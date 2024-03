LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-National Cinemedia, Crinetics Pharma, Nordstrom

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 19 mars - Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mardi, la plupart des mégacapitalisations et des actions de premier ordre s'affaiblissant, alors que le sentiment reste fragile avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale en mars. .N A 11:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,56% à 39 008,18. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,07% à 5 153,03 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,24% à 16 064,994. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : **International Paper Co IP.N , en hausse de 9,2 % ** AES Corp AES.N , en hausse de 3 % ** Nasdaq Inc NDAQ.OQ , en hausse de 2,3 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: **SuperMicroComputer SMCI.O , en baisse de 10,7 % **Advanced Micro Device AMD.O , en baisse de 6,1 % ** FMC Corp FMC.N , en baisse de 5,1 % Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Spire Global SPIR.N , en hausse de 29,5 % ** ActiniumPharmaceuticals ATNM.N , en hausse de 18,5 % Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** NuscalePower Corp SMR.N , en baisse de 29,1 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** FusionPharmaceuticals FUSN.O , en hausse de 97,3 % ** Scworx Corp WORX.O , en hausse de 70,1 % ** AptorumGroup <APM .O>, en hausse de 28,1 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** ComtechTelecom CMTL.O , en baisse de 31 % ** SolowinHoldings SWIN.O , en baisse de 23,4 % ** LanternPharma LTRN.O , en baisse de 18,5 % ** Boeing Co BA.N : en hausse de 0,2% BUZZ - RBC relève la valeur d'Airbus qui gagne des parts de marché par rapport à Boeing en difficulté nL5N3FX1FV ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 6,2 ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 1,6% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 5,0%* Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : -6,3% BUZZ - Les valeurs cryptographiques sont en baisse alors que le cours du bitcoin atteint son plus bas niveau depuis deux semaines nL3N3FX2ER ** Fusion Pharmaceuticals Inc FUSN.O : + 97,3 % BUZZ - L'offre de rachat d'AstraZeneca, d'un montant d'environ 2 milliards de dollars, fait grimper les cours nL3N3FX2MZ ** DLocal Ltd DLO.O : baisse de 18,1 % BUZZ - chute après la publication d'un mauvais résultat pour le quatrième trimestre nL3N3FI31K ** National Cinemedia Inc NCMI.O : +24,2% BUZZ - En hausse après des prévisions solides et un plan de rachat d'actions nL3N3FX2P3 ** CoStar Group Inc CSGP.O : baisse de 2.0% BUZZ - L'entrée sur le marché pourrait perturber les plateformes immobilières européennes, selon Jefferies nL5N3FX207 ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : baisse de 5,9% BUZZ - Levée de fonds de 600 millions de dollars, les actions chutent nL2N3FX0S6 ** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : en hausse de 15,0% BUZZ - Le succès d'un essai clinique de phase avancée pour le traitement d'un trouble hormonal a fait grimper le cours de l'action nL3N3FX2YV ** NuScale Power Corp SMR.N : baisse de 29,1% BUZZ - baisse après que Wells Fargo ait abaissé la note, le PT nL3N3FX3R1 ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 10,6% BUZZ - baisse après avoir lancé une offre d'actions de près de 2 milliards de dollars nL2N3FX0ZJ ** StoneCo Ltd STNE.O : baisse de 6,2% BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre nL3N3FX2XD ** MicroStrategy Inc MSTR.O : baisse de 12,8% BUZZ - baisse après la chute du bitcoin nL3N3FX3IL ** Seelos Therapeutics Inc SEEL.O : baisse de 43,8% BUZZ - Chute suite à l'échec d'une étude sur un médicament contre la SLA nL3N3FX3L7 ** Nordstrom Inc JWN.N : en hausse de 11,1% BUZZ - En hausse après que Reuters ait rapporté des plans de privatisation nL3N3FX3TX ** International Paper Co IP.N : +9,2% BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur général; l'action atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an nL3N3FX3W8 ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 2,3 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,2 ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : baisse de 1,2 ** Gold Fields Ltd GFI.N : moins 1,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause d'un dollar plus fort nL3N3FX3R2 ** International Flavors & Fragrances IFF.N : moins 2,0% BUZZ - Chute après l'annonce de la vente de l'activité de solutions pharmaceutiques nL3N3FX3RB Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,72% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,49 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,28 Energie .SPNY en hausse de 0,91 Finance .SPSY en hausse de 0,38 Santé .SPXHC en hausse de 0,23 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,23% Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,22 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,16 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,39 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,49