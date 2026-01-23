LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, SLB, GE Aerospace,

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 janvier - Les actions américaines devraient ouvrir en baisse vendredi, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq dans une deuxième chute hebdomadaire consécutive, alors qu'Intel a chuté en raison de perspectives négatives et que les préoccupations géopolitiques persistantes ont maintenu l'appétit pour le risque en échec. .N

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - Chute de 5% après l'annonce de l'acquisition de Brex pour 5,15 milliards de dollars (Jan 22) nL4N3YN27T

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV

** ASML Holding NV ASML.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X

BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent alors que le métal s'envole en raison de l'incertitude géopolitique nL6N3YO0NQ

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5

** Movano Inc MOVE.O :

BUZZ - Augmentation suite à l'accord de déploiement de la puce d'intelligence artificielle Nvidia H200 de Corvex, partenaire de la fusion nL6N3YO0PH

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que la Chine ait dit à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer les commandes de H200 nL4N3YO0Z1

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL6N3YO0QW

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Gains; Citigroup augmente les prévisions sur l'action

nL4N3YO110

** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :

BUZZ - UBS relève les prévisions de C.H. Robinson sur la productivité du travail induite par l'IA nL4N3YO124

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Citigroup réduit le PT de CSX en raison de la faiblesse économique générale et de la baisse de la demande de fret nL4N3YO14L

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Susquehanna augmente le PT de Cognizant sur la base d'une monétisation plus claire de l'IA nL4N3YO153

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Publication des résultats d'un essai clinique sur le traitement du cancer du cerveau; baisse des actions nL4N3YO16M

** Ambiq Micro Inc AMBQ.N :

BUZZ - Recule légèrement après l'augmentation de l'offre d'actions nL6N3YO0T0

** Bausch Health Companies Inc BHC.N :

BUZZ - Baisse après l'échec d'un traitement contre le dysfonctionnement cérébral lors d'essais en phase finale

nL4N3YO16N