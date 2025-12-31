LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nike, mines d'argent et d'or, Vanda Pharma, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé lors de la dernière journée de transactions de 2025, mais ils étaient prêts à conclure une année en dents de scie caractérisée par l'incertitude concernant les tarifs douaniers du président Donald Trump et l'euphorie inégalée autour de l'IA avec des gains robustes. .N
** Nike NKE.N BUZZ- En hausse après que le directeur général Hill ait acheté des actions d'une valeur de 1 million de dollars nL6N3Y106V
** Endeavour Silver EXK.N
** Silvercorp Metals SVM.N
** Coeur Mining CDE.N
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P
** iShares Silver Trust SLV.P :
BUZZ- Les mineurs d'argent gagnent en 2025 grâce au rallye historique du métal nL6N3Y1073
** Newmont NEM.N
** Gold Fields GFI.N
** Harmony Gold HMY.N
** Sibanye Stillwater SBSW.N
** Agnico Eagle Mines AEM.N
** Kinross Gold KGC.N
BUZZ- Les mineurs d'or bondissent en 2025 alors que le lingot se dirige vers son plus grand gain annuel depuis 1979
nL4N3Y10CL
** Vanda Pharmaceuticals VNDA.O BUZZ- Bondit après que la FDA américaine a approuvé un médicament contre le mal des transports nL4N3Y10D9
** Rocket Lab RKLB.O
** Planet Labs PL.N
** AST SpaceMobile ASTS.O
** Globalstar GSAT.O
** Procure Space UFO.O
BUZZ- Les valeurs spatiales s'envolent grâce à la commercialisation croissante et aux investissements nL6N3Y107L
** Pfizer PFE.N
** Moderna MRNA.O
** Novavax NVAX.O
** BioNTech BNTX.O
BUZZ- Les fabricants de vaccins terminent l'année dans le rouge nL4N3Y10EE
** JPMorgan Chase JPM.N
** Goldman Sachs GS.N
** Morgan Stanley MS.N
** Bank of America BAC.N
** Wells Fargo WFC.N
** Citigroup C.N
BUZZ- Une nouvelle ère s'annonce? Les banques américaines les plus importantes profitent d'une année record jusqu'en 2026
nL4N3Y10B8
** CVS CVS.N
** UnitedHealth UNH.N
** Elevance ELV.N
** Centene CNC.N
** Molina Healthcare MOH.N
** Humana HUM.N
** Cigna CI.N
BUZZ- CVS devrait terminer l'année 2025 en hausse, UnitedHealth en baisse annuelle nL4N3Y00PB
** Tesla TSLA.O BUZZ- En passe de connaître sa plus faible hausse en trois ans, la baisse de la demande pèse sur le cours de l'action
nL6N3Y00DO
