LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, SLB, GE Aerospace,
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 janvier - Les actions américaines devraient ouvrir en baisse vendredi, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq dans une deuxième chute hebdomadaire consécutive, alors qu'Intel a chuté en raison de perspectives négatives et que les préoccupations géopolitiques persistantes ont maintenu l'appétit pour le risque en échec. .N

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - Chute de 5% après l'annonce de l'acquisition de Brex pour 5,15 milliards de dollars (Jan 22) nL4N3YN27T

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV

** ASML Holding NV ASML.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X

BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent alors que le métal s'envole en raison de l'incertitude géopolitique nL6N3YO0NQ

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5

** Movano Inc MOVE.O :

BUZZ - Augmentation suite à l'accord de déploiement de la puce d'intelligence artificielle Nvidia H200 de Corvex, partenaire de la fusion nL6N3YO0PH

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que la Chine ait dit à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer les commandes de H200 nL4N3YO0Z1

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL6N3YO0QW

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Gains; Citigroup augmente les prévisions sur l'action

nL4N3YO110

** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :

BUZZ - UBS relève les prévisions de C.H. Robinson sur la productivité du travail induite par l'IA nL4N3YO124

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Citigroup réduit le PT de CSX en raison de la faiblesse économique générale et de la baisse de la demande de fret nL4N3YO14L

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Susquehanna augmente le PT de Cognizant sur la base d'une monétisation plus claire de l'IA nL4N3YO153

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Publication des résultats d'un essai clinique sur le traitement du cancer du cerveau; baisse des actions nL4N3YO16M

** Ambiq Micro Inc AMBQ.N :

BUZZ - Recule légèrement après l'augmentation de l'offre d'actions nL6N3YO0T0

** Bausch Health Companies Inc BHC.N :

BUZZ - Baisse après l'échec d'un traitement contre le dysfonctionnement cérébral lors d'essais en phase finale

nL4N3YO16N

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
311,7650 USD NASDAQ -2,20%
ASML HOLD NY SP ADR
1 366,7900 USD NASDAQ -2,02%
BAUSCH HEALTH
6,240 USD NYSE -4,88%
C.H.ROBINSON WLD
178,4000 USD NASDAQ +0,28%
CAPITAL ONE FINL
224,174 USD NYSE -5,09%
COEUR MINING
25,398 USD NYSE -1,39%
COGNIZANT TECH SO-A
85,0800 USD NASDAQ +0,56%
CSX
36,8200 USD NASDAQ +2,91%
ENDEAVOUR SILVER
13,510 USD NYSE -0,66%
FORTINET
83,7650 USD NASDAQ +7,92%
GE AEROSPACE
297,038 USD NYSE +0,70%
HECLA MINING
31,050 USD NYSE -0,77%
IMMUNITYBIO
7,5350 USD NASDAQ +2,66%
INTUITIVE SURGICAL
532,9900 USD NASDAQ +1,37%
KLA
1 457,8700 USD NASDAQ -2,81%
LAM RESEARCH
215,1600 USD NASDAQ -2,51%
MOVANO
20,4700 USD NASDAQ +195,38%
NVIDIA
187,7300 USD NASDAQ +1,56%
SLB
50,120 USD NYSE +1,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

