LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PayPal, SoFi Technologies, Tenet Healthcare

28 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont oscillé près des records mardi, marquant une pause après un rallye lors de la session précédente, alors que les investisseurs se concentrent sur les résultats des grandes entreprises et sur la décision très attendue de la Réserve fédérale, prévue plus tard dans la semaine. .N

** NXP Semiconductors N.V. NXPI.O :

** Qorvo Inc QRVO.O :

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine réduit la demande de valeurs refuges nL4N3W90OL

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3W90X1

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires est attendu en légère hausse

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice T3 inférieur aux attentes en raison d'une hausse de la facture fiscale nL6N3W90I9

** Cameco Corp CCJ.N :

BUZZ - Gains sur le partenariat avec les États-Unis pour un projet de 80 milliards de dollars dans le domaine de l'énergie nucléaire nL4N3W90SR

** Waste Management Inc WM.N :

BUZZ - Chute après un bénéfice T3 inférieur aux attentes et des prévisions à la baisse nL6N3W90JK

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Bondit grâce à des résultats solides au troisième trimestre et à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3W90W4

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En hausse après que les ventes et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre aient dépassé les attentes du marché nL4N3W90X9

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre nL4N3W90WN

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - En hausse après un accord avec OpenAI pour devenir le portefeuille de paiement de ChatGPT nL4N3W90ZQ

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3W910M

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont en légère baisse nL4N3W910S

** Royal Caribbean Group PLC RCL.N :

BUZZ - Chute alors que les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

** Tenet Healthcare Corp THC.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL4N3W912N

** D.R.Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Chute après que le bénéfice du quatrième trimestre ait été inférieur aux estimations nL4N3W90ZR

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W90X5

** Pony AI Inc PONY.O : ** WeRide Inc WRD.O :

BUZZ - Hausse après qu'Uber ait annoncé son intention d'investir dans des sociétés cotées à Hong Kong nL6N3VR0JC