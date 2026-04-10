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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nike, Organon
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables vendredi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation et surveillant les développements géopolitiques entourant une trêve incertaine au Moyen-Orient . .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Chute après la rétrogradation de Piper Sandler à 'neutre' nL6N40T0ID

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Saut après l'annonce d'une offre de rachat de 12 milliards de dollars nL4N40T0PR

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NIKE -B-
43,990 USD NYSE +2,02%
ORGANON
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