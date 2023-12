LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nuvei, SilverSun Technologies, RedHill Biopharma

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 4 décembre - Les principaux indices de Wall Street ont chuté lundi, les investisseurs restant prudents à l'approche d'une série de données économiques cette semaine qui devraient mettre à l'épreuve le scénario d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine. .N A 10:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,42% à 36 093,25. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,97% à 4 550,29 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,63% à 14 071,255. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.OQ , en hausse de 5,6% ** Bath & Body Works Inc BBWI.N , en hausse de 3,8% ** Estee Lauder Companies Inc EL.N , en hausse de 3,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Alaska Air Group Inc ALK.N , en baisse de 15,5% ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 5,1% ** Ansys Inc ANSS.OQ , en baisse de 4,8% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Cel-Sci Corp CVM.N , plus 32% ** Pineapple Financial Inc PAPL.N , plus 29,8% ** Myomo Inc MYO.N , plus 26,1% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Alaska Air Group ALK.N , en baisse de 15,5% ** MINISO Group Holding Ltd MNSO.N , en baisse de 11,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** SilverSun Technologies Inc SSNT.O , plus 231,1% ** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O , plus 201,7% ** Hawaiian Holdings HA.O , plus 178,2% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** NexImmune Inc NEXI.O , en baisse de 32,9% ** Clean Earth Acquisitions Corp CLIN.O , en baisse de 28% ** Dune Acquisition Corp DUNE.O , en baisse de 24,8% ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 3,7 ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 3,3% *marathon Digital Holdings Inc MARA.O : hausse de 6,0%* Riot Platforms Inc ** Riot Platforms Inc RIOT.O : +6,9% BUZZ - Les valeurs cryptographiques dépassent les 40 000 $ grâce à la baisse des taux et à l'optimisme des ETF nL4N3CZ320 ** Spotify Inc SPOT.N : +8,0% BUZZ - Les actions sont en hausse après que la société ait annoncé une réduction de 17% de ses effectifs nL4N3CZ1Z1 ** Absci Corp ABSI.O : +23,0% BUZZ - En hausse suite à l'accord avec AstraZeneca sur les médicaments contre le cancer nL4N3CZ25Q ** Hawaiian Holdings Inc HA.O : plus 178,2% BUZZ - Les actions bondissent après un accord de rachat de 1,9 milliards de dollars avec Alaska Air nL4N3CZ20E ** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : baisse de 16,5% BUZZ - Chute après que le FT ait rapporté que Richard Branson avait décidé de ne plus investir dans l'entreprise nL4N3CZ25G ** Uber Technologies Inc UBER.N : hausse de 5,1% BUZZ - Gains sur l'inclusion du S&P 500 nL4N3CZ2BF ** Carvana Co CVNA.N : +12,4% BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan ait relevé le titre à 'neutre' nL4N3CZ28Z ** 3M Co MMM.N : +2,4% BUZZ - Barclays relève la note de 3M et augmente le PT nL4N3CZ2DK ** ONEOK Inc OKE.N : +0,8% BUZZ - BofA passe de "neutre" à "achat" nL4N3CZ2GJ ** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : + 201,7 % BUZZ - Hausse après le succès d'un médicament contre les maladies oculaires lors d'un essai de phase intermédiaire nL4N3CZ2J6 ** Lululemon Athletica Inc LULU.O : baisse de 2,1% BUZZ - Wells Fargo se retire de la course à la croissance nL4N3CZ2DP ** Science Applications International Corp SAIC.N : +8,2% BUZZ - atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale nL4N3CZ33B ** Novo Nordisk Co NVO.N : baisse de 0,2% BUZZ - TD Cowen apaise les inquiétudes des investisseurs sur la croissance de Novo Nordisk nL4N3CZ2DS ** General Motors Co GM.N : +2,5% BUZZ - Mizuho passe le titre à 'achat' nL4N3CZ2Q7 ** 89bio Inc ETNB.O : +5,4% BUZZ - En hausse grâce à l'avancement de l'étude sur le médicament NASH après les commentaires positifs de la FDA nL4N3CZ2Q4 ** Equitable Holdings Inc EQH.N : +1,9% BUZZ - Hausse de l'indice S&P MidCap 400 nL4N3CZ2T8 ** Beyond Inc BYON.N : +4,3% BUZZ - Hausse des actions suite à un plan de restructuration et des suppressions d'emplois nL4N3CZ2V2 ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 2,2% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,7% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 4,1 ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 5,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar remonte nL4N3CZ2W4 ** Nuvei Corp NVEI.O : +1,6% BUZZ - En hausse grâce à un partenariat avec Microsoft pour les paiements nL4N3CZ317 ** SilverSun Technologies Inc SSNT.O : + 231,1 % BUZZ - En hausse après un investissement de 1 milliard de dollars de la part de JPE Private Equity nL4N3CZ32G ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 1,7% BUZZ - Baisse après que de fortes pluies aient forcé Foxconn et Pegatron à arrêter la production de l'iPhone en Inde nL4N3CZ35W *rio Tinto PLC RIO.N : en baisse de 3,2% * BHP Group Ltd BHP.N : en baisse de 1 , 7% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 2,7 ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 4,1 ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : en baisse de 2,20% BUZZ - Les minières de cuivre en baisse sur un dollar plus fort, des inquiétudes sur la demande chinoise nL4N3CZ34O ** Franco-Nevada Corp FNV.N : baisse de 3,0% BUZZ - La fermeture de la mine de Cobre Panama pèse sur les cours nL4N3CZ354 ** Ansys Inc ANSS.O : baisse de 4,8% BUZZ - Le directeur financier va quitter ses fonctions l'année prochaine; les actions chutent nL4N3CZ35Z ** RedHill Biopharma Inc RDHL.O : en hausse de 9,6% BUZZ - Augmentation grâce au financement d'une étude de phase intermédiaire sur le médicament COVID nL4N3CZ36K Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 2,02 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,96 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,24 Energie .SPNY en hausse de 0,06 Finance .SPSY en baisse de 0,22 Santé .SPXHC en hausse de 0,07% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,18 Technologies de .SPLRCT en baisse de 2,22 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,01 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,27 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,04%