LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Paramount Global, Enphase Energy, bluebird bio

8 décembre - Les principaux indices de Wall Street se sont maintenus dans un marché agité vendredi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'emploi solide qui a souligné l'optimisme du marché quant à un atterrissage en douceur de l'économie, bien que les actions d'Alphabet aient été un frein. .N A 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,23% à 36 201,96. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,21% à 4 595,2 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,27% à 14 378,839. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Paramount Global PARA.O , en hausse de 14,1% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O , en hausse de 6,5% ** lululemon athletica inc LULU.O , en hausse de 5,5% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Dollar General Corp DG.N , en baisse de 4,7% ** Enphase Energy Inc ENPH.O , en baisse de 4,6% ** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O , en baisse de 4,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : **MBIA Inc MBI.N , plus 78,6% ** Sky Harbour Group Corp SKYH.N , plus 21,5% ** Torrid Holdings Inc CURV.N , plus 18,8% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Cano Health Inc CANO.N , en baisse de 17,6% ** Sunnova Energy International Inc NOVA.N , en baisse de 17% ** Nabors Energy Transition Corp NETC.N , en baisse de 15% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Intensity Therapeutics Inc INTS.O , plus 92,9% ** EF Hutton Acquisition Corp EFHT.O , plus 58,6% ** Conduit Pharmaceuticals Inc CDT.O , plus 43,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** 10X Capital Venture Acquisition Corp AAGR.O , en baisse de 40,7% ** Comtech Telecommunications Corp CMTL.O , en baisse de 28,4% ** bluebird bio Inc BLUE.O , en baisse de 20,4% ** MBIA Inc MBI.N : en hausse de 78,6% BUZZ - Les actions montent en flèche après un paiement spécial en espèces nL4N3D326O ** Hello Group Inc MOMO.O : +9,3% BUZZ - Les actions sont en hausse après la publication des résultats du 3ème trimestre nL4N3D3275 ** Carrier Global Corp CARR.N : +3,7% BUZZ - Hausse suite à la vente de l'unité de sécurité à Honeywell pour un montant de 4,95 milliards de dollars nL4N3D32PU ** RH RH.N : -13,9% BUZZ - Baisse des prévisions, baisse des prévisions de marché nL4N3D32NG ** Nov Inc NOV.N : +2,3% BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse des prévisions de JPM nL4N3D339T ** Avid Bioservices Inc CDMO.O : baisse de 11,0% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions de revenus pour l'année fiscale 24 nL4N3D32OV ** VerifyMe Inc VRME.O : plus 23,8% BUZZ - L'annonce d'un rachat d'actions fait bondir l'entreprise nL4N3D32WX ** HashiCorp Inc HCP.O : en baisse de 18,3% BUZZ - chute après avoir signalé une faible demande, des réductions de PT de la part des courtiers nL4N3D32NA ** Coherus BioSciences Inc CHRS.O : baisse de 1,7% BUZZ - Chute après la démission du directeur financier nL4N3D32Z5 ** Gates Industrial Corportation PLC GTES.N : baisse de 4,8% BUZZ - Chute après la fixation du prix de la vente des actions de Blackstone nL1N3D318G ** Golden Heaven Group Holdings Ltd GDHG.O : -34,1% BUZZ - accentue sa baisse après une chute de près de 90% jeudi nL4N3D32VY ** Axos Financial Inc AX.N : +8,5% BUZZ - grimpe suite à l'achat de deux portefeuilles de prêts auprès de la FDIC nL4N3D3319 ** Borr Ltd BORR.N : +7,0% BUZZ - Hausse suite à un plan de rachat d'actions de 100 millions de dollars nL4N3D339K ** Intensity Therapeutics Inc INTS.O : + 92,9 % BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs d'une étude sur le cancer du sein nL4N3D333E ** Exxon Mobil Corp XOM.N : hausse de 0,9% *chevron Corp CVX.N : +0, 9% * Halliburton Co HHVX.N : +0,9% *halliburton Co HAL.N : +0,3% * Valero Energy Corp ** Valero Energy Corp VLO.N : +0,8% BUZZ - Les sociétés pétrolières américaines progressent alors que la Russie et l'Arabie Saoudite font pression pour une réduction de l'offre de l'OPEP+ nL4N3D33BK ** LyondellBasell Industries NV LYB.N : +0,6% BUZZ - Hausse suite à un accord de désinvestissement de 700 millions de dollars nL4N3D33EL ** Apple Inc AAPL.O : hausse de 0,5% BUZZ - Morgan Stanley relève les prévisions sur Apple nL4N3D33E9 ** DocuSign Inc DOCU.O : +5,6% BUZZ - Hausse des perspectives de chiffre d'affaires pour l'année fiscale, résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes nL4N3D33EV ** Allegion PLC ALLE.N : +5,2% BUZZ - Hausse après l'annonce du dividende trimestriel nL1N3D31RO ** Imperial Oil Ltd IMO.N : +3,2% BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions nL4N3D33G0 ** Quanta Services Inc PWR.N : +2,1% BUZZ - Hausse après que Goldman Sachs ait relevé sa note à 'achat' nL4N3D33JX ** Paramount Global PARA.O : + 14,1 % BUZZ - En hausse après l'annonce d'un intérêt pour une rachat nL4N3D33HX Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,34 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,30 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,83 Energie .SPNY en hausse de 0,86 Finance .SPSY en hausse de 0,32 Santé .SPXHC en baisse de 0,02 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,34 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,64 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,34 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,87 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,54