LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, Vanda, Keysight
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

25 février - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse mercredi après des séances volatiles en début de semaine, les investisseurs évaluant les risques pour le commerce de l'IA et les doutes croissants sur les droits de douane avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée. .N

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Les actions chutent en raison de prévisions décevantes pour l'exercice 2027 nL6N3ZL0I2

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à des prévisions de ventes annuelles faibles nL6N3ZL0K8

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Le groupe s'attend à ce que la crise des puces se poursuive et met en garde contre la baisse des ventes de PC; les actions chutent nL6N3ZL0IV

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - Chute après des prévisions de ventes annuelles et de bénéfices inférieures aux estimations nL6N3WI0PI

** Axon's Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche car la force de la demande fait grimper le bénéfice du 4ème trimestre

nL6N3ZL0NT

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Chute après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL4N3ZL0SN

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - chute après avoir prévu un ralentissement de la production en 2026 nL4N3ZL0RZ

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - monte après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 nL6N3ZL0OP

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Hausse après que les prévisions de ventes annuelles aient dépassé les estimations nL6N3ZL0PI

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix des métaux atteignent leur plus haut niveau en trois semaines

nL4N3ZL0Z7

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est supérieur aux prévisions nL4N3ZK1RV

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent, l'optimisme de la demande soulève le métal rouge après que les droits de douane aient été annulés nL4N3ZL11P

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - Baisse après la tarification d'opérations sur actions et obligations convertibles de taille accrue nL6N3ZL0S3

** GoDaddy Inc GDDY.N :

BUZZ - L'action chute suite à de faibles prévisions de revenus annuels nL6N3ZL0KV

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - Hausse alors que la FDA commence à examiner un collyre pour traiter la perte de vision de près liée à l'âge

nL4N3ZL12X

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Hausse après qu'Oppenheimer ait relevé le titre à "surperformer" nL4N3ZL12L

** Zura Bio Ltd ZURA.O :

BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 125 millions de dollars nL6N3ZL0T6

** Tiziana Life Sciences Ltd TLSA.O :

BUZZ - Hausse après une première étude prometteuse sur un médicament nasal contre la sclérose en plaques nL4N3ZL13Z

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - chute après des prévisions de revenus inférieures aux attentes pour 2026 nL4N3ZL140

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - chute après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au 4ème trimestre nL6N3ZL0SH

** Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les mineurs de lithium gagnent du terrain alors que le Zimbabwe stoppe les exportations de tous les minéraux bruts et des concentrés de lithium nL6N3ZL0TS

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA ait accepté la demande d'examen d'un médicament contre une maladie rare de la peau

nL4N3ZL15S

** Steven Madden Ltd SHOO.O :

BUZZ - baisse après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre et des incertitudes nL6N3ZL0TO

** Bicara Therapeutics Inc BCAX.O :

BUZZ - Remontée après une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N3ZL0TZ

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - En hausse après que Citigroup ait augmenté son PT

nL4N3ZL161

** Oddity Tech Ltd ODD.O :

BUZZ - chute après avoir prévu une baisse de 30% de son chiffre d'affaires au premier trimestre nL6N3ZL0UJ

** YD Bio Ltd YDES.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un partenariat réglementaire aux États-Unis nL4N3ZL18J

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - chute après que le revenu net trimestriel ait manqué les estimations nL6N3ZL0VF

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Les actions grimpent grâce au partenariat avec Uber pour les taxis aériens nL4N3ZL1B3

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Hausse après des perspectives optimistes pour 2026 et les résultats du 4ème trimestre nL4N3ZK1U3

** IQVIA Holdings Inc IQV.N :

BUZZ - Hausse après l'achat des actifs de Charles River dans le domaine de la recherche sur les médicaments en phase de démarrage nL4N3ZL1B9

** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :

BUZZ - Se stabilise après la vente accrue d'obligations convertibles de 265 millions de dollars nL6N3ZL0WI

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALBEMARLE
197,175 USD NYSE +5,55%
AXON ENTERPRISE
549,5600 USD NASDAQ +24,19%
BICARA THERAP
17,1800 USD NASDAQ +5,79%
CAVA GROUP
82,110 USD NYSE +20,95%
COEUR MINING
24,835 USD NYSE +0,26%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 011,00 USD LME +1,39%
ENDEAVOUR SILVER
13,495 USD NYSE +2,16%
FIRST SOLAR
206,6300 USD NASDAQ -15,04%
FREEPORT MCMORAN
68,410 USD NYSE +0,77%
GODADDY RG-A
76,800 USD NYSE -16,90%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
23,930 USD NYSE +1,25%
HP
18,335 USD NYSE +0,96%
HUDBAY MINERALS
28,295 USD NYSE +1,74%
HUT 8
60,0000 USD NASDAQ +1,37%
IONIS PHARMACEUT
81,7000 USD NASDAQ -4,39%
IQVIA HOLDINGS
160,910 USD NYSE -2,44%
JAI
10,056 USD NYSE +3,46%
KEYSIGHT TECHNOL
305,865 USD NYSE +1,41%
LIFESTANCE HLTH
7,5600 USD NASDAQ +5,88%
LITHIUM
5,226 USD NYSE +3,68%
LOWE'S COM
265,080 USD NYSE -4,81%
LUCID GROUP
9,7350 USD NASDAQ -1,86%
MEDLINE RG-A
48,7350 USD NASDAQ -2,51%
MOSAIC
27,360 USD NYSE -3,98%
ODDITY TECH RG-A
14,4350 USD NASDAQ -50,26%
ORACLE
150,810 USD NYSE +3,21%
Pétrole Brent
70,72 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
65,42 USD Ice Europ -1,07%
RIO TINTO SP ADR
100,545 USD NYSE +2,50%
SIGMA LITHIUM
15,4600 USD NASDAQ +22,70%
SOC QUIM&MIN SP ADR
80,510 USD NYSE +4,89%
SOUTHERN COPPER
214,825 USD NYSE +1,92%
STEVEN MADDEN
35,3050 USD NASDAQ -5,50%
TANDEM DIABETES
25,8250 USD NASDAQ -4,00%
TIZIANA LIFE SCI
1,080 EUR Tradegate 0,00%
TIZIANA LIFE SCI
1,3900 USD NASDAQ +3,73%
VANDA PHARMA
8,5600 USD NASDAQ +4,77%
VIATRIS
16,0750 USD NASDAQ +0,06%
WHIRLPOOL
71,080 USD NYSE -0,92%
WORKDAY-A
128,0361 USD NASDAQ -1,68%
ZETA GLBL HLDG RG-A
17,370 USD NYSE +2,30%
ZURA BIO RG-A
5,450 EUR Tradegate 0,00%
ZURA BIO RG-A
7,1200 USD NASDAQ +6,43%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

