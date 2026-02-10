Databricks lève 5 milliards de dollars dans le cadre de son dernier financement, défiant la chute des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer la base de données d'IA et l'assistant Genie

JPMorgan Chase dirige un financement par emprunt de 2 milliards de dollars

Les produits d'IA de Databricks dépassent les 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé

(Mise à jour avec l'interview du directeur général des paragraphes 3 à 6) par Jaspreet Singh, Pritam Biswas et Krystal Hu

Databricks a déclaré lundi qu'elle avait réalisé une levée de fonds d'environ 5 milliards de dollars à une valeur de 134 milliards de dollars, alors que l'entreprise de logiciels d'analyse de données renforce son bilan pour investir dans des produits d'intelligence artificielle destinés aux entreprises.

Databricks, l'une des sociétés privées les plus précieuses, a également annoncé une nouvelle capacité d'endettement d'environ 2 milliards de dollars, alors que son chiffre d'affaires annualisé a augmenté de 65 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars au quatrième trimestre.

L'injection de capital de 7 milliards de dollars permet à la société d'être "vraiment bien capitalisée, au cas où l'hiver arriverait", a déclaré le directeur général Ali Ghodsi dans une interview accordée à Reuters.

Bien que largement considéré comme un candidat au marché public, M. Ghodsi a déclaré qu'en restant privé, l'entreprise est en mesure de continuer à investir dans la croissance sans se laisser distraire par les fluctuations du marché public. L'entreprise prévoit d'offrir des options de liquidité en utilisant son bilan pour les employés dans le courant de l'année.

Le tour de table a été bouclé alors que les marchés publics se sont effondrés sur les valeurs logicielles dans le monde entier, les investisseurs craignant de plus en plus que les outils d'intelligence artificielle, qui progressent rapidement, ne bouleversent l'industrie au lieu de l'aider.

"Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce tour de table a été sursouscrit est que les investisseurs regardent les chiffres que nous avons, et qu'ils se rendent compte que nous sommes un bénéficiaire de l'IA. Tout ce que la couche d'IA utilise directement va augmenter de manière exponentielle parce que vous avez ces agents qui se promènent partout", a déclaré M. Ghodsi.

Databricks propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et construire des applications d'IA en utilisant des données complexes provenant de diverses sources. Elle est en concurrence avec Snowflake SNOW.N et les analystes la considèrent généralement comme un candidat à l'introduction en bourse, au même titre que des noms prestigieux tels que SpaceX, OpenAI et Anthropic .

Une éventuelle introduction en bourse de Databricks viendrait s'ajouter aux signes d'un dégel du marché des nouvelles émissions, avec des entreprises hautement valorisées qui testent l'appétit des investisseurs à mesure que les marchés boursiers se redressent et que les taux d'intérêt baissent.

La société a déclaré qu'elle utiliserait les nouveaux capitaux pour accélérer le développement de Lakebase, sa base de données axée sur l'IA, et de Genie, son assistant conversationnel.

Databricks a déclaré que ses produits d'IA génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel de 1,4 milliard de dollars.

Tous les observateurs du marché ne sont pas d'accord pour dire qu'une introduction en bourse est la meilleure solution à court terme. Si le capital privé à un stade avancé vous évalue à 134 milliards de dollars et vous permet de continuer à construire sans théâtre trimestriel, "vous restez privé et vous conservez le contrôle", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur de l'information chez Running Point Capital Advisors.

JPMorgan Chase a dirigé le financement de la dette. Goldman Sachs, Glade Brook Capital, Morgan Stanley, Neuberger Berman et l'Autorité d'investissement du Qatar figuraient parmi les investisseurs du nouveau tour de table.