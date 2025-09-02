LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PepsiCo, Ionis Pharma, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances et se concentrant sur les rapports économiques cruciaux à venir, qui pourraient influencer la position de la Réserve fédérale sur l'assouplissement monétaire.
** Newmont Corp < NEM.N >:
** Gold Fields Ltd < GFI.N >:
** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >::
** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record de 3500$ en raison des perspectives de réduction des taux américains nL4N3UP0J6
** Zscaler Inc < ZS.O >:
BUZZ - Les actions grimpent après un appel à la hausse de Morgan Stanley nL4N3UP0JY
** SailPoint Inc < SAIL.O >:
** Fortinet Inc < FTNT.O >:
BUZZ - SailPoint progresse suite à la révision à la hausse de Morgan Stanley; Fortinet glisse suite à la révision à la baisse de sa notation nL6N3UP0IN
** Cytokinetics Inc < CYTK.O >:
BUZZ - Un médicament contre les maladies cardiaques serait plus efficace que le traitement standard, les actions bondissent
** Air Lease Corp < AL.N >:
BUZZ - Les actions sont en hausse après un accord de rachat de 7,4 milliards de dollars nL4N3UP0OD
** Lyft Inc < LYFT.O >:
BUZZ - baisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3UP0NI
** PepsiCo Inc < PEP.O >:
BUZZ - Augmentation de la participation d'Elliott de 4 milliards de dollars nL6N3UP0OK
** EnCore Energy Corp < EU.O >:
BUZZ - Gains sur l'approbation du projet Dewey Burdock
** Commvault Systems Inc < CVLT.O >:
BUZZ - Baisse des actions suite aux plans de vente de dette convertible de 750 millions de dollars nL6N3UP0OB
** Ionis Pharmaceuticals Inc < IONS.O >:
BUZZ - Le médicament réduit les niveaux de graisse dans un essai clinique nL4N3UP0WA
** Avnet Inc < AVT.O >:
BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3UP0P7
** Zymeworks Inc < ZYME.O >:
BUZZ - chute après l'arrêt du développement d'un médicament contre le cancer nL6N3UP0MC
** Constellation Brands Inc < STZ.N >:
BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions annuelles
** United Therapeutics Inc < UTHR.O >:
BUZZ - monte en flèche après qu'un médicament contre les maladies pulmonaires ait atteint l'objectif principal de l'étude
