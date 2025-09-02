information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 15:20

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PepsiCo, Ionis Pharma, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances et se concentrant sur les rapports économiques cruciaux à venir, qui pourraient influencer la position de la Réserve fédérale sur l'assouplissement monétaire.

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >::

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record de 3500$ en raison des perspectives de réduction des taux américains nL4N3UP0J6

** Zscaler Inc < ZS.O >:

BUZZ - Les actions grimpent après un appel à la hausse de Morgan Stanley nL4N3UP0JY

** SailPoint Inc < SAIL.O >:

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - SailPoint progresse suite à la révision à la hausse de Morgan Stanley; Fortinet glisse suite à la révision à la baisse de sa notation nL6N3UP0IN

** Cytokinetics Inc < CYTK.O >:

BUZZ - Un médicament contre les maladies cardiaques serait plus efficace que le traitement standard, les actions bondissent

** Air Lease Corp < AL.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse après un accord de rachat de 7,4 milliards de dollars nL4N3UP0OD

** Lyft Inc < LYFT.O >:

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3UP0NI

** PepsiCo Inc < PEP.O >:

BUZZ - Augmentation de la participation d'Elliott de 4 milliards de dollars nL6N3UP0OK

** EnCore Energy Corp < EU.O >:

BUZZ - Gains sur l'approbation du projet Dewey Burdock

** Commvault Systems Inc < CVLT.O >:

BUZZ - Baisse des actions suite aux plans de vente de dette convertible de 750 millions de dollars nL6N3UP0OB

** Ionis Pharmaceuticals Inc < IONS.O >:

BUZZ - Le médicament réduit les niveaux de graisse dans un essai clinique nL4N3UP0WA

** Avnet Inc < AVT.O >:

BUZZ - baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3UP0P7

** Zymeworks Inc < ZYME.O >:

BUZZ - chute après l'arrêt du développement d'un médicament contre le cancer nL6N3UP0MC

** Constellation Brands Inc < STZ.N >:

BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions annuelles

** United Therapeutics Inc < UTHR.O >:

BUZZ - monte en flèche après qu'un médicament contre les maladies pulmonaires ait atteint l'objectif principal de l'étude

