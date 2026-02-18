LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Rush Street Interactive, mineurs d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les valeurs technologiques ayant progressé en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant l'IA, tandis que les investisseurs attendaient les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt. .N

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Baisse suite à des prévisions de bénéfices annuels revues à la baisse nL6N3ZE0GT

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Remontée après un méga accord pluriannuel sur les puces Meta AI nL4N3ZE0JI

** Rush Street Interactive Inc RSI.N :

BUZZ - Remontée après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour l'année fiscale en cours nL4N3ZE0KG

** Hecla Mining Co HL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats optimistes et l'annonce de la vente de Casa Berardi nL4N3ZE0LD

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les investisseurs attendent les minutes de la Fed américaine

nL6N3ZE0JY

** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Baisse après la cession d'actions de Western Digital pour 3,2 milliards de dollars nL6N3ZE0KG

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Oppenheimer relève le PT de CNH Industrial, voit un rebond des bénéfices nL4N3ZE0N8

** Linde PLC LIN.O : ** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de prix des sociétés chimiques nL6N3ZE0LC

** New York Times Co NYT.N :

BUZZ - Grimpe après que Berkshire Hathaway a révélé son investissement dans la société nL6N3ZE0L8