LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nike, mines d'argent et d'or, Vanda Pharma, Tesla
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé lors de la dernière journée de transactions de 2025, mais ils étaient prêts à conclure une année en dents de scie caractérisée par l'incertitude concernant les tarifs douaniers du président Donald Trump et l'euphorie inégalée autour de l'IA avec des gains robustes. .N

** Nike NKE.N BUZZ- En hausse après que le directeur général Hill ait acheté des actions d'une valeur de 1 million de dollars nL6N3Y106V

** Endeavour Silver EXK.N

** Silvercorp Metals SVM.N

** Coeur Mining CDE.N

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P

** iShares Silver Trust SLV.P :

BUZZ- Les mineurs d'argent gagnent en 2025 grâce au rallye historique du métal nL6N3Y1073

** Newmont NEM.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N

** Kinross Gold KGC.N

BUZZ- Les mineurs d'or bondissent en 2025 alors que le lingot se dirige vers son plus grand gain annuel depuis 1979

nL4N3Y10CL

** Vanda Pharmaceuticals VNDA.O BUZZ- Bondit après que la FDA américaine a approuvé un médicament contre le mal des transports nL4N3Y10D9

** Rocket Lab RKLB.O

** Planet Labs PL.N

** AST SpaceMobile ASTS.O

** Globalstar GSAT.O

** Procure Space UFO.O

BUZZ- Les valeurs spatiales s'envolent grâce à la commercialisation croissante et aux investissements nL6N3Y107L

** Pfizer PFE.N

** Moderna MRNA.O

** Novavax NVAX.O

** BioNTech BNTX.O

BUZZ- Les fabricants de vaccins terminent l'année dans le rouge nL4N3Y10EE

** JPMorgan Chase JPM.N

** Goldman Sachs GS.N

** Morgan Stanley MS.N

** Bank of America BAC.N

** Wells Fargo WFC.N

** Citigroup C.N

BUZZ- Une nouvelle ère s'annonce? Les banques américaines les plus importantes profitent d'une année record jusqu'en 2026

nL4N3Y10B8

** CVS CVS.N

** UnitedHealth UNH.N

** Elevance ELV.N

** Centene CNC.N

** Molina Healthcare MOH.N

** Humana HUM.N

** Cigna CI.N

BUZZ- CVS devrait terminer l'année 2025 en hausse, UnitedHealth en baisse annuelle nL4N3Y00PB

** Tesla TSLA.O BUZZ- En passe de connaître sa plus faible hausse en trois ans, la baisse de la demande pèse sur le cours de l'action

nL6N3Y00DO

Véhicules électriques

