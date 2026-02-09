information fournie par Reuters • 09/02/2026 à 15:05

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Once Upon a Farm, Emerson, Momentus

9 février - Les indices de Wall Street étaient en voie de s'ouvrir en douceur lundi, après une semaine au cours de laquelle les inquiétudes liées à la perturbation de l'intelligence artificielle ont fait chuter les valeurs technologiques, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales pour comprendre la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Prolonge ses gains alors que Hims abandonne sa pilule amaigrissante à 49$ nL8N3Z50F4

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Baisse après le procès de Novo Nordisk pour violation de brevet nL4N3Z51AI

** Tegna Inc TGNA.N :

BUZZ - En hausse après le soutien de Trump à la fusion avec Nexstar Media nL4N3Z50T4

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Gagne du terrain après la nomination de Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général

nL6N3Z50QU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent en hausse grâce à un dollar plus faible nL6N3Z50MJ

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - 'AI is eating Microsoft', dit Melius, rétrograde à 'hold' nL6N3Z50NA

** TransDigm Group Inc TDG.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de TransDigm porté par les transactions et la production d'avions nL4N3Z50Y2

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre inférieur aux prévisions nL6N3Z50O8

** Once Upon a Farm PBC OFRM.N :

BUZZ - Saut après la hausse du premier jour nL6N3Z50PU

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N3Z50W7

** Illinois Tool Works Inc ITW.N :

BUZZ - Barclays relève le PT d'Illinois Tool Works en raison de signes de dynamisme de la demande nL4N3Z512D

** Emerson Electric Co EMR.N :

BUZZ - Stephens relève le PT d'Emerson Electric en raison de la vigueur des commandes nL4N3Z512J

** Kyndryl Inc KD.N :

BUZZ - Chute alors que le directeur financier quitte l'entreprise en raison d'un retard dans la publication de son rapport nL6N3Z50PL

** Momentus Inc MNTS.O :

BUZZ - Le partenariat avec la Nasa fait grimper le cours de l'action nL4N3Z516U

** Transocean Ltd RIG.N :

BUZZ - Les actions chutent suite au rachat de Valaris pour 5,8 milliards de dollars nL4N3Z5170

** Sally Beauty Holdings Inc SBH.N :

BUZZ - Chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N3Z50SJ

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Le cofondateur revient au poste de directeur général, les actions chutent nL4N3Z518F