LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, SLB, GE Aerospace,

23 janvier - Les actions américaines devraient ouvrir en baisse vendredi, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq dans une deuxième chute hebdomadaire consécutive, alors qu'Intel a chuté en raison de perspectives négatives et que les préoccupations géopolitiques persistantes ont maintenu l'appétit pour le risque en échec. .N
** Capital One Financial Corp COF.N :
BUZZ - Chute de 5% après l'annonce de l'acquisition de Brex pour 5,15 milliards de dollars (Jan 22) nL4N3YN27T
** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV
** ASML Holding NV ASML.O :
** Applied Materials Inc AMAT.O :
** KLA Corp KLAC.O :
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X
BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent alors que le métal s'envole en raison de l'incertitude géopolitique nL6N3YO0NQ
** Fortinet Inc FTNT.O :
BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5
** Movano Inc MOVE.O :
BUZZ - Augmentation suite à l'accord de déploiement de la puce d'intelligence artificielle Nvidia H200 de Corvex, partenaire de la fusion nL6N3YO0PH
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - Gains après que la Chine ait dit à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer les commandes de H200 nL4N3YO0Z1
** SLB NV SLB.N :
BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL6N3YO0QW
** General Electric Co GE.N :
BUZZ - Gains; Citigroup augmente les prévisions sur l'action
** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :
BUZZ - UBS relève les prévisions de C.H. Robinson sur la productivité du travail induite par l'IA nL4N3YO124
** CSX Corp CSX.O :
BUZZ - Citigroup réduit le PT de CSX en raison de la faiblesse économique générale et de la baisse de la demande de fret nL4N3YO14L
** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :
BUZZ - Susquehanna augmente le PT de Cognizant sur la base d'une monétisation plus claire de l'IA nL4N3YO153
** ImmunityBio Inc IBRX.O :
BUZZ - Publication des résultats d'un essai clinique sur le traitement du cancer du cerveau; baisse des actions nL4N3YO16M
** Ambiq Micro Inc AMBQ.N :
BUZZ - Recule légèrement après l'augmentation de l'offre d'actions nL6N3YO0T0
** Bausch Health Companies Inc BHC.N :
BUZZ - Baisse après l'échec d'un traitement contre le dysfonctionnement cérébral lors d'essais en phase finale
