans suite à une perte au 4ème trimestre nL3N3FD45O ** Eventbrite Inc EB.N : -29,7% BUZZ - Les courtiers réduisent leurs prévisions de ventes suite à la perte du 4ème trimestre nL3N3FD39F ** Daqo New Energy Corp DQ.N : + 3,7 % BUZZ - Hausse des prévisions de production de polysilicium pour 2024 nL3N3FD30D ** Axon Enterprise Inc AXON.O : +6,6% BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours nL3N3FD3FC ** Advance Auto Parts Inc AAP.N : + 4,2 % BUZZ - Hausse suite à des prévisions annuelles optimistes nL3N3FD3GX ** TJX Companies Inc TJX.N : +0,8% BUZZ - Nouveau record après la publication de résultats supérieurs à ceux du 4ème trimestre nL3N3FD3UQ ** Viatris Inc VTRS.O : baisse de 3,1% BUZZ - Chute suite à la faiblesse des résultats du 4ème trimestre nL3N3FD3CO ** Vita Coco Company Inc COCO.O : + 13,7 % BUZZ - La société monte en flèche après la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre nL3N3FD3LU ** Lemonade Inc LMND.N : -27,1% BUZZ - Baisse des prévisions de revenus pour l'année fiscaleBaisse des prévisions de revenus pour l'année fiscale nL3N3FC3IC ** Patterson Companies Inc PDCO.O : -8,7% BUZZ - Chute suite à la réduction des prévisions de bénéfices pour l'exercice 24 nL3N3FD3K9 ** Novavax Inc NVAX.O : baisse de 28,1% BUZZ - chute suite à la baisse des résultats du 4ème trimestre chute suite à la baisse des résultats du 4ème trimestre nL3N3FD3MF ** Agilent Technologies Inc A.N : hausse de 4,0 % BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels en hausse nL3N3FD3NU ** Dutch Bros Inc BROS.N : baisse de 2.4% BUZZ - Baisse après que le sponsor PE ait réduit sa participation dans l'offre secondaire nL2N3FD1HO ** Permian Resources Corp PR.N : +1,3% BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions de production pour 2024 nL3N3FD3VT ** Vivani Medical Inc VANI.O : + 391,1 % BUZZ - En hausse grâce aux résultats précliniques positifs d'une étude sur la perte de poids nL3N3FD3VJ ** Incannex Healthcare Inc IXHL.O : + 42,7 % BUZZ - Le succès d'un médicament contre les troubles de l'anxiété dans une étude de phase intermédiaire nL3N3FD40G ** Ambarella Inc AMBA.O : hausse de 1,0% BUZZ - Hausse après une perte moins importante que prévu au quatrième trimestre nL2N3FD1TC ** Royal Bank of Canada RY.N : +0,3% BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL3N3FD45U ** SSR Mining Inc SSRM.O : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse suite à la suspension du dividende et du plan de rachat nL3N3FD42C ** AvidXchange Holdings Inc AVDX.O : +10,9% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL3N3FD3LV ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : baisse de 5,3% BUZZ - accentue sa baisse après l'annonce d'une enquête concurrence nL3N3FD4D0 ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 1,5% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,4% ** Southern Copper Corp SCCO.N : en baisse de 1,6% BUZZ - Les mineurs de cuivre baissent à cause de la force du dollar et des inquiétudes concernant la Chine nL3N3FD4DF Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,87% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,46 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,04 Energie .SPNY en hausse de 0,43 Finance .SPSY en hausse de 0,45 Santé .SPXHC en baisse de 0,81 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,43 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,74 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,25 % Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,47 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,09%