LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Molson Coors, Starbucks, Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 30 avril - Les principaux indices de Wall Street ont baissé mardi, la prudence prévalant avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et alors que des coûts de main-d'œuvre plus élevés que prévu ont laissé entrevoir une inflation persistante. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,02% à 37 995,95. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,95% à 5 067,63 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,17% à 15 796,813. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX ont été les suivants: ** Eli Lilly and Co LLY.N , en hausse de 5,7 % ** Trane Technologies PLC TT.N , en hausse de 5,4 % ** Corning Inc GLW.N , en hausse de 5,3 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.OQ , en baisse de 13,7 % ** Warner Bros. Discovery Inc WBD.OQ , en baisse de 9,3 % ** Hubbell Inc HUBB.N , en baisse de 8,6 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** TCW Transform Systems ETF NETZ.N , en hausse de 47,1 % ** AdvisorShares MSOS 2x Daily ETF MSOX.N , en hausse de 39,4 % ** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N , en hausse de 20,2 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Chegg Inc CHGG.N , en baisse de 26,6 % ** BakktHoldings Inc BKKT.N , en baisse de 25,5 % ** Medifast Inc MED.N , en baisse de 22,3 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Grom Social Enterprises Inc GROMW.O , + 167,2 % ** GeneDx Holdings Corp WGS.O , + 47,9 % ** Haoxi Health Technology Ltd HAO.O , + 41,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O , en baisse de 25,3 % ** Janone Inc JAN.O , en baisse de 24,1 % ** H&E Equipment Services Inc HEES.O , en baisse de 18,7 % ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 5,0 % BUZZ - Chute après une information selon laquelle Musk licencie des cadres supérieurs nL4N3H32JW BUZZ - Baisse après une forte hausse; Wells dit que la nouvelle de la FSD en Chine est probablement "exagérée" nL4N3H33H7 ** 3M Co MMM.N : +2,5% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre nL4N3H33WR ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 3,2% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 2,8% *angloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 6,7%* Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : en baisse de 5,2% BUZZ - Les minières aurifères chutent alors que le dollar se renforce, la réunion de la Fed est imminente nL4N3H359Q ** Chegg Inc CHGG.N : baisse de 26,6% BUZZ - Baisse des prévisions du 2ème trimestre en dessous des estimations nL4N3H32OY ** MicroStrategy Inc MSTR.O : baisse de 17,1% BUZZ - chute après la publication d'une perte nette nL4N3H32VP ** Mosaic Co MOS.N : +2,3% BUZZ - Hausse après la vente d'une participation dans une JV pour 1,5 milliards de dollars en actions nL4N3H3542 ** Eli Lilly and Co LLY.N : + 5,7 % BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 nL4N3H35HK ** Restaurant Brands International Inc QSR.N : +2,8% BUZZ - Gains sur les résultats du 1er trimestre nL4N3H33VM ** Sensata Technologies Holdings PLC ST.N : hausse de 8,4% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3H33NB ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : +1,2% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H32WS ** Brinker International Inc EAT.N : +7,6% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H33WC ** Tenet Healthcare Corp THC.N : +11,9% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'année en cours nL4N3H33ZW ** LendingTree Inc TREE.O : +27,2% BUZZ - Augmentation des prévisions annuelles, résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes nL4N3H34LP ** Leidos Holdings Inc LDOS.N : +2,7% BUZZ - Hausse des prévisions de résultats annuels nL4N3H337X ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O : baisse de 13,7% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires du 1er trimestre par rapport aux estimations nL4N3H345E ** Roku Inc ROKU.O : hausse de 0,3% BUZZ - Hausse suite à un partenariat avec Trade desk nL4N3H348B ** Incyte Corp INCY.O : baisse de 2,5% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices inférieurs aux prévisions [nL4N3H349A ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 6,2% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 6,1 *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 6,9%* Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : baisse de 9,4% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin passe sous la barre des 61 000 $ nL1N3H31IS ** Zebra Technologies Corp ZBRA.O : + 2,8% BUZZ - Les résultats du 1er trimestre sont meilleurs que prévu et les prévisions sont optimistes nL4N3H34DT ** Globe Life Inc GL.N : baisse de 1,8% BUZZ - Baisse après que Viceroy Research ait pris une position courte nL4N3H34IF ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : baisse de 8,0% BUZZ - Baisse des bénéfices au 1er trimestre nL4N3H33BX ** Sysco Corp SYY.N : -3,1% BUZZ - Baisse après que les ventes du 3ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3H34NJ ** NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : baisse de 25,3% BUZZ - Baisse suite à des données à mi-parcours de l'étude sur la dépression nL4N3H34IT ** Ecolab Inc ECL.N : +2,1% BUZZ - Les actions augmentent suite à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'année entière et à la vente d'une unité chirurgicale nL4N3H34P1 ** Cameco Corp CCJ.N : baisse de 7,0% BUZZ - Chute après que le bénéfice du premier trimestre ait manqué les estimations nL4N3H34O7 ** Akili Inc AKLI.O : en hausse de 67,4% BUZZ - Hausse suite à l'évaluation d'alternatives et à la réduction de la main d'œuvre nL4N3H34RN ** Vizio Holdings Corp VZIO.N : baisse de 1,5% BUZZ - baisse après que la FTC ait demandé plus d'informations sur l'accord avec Walmart nL1N3H31ZV ** Paccar Inc PCAR.O : baisse de 7,4% BUZZ - Baisse des prévisions de ventes en Amérique du Nord nL4N3H34GD ** Perficient Inc PRFT.O : en hausse de 8,5% BUZZ - Gains sur l'exploration d'une vente potentielle nL4N3H34ZS ** American Electric Power Company Inc AEP.O : en hausse de 1.0% BUZZ - Gains après un bénéfice positif au premier trimestre nL4N3H3508 ** Hubbell Inc HUBB.N : baisse de 8,6% BUZZ - Chute après des résultats mitigés au premier trimestre nL4N3H3583 ** Amazon.com Inc AMZN.O : baisse de 0,8% BUZZ - Baisse avant les résultats nL4N3H351G ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : baisse de 9,3% BUZZ - Chute après un rapport annonçant la perte des droits TV de la NBA au profit d'un concurrent nL4N3H35AN ** Molson Coors Beverage Co TAP.N : baisse de 8,1% BUZZ - baisse après un avis prudent sur la demande de bière nL4N3H35A4 ** Starbucks Corp SBUX.O : +0,2% BUZZ - Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action du 2ème trimestre sont en hausse nL1N3H32KL ** Arch Capital Group Ltd ACGL.O : + 2,9 % BUZZ - Hausse des résultats, hausse du PT nL4N3H35NH Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,99 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,55 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,47 Energie .SPNY en baisse de 2,09 Finance .SPSY en baisse de 0,60% Santé .SPXHC en hausse de 0,14 Industrie .SPLRCI en baisse de 1,35 Technologie de .SPLRCT en baisse de 1,17 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,44 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,10 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,08