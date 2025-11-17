information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 15:25

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-OSI Systems, AEP, TransAlta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte lundi, à l'aube d'une semaine bien remplie qui comprend les résultats de Nvidia, l'entreprise phare du secteur de l'intelligence artificielle, et la reprise de la publication des données gouvernementales, tandis que les actions d'Alphabet ont augmenté après que Berkshire Hathaway a divulgué une participation..N

** WPP PLC WPP.N :

BUZZ - Augmentation après que les médias aient fait état de l'intérêt d'Havas et de sociétés de capital-investissement pour l'offre nL4N3WT0IO

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Berkshire ait révélé une nouvelle participation dans un remaniement de portefeuille nL4N3WT0K3

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Hausse après que Reuters ait rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat nL4N3WT0MA

** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Hausse après l'explosion du chiffre d'affaires au troisième trimestre nL6N3WT0GP

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Hausse après que la FDA américaine ait autorisé le premier biosimilaire pour le cancer du sein nL4N3WT0P0

**Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur du lithium progressent grâce aux prévisions de croissance de la demande pour 2026

** Jazz Pharmaceuticals Inc JAZZ.O :

BUZZ - Le médicament contre le cancer a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée nL4N3WT0QN

** LandBridge Co LB.N :

BUZZ - Le sponsor PE réduit sa participation nL6N3WT0KQ

** Sealed Air Corp SEE.N :

BUZZ - Chute; sera racheté par CD&R pour 10,3 milliards de dollars nL4N3WT0ST

** Rubrik Inc RBRK.N :

BUZZ - Les actions grimpent alors que Mizuho les reclasse à "surperformer" nL6N3WT0LJ

** Vita Coco Company Inc COCO.O :

BUZZ - L'action grimpe alors que les droits de douane sur ses produits diminuent fortement nL6N3WT0LQ

** OSI Systems Inc OSIS.O :

BUZZ - Hausse des cours après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

** Gibraltar Industries Inc ROCK.O :

BUZZ - Baisse après l'accord de 1,34 milliards de dollars pour l'achat d'OmniMax nL4N3WT0T4

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - chute après que Morgan Stanley ait abaissé la note, réduit les prévisions de croissance nL6N3WT0M3

** Figure Technology Solutions Inc FIGR.O :

BUZZ - Mizuho augmente l'objectif de prix sur le banque de blockchain Figure nL6N3WT0MO

** Aramark ARMK.N :

BUZZ - Chute après une baisse du chiffre d'affaires trimestriel nL4N3WT0S7

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de prix et passe de "hold" à "buy" nL6N3WT0QE

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Chute après que Morgan Stanley ait rétrogradé le titre à "sous-pondéré" nL6N3WT0N1

** TransAlta Corp TAC.N :

BUZZ - Hausse suite à un accord d'expansion des opérations en Ontario nL6N3WT0P7

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Chute après que son rival Novo Nordisk ait lancé le Wegovy à 349 $ nL4N3WT0VS