LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Oracle, Walt Disney

2 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi, alors qu'une chute violente des métaux précieux a déstabilisé les investisseurs au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et en données économiques majeures. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que le WSJ émet des doutes sur l'accord OpenAI de 100 milliards de dollars nL4N3YY0OD

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les actions chutent avant le marché sur le plan de financement de 45 à 50 milliards de dollars pour l'IA dans le nuage nL4N3YY0MQ

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Les résultats attendus avant la clôture du marché font état d'un chiffre d'affaires en légère hausse nL6N3YV15J

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse des prix du brut suite à la désescalade entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N3YY0QD

** Newmont Corp NEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en préambule à la bourse en raison de la baisse des prix des lingots nL6N3YY0K0

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix du métal sont en baisse suite à la hausse des exigences de marge du CME nL4N3YY0SH

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - La banque Scotia réduit la valeur de Fortinet à "sector perform" nL6N3YY0NU

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - baisse après que JP Morgan ait rétrogradé l'action et réduit son objectif de cours nL6N3YY0OE